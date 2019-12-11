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      НОРМАНДСЬКА ЗУСТРІЧ 2019 ПОЖЕЖА В ОДЕСІ НА ТРОЇЦЬКІЙ

      Україна підготує зміни до мінських угод перед наступною "Нормандією"

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      Нормандська зустріч, грудень 2019-го року / Getty images

      Тристороння контактна група підготує низку пропозицій щодо правок у мінських угодах. Із пропозицією виступить українська сторона. Її представники сподіваються: правки вдасться внести до наступної зустрічі у нормандському форматі.

      Про це розповів представник України у політичній підгрупі Тристоронньої контактної групи у Мінську Олексій Резніков в ефірі "Громадського".

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      Ми точно напишемо ці пропозиції, вони навіть були в ініціативах президента готові. Але за тих 4 місяці… Наші очікування, що навіть ті домашні завдання, про які домовилися сторони, можна зробити до березня,
      — розповів Резніков.

      Представник України на переговорах у Мінську переконаний, що чинні угоди потрібно переглянути для того, щоб "вони спрацювали".

      Підготовлену редакцію угод потім хочуть обговорити з політичними радниками та міністрами закордонних справ 4 країн.

      Підсумки нормандської зустрічі: відео

       

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      Автор: Ірина Вихрущ
      Теги: Новини України Новини політики Україна – Росія Нормандська зустріч 2019 Нормандський формат Мінські домовленості
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