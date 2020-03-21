В "Слуге народа" назвали идею вступить в переговоры с боевиками попыткой выйти из тупика

Нардеп от "Слуги народа" Николай Потураев, который выступал против создания Консультативного совета, куда должны были войти представители ОРДЛО, теперь отметил, что такая идея является одним из вариантов выхода из тупика.

А в тупик Украину загнали пунктами 11 и 12 минских соглашений, сказал Потураев в эксклюзивном интервью 24 каналу в программе "Перекрестный допрос".

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"У нас было абсолютно взвешенное заявление, привязанное к законодательству (заявление, которое подписали 60 "слуг народа" против решения относительно Консультативного совета и участия в нем боевиков – 24 канал). Оно писалось с совершенно "холодной головой", и мы сформулировали и направили в общество абсолютно четкие месседжи", – пояснил нардеп.

Он подчеркнул, что они намеренно обнародовали заявление после брифинга Андрея Ермака, чтобы глава ОП все же смог ответить на насущные вопросы.

Именно поэтому только после брифинга мы опубликовали это заявление. Мы просто поняли, что Андрей Ермак в той ситуации, которая была на брифинге, просто не смог ответить на определенные вопросы (ситуация была бурной, ведь создание Консультативного совета вызвало возмущение у общества и журналистов в частности – 24 канал). Мы запустили заявление, чтобы люди понимали, что во властной команде есть понимание всей потенциальной опасности такого решения, рискованности,

– объяснил Потураев.

Также Потураев подчеркнул, что в 11 и 12 пунктах минских соглашений уже были заложены определенные опасности для украинского суверенитета.

Комплекс мероприятий насчет выполнения минских соглашений (полный текст), пункты №11, 12 тоже здесь

"Более того, когда впервые в 2014 году принимался закон об особом статусе, на самом деле это была манипуляция. Это было о порядке выборов органов местного самоуправления в ОРДЛО. Сейчас – это продолжение того, что было вчера. 2014 год был очень страшным: поражения, поражения и так далее. Подписал Порошенко, и я его не виню! Но я хочу напомнить: тот закон об особенностях местного самоуправления, который из года в год пролонгировала Верховная Рада, в 2014 году прошел согласование. Наша Рада тоже его пролонгировала, чтобы разблокировать минский, нормандский процессы", – отметил нардеп от "Слуги народа".

Что такое минские договоренности и почему документ нуждается в изменениях

На вопрос, является ли Консультативный совет – выполнением того, что подписали в Минске при Порошенко, Потураев возразил.

Подождите. Нет, его никто не выполняет. Это попытка выйти из того тупика, куда нас загнали пунктами 11 и 12 минских соглашений,

– утверждает нардеп.

Однако он добавил, что это лишь идея и ее следует рассмотреть в широком формате, привлекая общество.

"Мы просили (президента – 24 канал) вернуться к этой идее и еще раз проговорить – но в более широком кругу, в частности с привлечением общества. Взвесить все риски и опасности", – подытожил нардеп.

Решение ТКГ об учреждении Консультативного совета должны подписать 25 марта 2020 года. Потураев добавил, что это вряд ли состоится, ведь сейчас все заняты вопросом пандемии и антиэпидемическими мерами.

Что известно о скандальных договоренностях в Минске

Заседание состоялось 11 апреля в Минске. Участие в заседании ТКГ взял глава Офиса Президента Андрей Ермак и заместитель руководителя Администрации российского президента Дмитрий Козак .

и заместитель руководителя Администрации российского президента . После встречи Андрея Ермака обвинили в договоренностях, которые могут легализовать боевиков с Донбасса. Ведь на встрече договорились создать Консультативный совет, в который войдут и представители ОРДЛО.

Россия уже назвала этот совет "органом для прямого диалога Донбасса и Киева по политическим решениям". Ранее же противоположной стороной на переговорах была именно РФ.

После этого группа нардепов фракции "Слуга народа" распространила в сети заявление, в котором обратилась к Зеленскому с требованием не допустить в Консультативный совет представителей ОРДЛО. В нем парламентарии напомнили, что Россия – оккупант Донбасса.

Впоследствии часть группы пришла в ОП, чтобы обсудить вопрос с президентом. Там руководитель ОП Андрей Ермак заверил нардепов, что в минском процессе Украина не перейдет "красные линии". С боевиками переговоров вести никто не будет. Стороной для переговоров была и есть Россия.

Смотрите видео полного интервью с Николаем Потураевым в программе "Перекрестный допрос"