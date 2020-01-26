Що треба зробити Україні, аби змінити мінські угоди: думка експерта

Ідея президента Зеленського, яку він висловив ще на зустрічі "нормандської четвірки" в Парижі, що мінські угоди треба міняти, правильна. В Офісі президента, мабуть, є свої сценарії, які не озвучують.

Таку думку 24 каналу висловив військовий експерт Олег Жданов.

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За його словами, Україні треба визначити цілі війни. Адже Путін не території захоплює, а шукає важіль, з допомогою якого він залишить Україну в політичній орбіті Росії.

Путін не піде і просто так не передасть кордон під контроль України. Навіть, якщо Україна виконає формулу Штайнмаера, поміняє Конституцію і так далі. Путін прийшов не для того, щоб піти. В Офісі президента Зеленського це розуміють і, вочевидь, готують свою відповідь,

– розповідає Олег Жданов.

На його переконання, Україні треба відповісти на два питання. Перше – що саме відбувається на сході України? Війна із зовнішнім ворогом або антитерористична операція. Другий – з ким ми воюємо? Адже Росія весь час підкреслює, що вона не сторона конфлікту.

Україна повинна висловити свою офіційну позицію щодо війни на Донбасі на міжнародній арені. Тоді ми зможемо заручитися міжнародною підтримкою. Більше того, світ повинен буде визначитися: вони готові боротися з агресором в правовому міжнародному полі. Або поза ним. Суверенність держави визначає його позиція на міжнародній арені,

– підкреслив Жданов.

Як Україна пропонує змінити мінські домовленості? Представник України в Тристоронній контактній групі в Мінську Олексій Резніков заявив, що позиція української сторони щодо мінських угод залишається незмінною. Документ слід переглянути у частині контролю над кордоном і проведення виборів на Донбасі. Це, зауважує Резніков, проголосив ще президент Зеленський під час саміту "нормандської четвірки" і від своїх слів він не відступає.

Послідовність, з якою Україна готова виконувати мінські домовленості:

Роззброєння незаконних збройних формувань на Донбасі; Встановлення режиму повної тиші; Виведення всіх незаконних збройних формувань з території України; Встановлення українського контролю над східним кордоном; Проведення виборів.



Карта окупованих територій на Донбасі/ інфографіка 24 каналу

