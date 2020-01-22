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      ДАВОС 2020 ДЕНЬ СОБОРНОСТІ ПНЕВМОНІЯ В КИТАЇ 2020

      Війна на Донбасі може припинитися завтра, якщо цього захочуть усі сторони, – Зеленський

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      Володимир Зеленський / Getty Images

      Президент Володимир Зеленський наголосив, що на Донбасі шостий рік триває російсько-українська війна і Україна постійно втрачає своїх захисників. Тим не менш глава держави переконаний, що конфлікт може припинитися вже завтра, якщо цього захочуть усі сторони.

      Зеленський виступаючи на економічному форумі у Давосі 22 січня наголосив, що Україні поки не вдалося повністю припинити вогонь на Донбасі.

      Цікаво: Зеленський виступив на форумі у Давосі: головні тези

      Але я не випадково кажу "поки що", тому що я вірю у світло. Я не хочу думати, що це світло в кінці тунелю, я просто бачу велике світло попереду. Тому я певнений: якщо всі сторони захочуть припинити війну, вона припиниться завтра. Україна захищає свою землю, але ми всі розуміємо, що готові припинити її сьогодні,
      – сказав президент.

      Він додав, що через війну страждає економіка держави. Але найголовніше – Україна втрачає унікальних людей, які пішли захищати країну і гинуть за її незалежність.

      "У нас дуже талановиті люди. Такі ж талановиті і сміливі люди зараз перебувають на фронті, захищають територіальну цілісність і суверенітет України. Тому втрачаючи їх, ми щодня втрачаємо наш золотий запас", – сказав він.

      Дізнайтеся більше: Він не боїться, – Яковина про зустріч Зеленського з Путіним

      Також Зеленський розповів про нормандський саміт у Франції, на якому основною темою було питання Донбасу. За словами президента, він дуже радий, що "нормандська четвірка" змогла відновити роботу після 3-річної паузи і блокування зустрічей.

      Дуже добре, що ми почали говорити у нормандському форматі з Російською Федерацією. Про деякі речі, про які ми домовились у Франції, я можу сміливо сказати: як ми проговорювали це на зустрічі, так це і відбулося. У нас відбувся обмін і ми повернули з тимчасово окупованих територій 75 українців. Але поки ми не змогли припинити вогонь на Донбасі,
      – підсумував глава держави.

      домовленості нормандської четвірки
      Домовленості "нормандської четвірки" на зустрічі у Парижі / Інфографіка 24 каналу

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      Автор: Лія Бонавська
      Теги: Новини України Новини політики Володимир Зеленський Давос 2020 Україна – Росія Війна на Донбасі Нормандська зустріч 2019 Президент України
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