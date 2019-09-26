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      Нардеп от "Слуги народа" Николай Тищенко оформил помощницей юную модель

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      Народный депутат Украины и его помощница
      Народный депутат Украины и его помощница / Коллаж 24 канала

      Марьяна Михолап – 22-летняя модель – на сайте Верховной Рады значится как официальная помощница Николая Тищенко. Депутатом Рады Тищенко стал, одержав победу в мажоритарном округе 2019. Там он представлял интересы президентской "Слуги народа".

      Михолап работает в Тищенко по сроковому трудовому договору на постоянной основе – указано на сайте ВР. Об этом рассказали журналисты "Радио Свобода".

      Читайте также: Часть "слуг народа" очень хочет сохранить свою неприкосновенность, – Шабунин

      В 2018 году Марьяна Михолап закончила изучать экономическую кибернетику в Киевском национальном экономическом университете. При этом писала, что "слабо видит себя в этом".

      рада
      Внизу скриншота – Михолап указана как постоянная помощница Тищенко

      До окончания университета Михолап искала работу репетитором (математики и украинского языка) и моделью.

      Михолап
      Резюме из кэша – оригиналы уже удалены

      По состоянию на начало сентября 2019 года резюме Михолап были удалены из сети.

      Михолап
      Михолап таки работала моделью - скриншот из ее инстаграма это доказывает

      Ранее Михолап участвовала в отборе на конкурс "Мисс Украина" (в 2017) и активно снималась в фотосессиях.

      Михолап
      Новая фотография Михолап, как говорит ее инстаграм, сделанная на фоне Верховной Рады

      И вот в конце сентября 2019 Михолап уже фотографируется на фоне Верховной Рады и жалуется, что ничего не успевает.

      Кто такой Николай Тищенко?Это ресторатор и телеведущий, а ныне – депутат ВР и заместитель председателя комитета по вопросам транспорта и инфраструктуры. Заметим, что он имеет 5 помощников, и только 2 работают по сроковому трудовому договору – Марьяна Михолап и Александр Ситак.

      К слову, Тищенко уже успел дважды попасть в скандал в Верховной Раде.

      В частности, 29 августа, в день первого заседания новоизбранной Рады, депутат не смог вспомнить события 29 августа 2014 года (говорится об Иловайской трагедии). А на вопрос журналистки отреагировал агрессивно: "Вы задаете мне такие вопросы, как двухлетнему мальчику. Это первый и последний раз, когда я с вами общался".

      А 20 сентября корреспондентка задала вопрос Тищенко о составе нового Кабмина. "Слуга народа" не смог ответить, хотя перед этим голосовал за этот Кабмин. Более того – Тищенко набросился на журналистку с криками "Кто вы такая" и предложениями "попить водички".

      К теме: В "Слуге народа" прокомментировали поведение Тищенко

       

      blog_ava
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      Теги: Новости политики Новости Украины Скандал Верховная Рада Слуга народа
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