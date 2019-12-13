Зеленский рассказал, что хочет изменить в минских договоренностях

Украинская сторона попытается изменить некоторые пункты минских договоренностей, хотя сделать это будет крайне трудно. Главные поправки касаются передачи под контроль Украины ее участка государственной границы.

Об этом президент Владимир Зеленский заявил в эфире программы "Право на власть". Ранее о том, что "минские соглашения" надо менять, рассказывали участники украинской переговорной группы ТКГ. Россия же на такой шаг пойти не готова.

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Это будет очень сложно сделать, но мы должны это сделать. Мы должны понять, что со времен "Минска" прошло 4 года. Вся команда "Минск" подписывала, но как власть мы должны выполнять эти условия. Я уверен, что некоторые вещи мы сможем изменить,

– отметил Зеленский.

Глава государства пояснил: речь идет именно о передаче участка государственной границы под контроль Украины.

Именно передача нашей украинской границы уже после выборов – это точно не наша позиция и я об этом говорил много раз. Это окончательное решение,

– уточнил Зеленский.

Уточним, что Украина настаивает на передаче границы до проведения выборов на Донбассе, а не после.

Кроме того, президент объяснил, что записанные в минских соглашениях изменения в Конституцию Украины имеют в виду ту децентрализацию, которую Украина сейчас и реализует на всей своей территории.

"В "Минске" четко записано, что изменения в Конституцию Украины – все, что связано с децентрализацией. Сейчас мы готовим пакет законов о децентрализации, вы это знаете, на всей территории Украины. То есть мне кажется, что мы выполняем все эти обязательства", – добавил он.

Зеленский считает, что ему в этом вопросе удалось убедить Германию и Францию.

Что касается Российской Федерации, то это тоже будет сложно. Все видели. В этом вопросе будет очень-очень сложно,

– сказал он.