Україна підготує зміни до мінських угод перед наступною "Нормандією"

Тристороння контактна група підготує низку пропозицій щодо правок у мінських угодах. Із пропозицією виступить українська сторона. Її представники сподіваються: правки вдасться внести до наступної зустрічі у нормандському форматі.

Про це розповів представник України у політичній підгрупі Тристоронньої контактної групи у Мінську Олексій Резніков в ефірі "Громадського".

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Ми точно напишемо ці пропозиції, вони навіть були в ініціативах президента готові. Але за тих 4 місяці… Наші очікування, що навіть ті домашні завдання, про які домовилися сторони, можна зробити до березня,

— розповів Резніков.

Представник України на переговорах у Мінську переконаний, що чинні угоди потрібно переглянути для того, щоб "вони спрацювали".

Підготовлену редакцію угод потім хочуть обговорити з політичними радниками та міністрами закордонних справ 4 країн.

Підсумки нормандської зустрічі: відео