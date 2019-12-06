Нормандская встреча закончится ничем, – эксперт

Встреча в нормандском формате не решит судьбу войны на Донбассе. Участники саммита не подпишут никаких соответствующих документов, а завершится все заявлениями о том, что все хотят мира.

"Там не будет решаться судьба конфликта, войны. Поэтому в этих переговорах стороны, скорее всего, будут пытаться достичь каких-то меньших стратегических целей более локального характера, которые скажутся уже на дальнейших переговорах", – сказал на брифинге по ожиданиям от нормандской встречи исполнительный директор Украинского института будущего (UIF) Виктор Андросов.

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Я убежден, что нормандская встреча закончится ничем. Закончится какими-то очередными заявлениями о том, что все хотят мира, и надо содействовать миру, и все к этому готовы. Но никаких решений там принято не будет,

– отметил эксперт.

Он пояснил, что чтобы принять какие-то решения, они должны быть подготовлены. И должна вестись очень серьезная подготовительная работа с обеих сторон. А совместной работы по подготовке этого саммита не было.

"Тем более мы видим, что стороны обменялись не слишком дружественными шагами. Наши оккупированные территории объявили какие-то свои границы. А наши правоохранители наведались в офис Медведчука. Поэтому все это не похоже на то, что там планируют чего-то достичь", – считает Андросов.

Как будет проходить встреча в нормандском формате

Встреча с участием лидеров Украины, России, Франции и Германии состоится 9 декабря в Париже в 16:00 по местному времени (17:00 по Киеву). После этого в 20:00 по Киеву участники саммита дадут совместную пресс-конференцию.

Заметим, что перед заседанием "нормандской четверки" канцлер Германии Ангела Меркель проведет двусторонние встречи с Президентом Украины Владимиром Зеленским и Президентом России Владимиром Путиным. Отдельный разговор проведут Зеленский с Путиным.

Участники саммита поговорят о разведении войск, обмен пленными, текст формулы Штайнмайера и аннексию Крыма.