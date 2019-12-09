Нормандская встреча в Париже: чего ожидать от Зеленского и Путина

Встреча в нормандском формате, которая начнется в Париже 9 декабря, может содержать немало угроз для дальнейшего развития Украины. Какие именно – читайте в материале 24 канала.

Ключевая опасность этой встречи в Париже – опрометчивая скорость в принятии решений Президентом Украины Владимиром Зеленским и мощное давление, которое будут оказывать на него русские. Но давайте со всем разбираться поэтапно.

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Почему должна состояться встреча в нормандском формате?

Потому что сейчас нормандский формат – единственная более или менее работающая площадка для переговоров Украины и России с участием Франции и Германии в роли своеобразных посредников. За последние пять лет переговоры в нормандском формате проводились в различных вариантах: как встречи лидеров стран, как встречи с участием глав и представителей МИД четырех стран, а также множество раундов телефонных переговоров глав государств нормандской четверки.

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Переговоры с участием лидеров Украины, России, Франции и Германии состоятся 9 декабря в Париже – первая с 2016 года встреча именно президентов.

Предпосылками для проведения нормандского саммита стали разведения войск в Станице Луганской (завершилось 30 июня), Золотом (2 ноября) и Петровском (11 ноября). Также состоялись разминирования этих территорий и демонтаж фортификационных сооружений с обеих сторон. В итоге там должна разместиться будущая демилитаризованная зона.



Разведение сил на Донбассе / Инфографика 24 канала

О чем там должны говорить?

Как ранее говорил Президент Украины – о разведении войск, восстановлении контроля над украинской границей, обмене пленными, тексте формулы Штайнмайера и аннексии Крыма.

Для Зеленского это будет первая встреча с Путиным в статусе президента Украины. Ожидается, что политики могут провести также личные переговоры тет-а-тет – украинский лидер утверждает, что готов "к любым форматам". Поэтому быть однозначно убежденными, что успеют проговорить все указанные темы.

Зеленский также не исключает, что обсудит новый контракт на транзит российского газа через Украину в рамках встречи с лидерами "нормандского формата".

Чего можно ожидать от встречи в Париже?

Как пояснил 24 каналу юрист, директор международного союза "Институт национальной политики" Юрий Шулипа, для Украины исход встречи в нормандском формате может иметь две последствия:

Встреча завершится ничем. На встрече будут подписаны официальные документы (и в таком случае все будет зависеть от того, какие именно документы будут подписаны).

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Какие риски существуют для Украины во время встречи в Париже?

Одним из самых больших рисков, с которыми придется столкнуться Зеленскому на этих переговорах, как говорит Шулипа, станет шантаж и давление России. Все, чтобы склонить Зеленского к прямым переговорам с боевиками так называемых "ЛНР" и "ДНР".

Если президент Украины на саммите в нормандском формате поддастся на шантаж Путина, и пойдет на прямые переговоры с путинскими марионетками, то Украина вскоре прекратит свое существование как государство и субъект международного права,

– считает он.

Еще одна опасная точка этих переговоров – сознательное смешивание и связывание между собой вопросов из разных плоскостей: транзита газа, отказа от побед в Стокгольмском арбитраже, обмена пленными, аннексии Крыма. Здесь украинской стороне придется очень осторожно и взвешенно подходить к принятию решений – везде могут быть скрытые ловушки, которые сразу можно и не заметить из-за недостатка опыта.

Аналитик Виталий Портников высказал мнение, что Путин готов поменять дискуссию по газу на дискуссию по Крыму. "Но результаты в обеих дискуссиях будут разными. Дискуссия по газу может завершиться восстановлением энергетической зависимости Украины от России – по сути, именно к этому сегодня подталкивает Зеленского его окружение. А дискуссия по Крыму завершится ничем... Потому что Путин меняет на поставки газа и продолжение транзита не Крым. Он меняет на поставки газа и продолжение транзита возможность прекратить стрельбу на Донбассе", – написал он.

Какое развитие событий будет худшим для Украины?

