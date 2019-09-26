Чому "слуги народу" заблокували скасування недоторканості

44 депутати від "Слуги народу" заблокували скасування депутатської недоторканності. А також прослушку для НАБУ та відміну правок Лозового. Саме стільки точно присутніх в Раді "слуг" не проголосували за президентський законопроект #1009.

Як депутати заблокували скасування недоторканості

До чого тут недоторканість, спитаєте ви, її ж депутати вже ніби скасували? Так то воно так, але ні. Рада дійсно виключила норму про депутатський імунітет з Конституції. І ці зміни мають набрати чинності з початку 2020 року.

Цікаво! Законопроєкти Зеленського: яких реформ очікувати в прокуратурі та у Верховному суді

Проте норми, які реалізовували те положення Конституції, залишилися в законі про статус народного депутата та в Кримінально-процесуальному кодексі. Мовиться про окремий дозвіл Верховної ради, для, наприклад, прослуховування депутата, обшуку депутата або його помешкання та інші.

Якщо ці норми не прибрати, то навіть після вступу в силу змін в Конституцію, розслідувати злочини депутатів буде неможливо. Бо як це робити, якщо для слідчих дій по них все одно треба дозвіл Ради?

Який сенс організовувати прослушку, якщо для цього треба публічне голосування цілої Верховної Ради? Який сенс обшукувати депутата, який за тиждень про це знатиме?

А якщо не можна нормально розслідувати, то до вручення підозри та затримання навіть не дійде. І який сенс, якщо навіть підозру можна буде без дозволу Ради вручити, але зібрати для неї докази і далі неможливо? До підозри, а тим більше до покарання, навіть не дійде.

Так от, схоже, що частина "слуг народу" дуже хоче зберегти свою депутатську недоторканність. Це при тому, що і вони, і Зеленський обіцяли її скасувати. Так само вони обіцяли дозволити НАБУ самостійну прослушку й скасувати правки Лозового.

Що відомо про "правки Лозового": Ініціатором змін до Кримінального процесуального кодексу був депутат-радикал Андрій Лозовий. Тому, вони отримали назву "поправки Лозового" і набули чинності 15 березня 2018 року.



Цими положеннями обмежувалися терміни розслідування злочинів. Зокрема, правоохоронці зобов'язані були встановити причетність підозрюваного до вчинення тяжкого або особливо тяжкого злочину протягом 18 місяців, середньої тяжкості – 12 місяців, а кримінального проступку – 6 місяців. У разі нерозкриття злочину в ці терміни кримінальне провадження треба було закрити. Лише у виняткових випадках слідчий міг попросити суд продовжити терміни розслідування.

Все це було в проваленому "слугами" в законопроєкті #1009, поданому новообраним президентом. Окрім 44 "слуг народу", які не голосували або утрималися, ще 23 їх колеги зазначені, як відсутні. Частина їх точно були в приміщенні Ради, але хитро витягнули свої картки для голосування.

Зверніть увагу! Гучні заяви Авакова – де нахабно збрехав міністр

В підсумку монобільшість, яка складається з президентської фракції "Слуга Народу", не дала за президентський же законопроєкт 67 голосів. Запам'ятайте цю цифру – 67 голосів.

Знаєте, скільки голосів забракло, щоб прийняти такий важливий законопроєкт про ліквідацію депутатської недоторканості? Тридцять. 30 голосів проти 67 депутатів "Слуги народу”, які провалили голосування.

В цій частині передаю гаряче вітання фракціям "Європейської солідарності" Порошенка, "Опозиційної платформи" Медведчука та "Батьківщини" Юлії Тимошенко. Ці фракції повним складом прокатали голосування. Ніщо так не об'єднує старі еліти, як питання корупційного "шкурняка" та захисту депутатської недоторканості.

Пояснення "Слуги народу"

Я поговорив з багатьма депутатами зі "Слуги народу" (сенсу говорити з "порошенківцями" чи "медведчуківцями" не має жодного). Так от частина "слуг" переконують, що вони заплуталися у складному законопроєкті, і тому досвідченіші колеги їх просто обманули.

Наприклад, "слугам народу" та частині депутатів "Голосу" навішали лапші, що прослуховувати їх будуть без рішення суду. Більшої дурниці важко й уявити. Прослушка можлива лише з дозволу суду: кого б вона не стосувалася. Так само як і обшуки.

Шановні народні депутати, по-перше, читайте нарешті законопроєкти. По-друге, слухайте доповідача з трибуни і незалежних експертів, а не колег зі старих політичних сил, які цього разу розвели вас, як кошенят.

Читайте також: "Слуга народу" вичитала своїх нардепів за провал законопроєкту на дозвіл обшуку депутатів

Єдине, що змінює цей закон в частині такої дорогої для депутатів недоторканості – прибирає Верховну Раду України з процедури розслідування вчинених депутатами злочинів. Ба більше, народні обранці залишаються набагато більш захищеними від нас з вами, звичайних громадян.

Бо якщо нас з вами розслідувати можуть страшно які реформовані "мєнти" Авакова і дуже чесні районні прокурори, то нардепів – лише НАБУ та ДБР, і то лише за санкцією генерального прокурора.

Ось як голова фракції "Слуга Народу" Давид Арахамія коментував те провальне голосування: "Там було непорозуміння. Деякі політичні сили навмисно внесли смуту, дезінформували багато депутатів. Були люди, які були дезінформовані. Вони зараз проінформовані. Вони кажуть: Так, ми вибачаємося, що так трапилося".



Давид Арахамія

Нагадаю, що цей законопроєкт також прокатала половина фракції "Голосу". Після скандалу представники Вакарчука пояснили, що просто не встигли проголосувати і наступного разу підтримають законопроєкт повним складом.

Чому Рада провалила голосування?Верховна Рада 19 вересня відправила на повторне друге читання законопроєкт про зміни до Кримінально-процесуального кодексу. Таке рішення підтримали 242 народні депутати.



Перед цим між депутатами стався конфлікт. Спікер Ради Дмитро Разумков двічі зупиняв голосування за ухвалення законопроєкту в цілому. Депутати від опозиційних фракцій заявили, що вдруге глава ВР зробив це занадто пізно, адже система "Рада" встигла зафіксувати результат – 196 голосів.



Проте, Разумков заявив, що зупинив голосування до того, як закінчився відлік. Після цього народні обранці відправили законопроєкт на повторне друге читання.

Ну що ж, перевіримо, чи вони нас не обманюють вже в перших тижнях жовтня. Цього разу депутати зі "Слуги народу" та "Голосу" позбавлені права на незнання.

Тепер вони точно розуміють і всі норми закону, і те, як дешево їх обманули минулого разу. Тож якщо вони знову провалять голосування, це означатиме, що вони нам цинічно і нахабно брехали.

Читайте також: Зняття недоторканності зумовить важливі реформи – чого чекати від нардепів

Я точно знаю, що частина "Слуги народу" прямо сьогодні пробує будь-якою ціною викинути з президентського законопроєкту норми про ліквідацію депутатської недоторканності. Дуже вже їм хочеться бути понад законом, красти наші гроші і залишатися безкарними.

Голосування засвітить кожного брехуна з мандатом, який спробує зберегти депутатську недоторканність. А ми зробимо кожного з них відомими на всю країну.