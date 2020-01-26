08:13
26 січ 2020
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      техно lifestyle Здоровʼя спорт дизайн Афіша Інвестиції auto Освіта Likar logo-afisha покер
      more
      ПНЕВМОНІЯ В КИТАЇ 2020 ГОЛОКОСТ ПЕРЕПИС НАСЕЛЕННЯ ДАВОС 2020
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля. Слівкі: Хто насправді тренує агентів Кремля. Російський нострадамус
      Вєсті Кремля
      19:06, 25 січня
      Вєсті.UA. Жир: Порошенку ламають плани. "Слуги народу" не хочуть у в'язницю
      Вєсті.UA
      19:21, 25 січня
      Як провертають зухвалу земельну аферу з фальшивими посвідченнями учасників АТО: розслідування
      ЦРУ
      09:00, 30 жовтня 2019
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 грудня 2018
      Згадати Все: Від культу до перегонів на лафетах
      Згадати все
      00:57, 25 липня 2019
      24 Канал Новини Новини України
      ПНЕВМОНІЯ В КИТАЇ 2020 ГОЛОКОСТ ПЕРЕПИС НАСЕЛЕННЯ ДАВОС 2020

      Що треба зробити Україні, аби змінити мінські угоди: думка експерта

      50 Читать новость на русском
      Зеленський наполягає на зміні послідовності виконання мінських угод / Фото з соціальних мереж

      Ідея президента Зеленського, яку він висловив ще на зустрічі "нормандської четвірки" в Парижі, що мінські угоди треба міняти, правильна. В Офісі президента, мабуть, є свої сценарії, які не озвучують.

      Таку думку 24 каналу висловив військовий експерт Олег Жданов.

      Читайте також: Війна на Донбасі може припинитися завтра, якщо цього захочуть усі сторони, – Зеленський

      За його словами, Україні треба визначити цілі війни. Адже Путін не території захоплює, а шукає важіль, з допомогою якого він залишить Україну в політичній орбіті Росії.

      Путін не піде і просто так не передасть кордон під контроль України. Навіть, якщо Україна виконає формулу Штайнмаера, поміняє Конституцію і так далі. Путін прийшов не для того, щоб піти. В Офісі президента Зеленського це розуміють і, вочевидь, готують свою відповідь,
      – розповідає Олег Жданов.

      На його переконання, Україні треба відповісти на два питання. Перше – що саме відбувається на сході України? Війна із зовнішнім ворогом або антитерористична операція. Другий – з ким ми воюємо? Адже Росія весь час підкреслює, що вона не сторона конфлікту.

      Україна повинна висловити свою офіційну позицію щодо війни на Донбасі на міжнародній арені. Тоді ми зможемо заручитися міжнародною підтримкою. Більше того, світ повинен буде визначитися: вони готові боротися з агресором в правовому міжнародному полі. Або поза ним. Суверенність держави визначає його позиція на міжнародній арені,
      – підкреслив Жданов.

      Як Україна пропонує змінити мінські домовленості? Представник України в Тристоронній контактній групі в Мінську Олексій Резніков заявив, що позиція української сторони щодо мінських угод залишається незмінною. Документ слід переглянути у частині контролю над кордоном і проведення виборів на Донбасі. Це, зауважує Резніков, проголосив ще президент Зеленський під час саміту "нормандської четвірки" і від своїх слів він не відступає.

      Послідовність, з якою Україна готова виконувати мінські домовленості:

      1. Роззброєння незаконних збройних формувань на Донбасі;
      2. Встановлення режиму повної тиші;
      3. Виведення всіх незаконних збройних формувань з території України;
      4. Встановлення українського контролю над східним кордоном;
      5. Проведення виборів.

      війна на донбасі
      Карта окупованих територій на Донбасі/ інфографіка 24 каналу
       

      Поліцейські розіграли "спецоперацію", щоб вкрасти майже 20 тисяч євро: деталі
      сьогодні
      1379
      Автор: Інна Жолобович
      Теги: Новини України Війна на Донбасі Володимир Зеленський Новини політики Володимир Путін Мінські домовленості
      Коментарі
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
      Коментарі
      Публікації
      25 січня , 22:10 Головні новини 25 січня: нові записи з кабінету Труби і метушня довкола Суркова
      Ірина Вихрущ 1833
      25 січня , 20:59 Як живе український студент в епіцентрі спалаху коронавірусу та що робить посольство: ексклюзив
      Анастасія Кушпіт 3466
      22 січня , 12:00 Як вберегти дитину від грипу?
      7373
      25 січня , 19:30 Новий політичний шлюб: Тимошенко та Медведчук об'єднуються для усунення Зеленського
      Сергій Лещенко 6659
      25 січня , 19:03 "Валенсія" обіграла "Барселону" у матчі з автоголом та нереалізованим пенальті: відео
      Юрій Семенюк 734
      Новини
      Більше новин

      Читай новини навіть без інтернету

      Завантажити

      Читай новини навіть без інтернету

      Залиште відгук