Если будут официально подписаны хотя бы какие-то документы – это будет плохо для Украины. На этом мнении сходятся многие аналитики и дипломаты. Просто объясняют, почему это будет плохо по-разному.

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Политический аналитик Александр Кочетков в одном из своих интервью пояснил, что худший вариант, если Зеленский под давлением трех сторон – России, Франции и Германии – согласится на особый статус для оккупированных территорий в той трактовке, которую предлагает Кремль.

До сегодняшнего дня у нас ничего не было подписано официально. Если он что-то подпишет – это будет первый официально подписанный документ в этой истории и это будет начало проблем с независимостью Украины,

– сказал он.

Почему подписание документов это негатив? Потому что, как объяснил Шулипа, изначально Нормандский формат – это площадка не равных сторон.

"Представители страны-агрессора России из-за участия в нормандском формате занимаются продолжением реализации агрессивной внешней политики против Украины другими невоенными средствами политического и информационного шантажа и оказания различного давления на ее высшее политическое руководство. Практика показывает, что основу принятых на этой площадке решений составляют требования страны-агрессора, которые во многом противоречат международному праву, законодательству и национальным интересам Украины", – пояснил он.

Следовательно, любые подписанные документы с большой вероятностью будут содержать уступки со стороны Украины. При этом аналитик Сергей Солодкий объяснил 24 каналу, что сейчас оценить масштаб негативных последствий невозможно, поскольку мы не поймем, на какие уступки готова идти украинская власть.

Негативный сценарий для нас – если Украина пойдет на какие-то уступки. Стоит учитывать, что несмотря на общее стремление к миру, даже минимальные уступки России украинское общество будет воспринимать негативно,

– подчеркнул он.

Какой вариант завершения встречи будет лучшим для Украины?

Здесь варианты можно разделить на два типа: неплохие и очень хорошие.

К неплохим вариантам можно отнести отсутствие конкретных результатов встречи.

Если встреча получится нерезультативной, а по ее итогам стороны просто выйдут, расскажут, что всем нужен мир и надо продолжать договариваться – это будет хорошо. Потому что мы не подписали ничего капитулянтского,

– сказал Кочетков.

При этом Солодкий также отметил, что если стороны договорятся договариваться и двигаться дальше малыми силами – это будет довольно неплохой сценарий. "Но одобрять здесь нужно все очень осторожно, потому что там может быть спрятано много ловушек", – добавил он.

К очень хорошим вариантам развития событий можно отнести продолжение санкций против России. Если вдруг чудом удастся достичь прекращения обстрелов и начала процесса мирного урегулирования – это было бы идеальным вариантом развития событий. Но он пока недостижим.

Как пояснила бывшая заместитель министра иностранных дел Елена Зеркаль, она все время "пытается у всех узнать", есть ли основания считать, что Путин заинтересован в изменении своей политики в отношении Украины. Однако кроме того, что он заинтересован в том, чтобы снять санкции, ни одного такого основания она не услышала.

Вместе с тем, несмотря на довольно осторожное отношение аналитиков и дипломатов ко всему тому, что будет происходить во время встречи в Париже, есть несколько факторов, которые несколько улучшают позиции Украины на этих переговорах. Во-первых, это – скандал с выдворением российских дипломатов из Германии. Обозреватель Иван Яковина убежден, что это повлияет на отношение канцлера Германии к российскому президенту – Меркель не простит Путину и его криворуким шпионам такой наглости.

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Во-вторых, то, что мы считаем слабостью Зеленского – его неопытность в политике – может сыграть в пользу Украины. Такое осторожное предположение 24 каналу выразили несколько аналитиков. Мол, Путин, конечно, опытный аппаратный чиновник, но его опыт основывается на общении с людьми, которые годами работали в постсоветской политической системе. Зеленский же – явление для этой системы новое и поэтому совершенно непредсказуемое. Эта непредсказуемость может означать не только нашу слабость в переговорах, но и сыграть на пользу Украине. Если, конечно, украинская сторона не потеряет шанс правильно воспользоваться этим преимуществом и не будет слишком спешить с принятием решений.