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      В ОПЗЖ заявили об обысках в офисе Медведчука

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      СБУ пришла с обысками в офис Виктора Медведчука / zagittya.com.ua

      Народный депутат от "Оппозиционной платформы – За жизнь" Ренат Кузьмин заявил, что в офис лидер партии Виктора Медведчука в Киеве наведались силовики, предположительно СБУ. Самого депутата в здание не впустили.

      Об этом сам парламентарий заявил в эфире телеканала "112-Украина".

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      Меня в офис не впустили. Дверь открыли вооруженные люди с надписью на груди "СБУ". Судя по всему, Служба безопасности проводит в офисе какие-то следственные действия. Учитывая, что в этом здании есть офисы народных депутатов, то обыски у них являются преступлением,
      – заявил Ренат Кузьмин.

      Он убежден, что обыски являются "местью СБУ" за обращение депутатов "Оппоплатформы" в Государственное бюро расследований об открытии уголовного дела против сотрудников СБУ за "незаконную слежку за депутатами от партии".

      "Похоже, новая украинская власть применяет старые заезженные методы предшественников. Службу безопасности используют в политических целях, далеких от криминального правосудия", – заявил депутат.

      В Службе безопасности Украины в комментарии "РБК-Украина" подтвердили факт, что сотрудники СБУ наведались в офис Виктора Медведчука, но отрицали, что там проводятся обыски.

      "Там проводятся не обыски, а другие следственные действия", – рассказала пресс-секретарь СБУ Елена Гитлянская, не уточнив, в рамках какого уголовного дела проводятся следственные действия.

      Что известно о Викторе Медведчуке?

      Виктор Медведчук – украинский бизнесмен, народный депутат и лидер "Оппозиционной платформы – За жизнь". В украинском политикуме известен как кум российского президента Путина.

      Известен своими русофильскими взглядами. Является сторонником идеи федерализации Украины, в которой "Крым ей не принадлежит".

      Через своего бизнес-партнера Тараса Козака контролирует едва ли не крупнейший в Украине информационный медиа-холдинг "Новости", куда входят телеканалы "112-Украина", NewsOne и ZIK.

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      Автор: Василий Денисюк
      Теги: Новости Украины Оппозиционная платформа – За жизнь Ренат Кузьмин Виктор Медведчук Служба безопасности Украины СБУ
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