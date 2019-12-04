В ОПЗЖ заявили об обысках в офисе Медведчука

Народный депутат от "Оппозиционной платформы – За жизнь" Ренат Кузьмин заявил, что в офис лидер партии Виктора Медведчука в Киеве наведались силовики, предположительно СБУ. Самого депутата в здание не впустили.

Об этом сам парламентарий заявил в эфире телеканала "112-Украина".

Интересно: Садовый: Обменять Медведчука на пленных – предложение, актуальное до сих пор

Меня в офис не впустили. Дверь открыли вооруженные люди с надписью на груди "СБУ". Судя по всему, Служба безопасности проводит в офисе какие-то следственные действия. Учитывая, что в этом здании есть офисы народных депутатов, то обыски у них являются преступлением,

– заявил Ренат Кузьмин.

Он убежден, что обыски являются "местью СБУ" за обращение депутатов "Оппоплатформы" в Государственное бюро расследований об открытии уголовного дела против сотрудников СБУ за "незаконную слежку за депутатами от партии".

"Похоже, новая украинская власть применяет старые заезженные методы предшественников. Службу безопасности используют в политических целях, далеких от криминального правосудия", – заявил депутат.

В Службе безопасности Украины в комментарии "РБК-Украина" подтвердили факт, что сотрудники СБУ наведались в офис Виктора Медведчука, но отрицали, что там проводятся обыски.

"Там проводятся не обыски, а другие следственные действия", – рассказала пресс-секретарь СБУ Елена Гитлянская, не уточнив, в рамках какого уголовного дела проводятся следственные действия.

Что известно о Викторе Медведчуке?

Виктор Медведчук – украинский бизнесмен, народный депутат и лидер "Оппозиционной платформы – За жизнь". В украинском политикуме известен как кум российского президента Путина.

Известен своими русофильскими взглядами. Является сторонником идеи федерализации Украины, в которой "Крым ей не принадлежит".

Через своего бизнес-партнера Тараса Козака контролирует едва ли не крупнейший в Украине информационный медиа-холдинг "Новости", куда входят телеканалы "112-Украина", NewsOne и ZIK.