16:21
6 дек 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      ПОЖАР В ОДЕССЕ НА ТРОИЦКОЙ НОРМАНДСКАЯ ВСТРЕЧА 2019
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вєсті Кремля
      21:26, 4 декабря
      Вєсті.UA
      22:50, 5 декабря
      ЦРУ
      09:00, 30 октября
      Підсумки дна
      14:00, 18 декабря 2018
      Згадати все
      00:57, 25 июля
      24 Канал Новости Новости Украины
      ПОЖАР В ОДЕССЕ НА ТРОИЦКОЙ НОРМАНДСКАЯ ВСТРЕЧА 2019

      Нормандская встреча закончится ничем, – эксперт

      137 Читати новину українською
      Несмотря на стремление Зеленского к миру, участники нормандской встречи не подпишут никаких официальных документов, убежден эксперт / Getty Images

      Встреча в нормандском формате не решит судьбу войны на Донбассе. Участники саммита не подпишут никаких соответствующих документов, а завершится все заявлениями о том, что все хотят мира.

      "Там не будет решаться судьба конфликта, войны. Поэтому в этих переговорах стороны, скорее всего, будут пытаться достичь каких-то меньших стратегических целей более локального характера, которые скажутся уже на дальнейших переговорах", – сказал на брифинге по ожиданиям от нормандской встречи исполнительный директор Украинского института будущего (UIF) Виктор Андросов.

      К теме: Нормандский саммит в Париже: последние ожидания Украины и России

      Я убежден, что нормандская встреча закончится ничем. Закончится какими-то очередными заявлениями о том, что все хотят мира, и надо содействовать миру, и все к этому готовы. Но никаких решений там принято не будет,
      – отметил эксперт.

      Он пояснил, что чтобы принять какие-то решения, они должны быть подготовлены. И должна вестись очень серьезная подготовительная работа с обеих сторон. А совместной работы по подготовке этого саммита не было.

      "Тем более мы видим, что стороны обменялись не слишком дружественными шагами. Наши оккупированные территории объявили какие-то свои границы. А наши правоохранители наведались в офис Медведчука. Поэтому все это не похоже на то, что там планируют чего-то достичь", – считает Андросов.

      Как будет проходить встреча в нормандском формате

      Встреча с участием лидеров Украины, России, Франции и Германии состоится 9 декабря в Париже в 16:00 по местному времени (17:00 по Киеву). После этого в 20:00 по Киеву участники саммита дадут совместную пресс-конференцию.

      Заметим, что перед заседанием "нормандской четверки" канцлер Германии Ангела Меркель проведет двусторонние встречи с Президентом Украины Владимиром Зеленским и Президентом России Владимиром Путиным. Отдельный разговор проведут Зеленский с Путиным.

      Участники саммита поговорят о разведении войск, обмен пленными, текст формулы Штайнмайера и аннексию Крыма.

      Как есть авокадо: советы по выбору и приготовлению
      сегодня
      22772
      Автор: Ирина Кошанская
      Теги: Новости Украины Война на Донбассе Украина – Россия Нормандский формат Нормандская встреча 2019 Владимир Зеленский Новости политики Пророссийские боевики Владимир Путин
      Комментарии
      powered by lun.ua
      Новости за сегодня
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
      Комментарии
      Публикации
      сегодня , 15:04 Что одеть на новогодний корпоратив: полезные советы и примеры
      Юлія Михайлова 54
      сегодня , 15:00 Росія тисне на Україну перед зустріччю у нормандському форматі
      Дмитро Снєгирьов 3232
      сегодня , 13:32 Коломойський без "таємної зброї" в ГПУ: що криється за звільненням Кулика
      Сергій Лещенко 182
      сегодня , 13:00 День Збройних Сил України: "Без вас не було б нашого сьогодні та завтра"
      Повернись живим 662
      сегодня , 12:00 НАТО розділився на дві організації, – Politico
      Світові Медіа 1530
      Новости
      Больше новостей

      Читай новости даже без интернета

      Скачать

      Читай новости даже без интернета

      Залиште відгук