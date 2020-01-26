Что нужно сделать Украине, чтобы изменить минские соглашения: мнение эксперта

Идея президента Зеленского, которую он высказал еще на встрече "нормандской четверки" в Париже, что минские соглашения нужно менять, правильная. В Офисе президента, видимо, есть свои сценарии, которые не озвучивают.

Такое мнение 24 каналу высказал военный эксперт Олег Жданов.

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По его словам, Украине нужно определить цели войны. Ведь Путин не захватывает территории, а ищет рычаг, с помощью которого он оставит Украину в политической орбите России.

Путин не уйдет и просто так не передаст границу под контроль Украины. Даже, если Украина выполнит формулу Штайнмаера, поменяет Конституцию и так далее. Путин пришел не для того, чтобы уйти. В Офисе президента Зеленского это понимают и, очевидно, готовят свой ответ,

– рассказывает Олег Жданов.

По его убеждению, Украине нужно ответить на два вопроса. Первый – что именно происходит на востоке Украины? Война с внешним врагом или антитеррористическая операция. Второй – с кем мы воюем? Ведь Россия все время подчеркивает, что она не сторона конфликта.

Украина должна выразить свою официальную позицию относительно войны на Донбассе на международной арене. Тогда мы сможем заручиться международной поддержкой. Более того, мир должен будет определиться: они готовы бороться с агрессором в правовом международном поле. Или вне его. Суверенность государства определяет его позиция на международной арене,

– подчеркнул Жданов.

Как Украина предлагает изменить минские договоренности? Представитель Украины в Трехсторонней контактной группе в Минске Алексей Резников заявил, что позиция украинской стороны в отношении минских соглашений остается неизменной. Документ следует пересмотреть в части контроля над границей и проведения выборов на Донбассе. Это, замечает Резников, провозгласил еще президент Зеленский во время саммита "нормандской четверки" и от своих слов он не отступает.

Последовательность, с которой Украина готова выполнять минские договоренности:

Разоружение незаконных вооруженных формирований на Донбассе; Установка режима полной тишины; Вывод всех незаконных вооруженных формирований с территории Украины; Установление украинского контроля над восточной границей; Проведение выборов.



Карта оккупированных территорий на Донбассе/ инфографика 24 канала