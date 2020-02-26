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      Бой под Золотым и угроза коронавируса: какие темы обсудила ТКГ в Минске

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      ТКГ в Минске обсудила бой под Золотым

      В Минске состоялось новое заседание ТКГ по урегулированию ситуации на Донбассе. Украина напомнила, что подконтрольные России боевики 18 февраля устроили бой под Золотым и пытались прорваться через позиции ВСУ. Также наша сторона призвала страну-агрессора обеспечить режим прекращения огня на Востоке, освободить удерживаемых и принять меры в связи с угрозой распространения коронавируса.

      О результатах минской встречи сообщила в фейсбуке Дарка Олифер – пресс-секретарь Леонида Кучмы, представителя Украины в Трехсторонней контактной группе.

      Важно: Пристайко объяснил, почему боевики пошли в наступление у Золотого

      "ТКГ продолжает работу над реализацией договоренностей лидеров стран Нормандской четверки в Париже. Украинская сторона призвала РФ обеспечить режим прекращения огня, открыть новые КПВВ на линии соприкосновения, освободить удерживаемых лиц, предоставить допуск представителям Международного Комитета Красного Креста",
      – сообщила Олифер.

      О бое под Золотым

      Особенно вопиющим нарушением Украина назвала попытку боевиков прорваться через линию разграничения на Донбассе. Произошло это 18 февраля 2020 года, когда оккупанты устроили ожесточенный бой под Золотым. По мнению Киева, эта провокация РФ способна поставить под вопрос сам процесс мирного урегулирования на Востоке.

      "Хотя обсуждение вопроса дополнительных участков разведения продолжается, украинская сторона жестко отметила: попытка прорыва 18 февраля свидетельствует о желании сорвать выполнение договоренностей лидеров стран Нормандской четверки в Париже", – отметила Олифер.

      Важно! 18 февраля российские наемники пытались прорваться через линию столкновения возле Золотого, однако украинские военные достойно удержали наши позиции. Оккупанты 5 часов атаковали позиции ВСУ. К сожалению, во время боя погиб боец Максим Хитайлов, еще 3 получили ранения, а 2 – контузию.

      К теме: Украина готовит план "Б" по Донбассу: новые подробности от Пристайко

      О пути к миру на Донбассе

      Украина отмечает, что системные нарушения режима прекращения огня на Донбассе отбрасывают назад процесс мирного урегулирования. Процесс возвращения оккупированных территорий к мирной жизни должен начаться с выполнения блока по безопасности минских соглашений.

      Без выполнения безопасностной составляющей минских договоренностей существенного прогресса в ситуации на Донбассе быть не может. Никакие политические сдвиги невозможны без полного и всеобъемлющего прекращения огня, вывода вооруженных формирований и военной техники, решения вопроса об установлении контроля над украинской-российской границей,
      – отметил Кучма.

      Об освобождении удерживаемых

      Гуманитарная подгруппа ТКГ пока продолжает работу по обмену пленными и уточняет списки удерживаемых лиц.

      Ранее президент Владимир Зеленский рассказал, что Украина составляет списки удерживаемых, а обменов может быть несколько. Все потому, что списки довольно длинные и их будут разбивать на несколько частей. Важно, что в списках также есть фамилии крымских татар, которых незаконно задержали в оккупированном Крыму.

      Сколько украинцев находятся в плену РФ? В России и в оккупированном ею Крыму находятся 115 украинских политзаключенных, 86 из которых – крымские татары. Еще почти 600 человек находятся на оккупированном Донбассе и ожидают возвращения на подконтрольную Украине территорию.

      О коронавирусе

      ТКГ в Минске также обсуждался вопрос открытия новых пунктов пропуска через линию столкновения и дополнительные санитарно-эпидемиологические мероприятия из-за угрозы распространения коронавируса.

      Важно: Минздрав создал мультфильмы о коронавирусе: видео

      В частности, Украина сообщила, что уже установила необходимые средства контроля за эпидемиологической безопасностью и призвала Россию-оккупанта принять аналогичные меры.

      Важно! По состоянию на 26 февраля от коронавируса умерли 2 763 человека. Общее количество инфицированных достигает больше 81 тысячи по всему миру. Впрочем, есть и хорошие новости – выздоровели более 30 тысяч человек.

      В Украине не зафиксирован ни один случай заболевания коронавирусом. Однако болезнь активно распространяется в Европе – Италии, Франции, Греции, Румынии и т. д.

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      Автор: Наталья Боднар
      Теги: Новости Украины Новости политики Коронавирус Covid-19 Пророссийские боевики Бой возле Золотого Обмен пленными Леонид Кучма Новости России Украина – Россия Война на Донбассе Минск Минские договоренности
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