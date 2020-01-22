Війна на Донбасі може припинитися завтра, якщо цього захочуть усі сторони, – Зеленський

Президент Володимир Зеленський наголосив, що на Донбасі шостий рік триває російсько-українська війна і Україна постійно втрачає своїх захисників. Тим не менш глава держави переконаний, що конфлікт може припинитися вже завтра, якщо цього захочуть усі сторони.

Зеленський виступаючи на економічному форумі у Давосі 22 січня наголосив, що Україні поки не вдалося повністю припинити вогонь на Донбасі.

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Але я не випадково кажу "поки що", тому що я вірю у світло. Я не хочу думати, що це світло в кінці тунелю, я просто бачу велике світло попереду. Тому я певнений: якщо всі сторони захочуть припинити війну, вона припиниться завтра. Україна захищає свою землю, але ми всі розуміємо, що готові припинити її сьогодні,

– сказав президент.

Він додав, що через війну страждає економіка держави. Але найголовніше – Україна втрачає унікальних людей, які пішли захищати країну і гинуть за її незалежність.

"У нас дуже талановиті люди. Такі ж талановиті і сміливі люди зараз перебувають на фронті, захищають територіальну цілісність і суверенітет України. Тому втрачаючи їх, ми щодня втрачаємо наш золотий запас", – сказав він.

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Також Зеленський розповів про нормандський саміт у Франції, на якому основною темою було питання Донбасу. За словами президента, він дуже радий, що "нормандська четвірка" змогла відновити роботу після 3-річної паузи і блокування зустрічей.

Дуже добре, що ми почали говорити у нормандському форматі з Російською Федерацією. Про деякі речі, про які ми домовились у Франції, я можу сміливо сказати: як ми проговорювали це на зустрічі, так це і відбулося. У нас відбувся обмін і ми повернули з тимчасово окупованих територій 75 українців. Але поки ми не змогли припинити вогонь на Донбасі,

– підсумував глава держави.



Домовленості "нормандської четвірки" на зустрічі у Парижі / Інфографіка 24 каналу