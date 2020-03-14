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      Это лишь декларация, – Ермак рассказал о скандальном документе подписанном в Минске

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      Руководитель Офиса Президента Украины рассказал об обстоятельствах подписания протокола и договоренности в Минске по совместной группы между Украиной и боевиками. Он утверждает, что никакой легализации боевиков, как это искажает Россия, не произошло.

      Об этом глава ОПГ сказал в эфире программы "Свобода слова Савика Шустера". Он также подтвердил, что именно его подпись стоит под документом. Политик подчеркнул, что он не имеет юридической силы и является лишь декларацией.

      Важно Ермак рассказал, зачем участвовал в переговорах ТКГ в Минске

      Хочу подчеркнуть с полной ответственностью, что никаких шагов, которые бы сегодня создавали правовое поле для представителей так называемых ОРДЛО и их признания, не существует. Ни о каких прямых переговорах речь не идет,
      – отметил Ермак.

      Он рассказал, что на встречу в Минске он уехал, чтобы посмотреть как выполняются договоренности о минских соглашений. Также туда позвали представителей Франции, Германии и России, но из-за коронавируса смог приехать только Дмитрий Козак – заместитель руководителя администрации Путина.

      По словам главы Офиса Президента, Украина не собирается устанавливать диалог с боевиками, а только с теми людьми, которые не связаны с военным конфликтом и не брали в руки оружия.

      Ермак также добавил, что сегодня в украинской власти есть планы и желание создать консультационный совет с такими лицами. В рамках работы этой платформы граждане Украины, которые проживают сегодня на временной оккупированной территории Донбасса и на подконтрольной Украины смогут общаться по вопросам, согласованным в пакете минских соглашений. Согласно его данным, консультационный совет может быть создан уже 25 марта, если до этого пройдет встреча в Минске и будут подписаны необходимые документы.

      Он также указал на тесную взаимосвязь между минскими соглашениями и санкциями международных партнеров Украины против России. Он рассказал, что европейские страны и США предупредили Украину о риске отмены санкций в случае расторжения минских договоренностей. В рамках этих соглашений, по словам Ермака, Украина должна согласовать с представителями оккупированных территорий документы.

      Что известно о минских соглашениях?
      Это документ, который согласовали на саммите в Минске 11-12 февраля 2015 года лидеры Германии, Франции, Украины и России в формате "нормандской четверки". Документ содержит 13 пунктов, а его цель – деэскалация вооруженного конфликта на Востоке Украины.
      Кроме того, минские договоренности предусматривают:
      – немедленное и всеобъемлющее прекращение огня в отдельных районах Донецкой и Луганской областей Украины и его строгое выполнение;
      – отвод тяжелых вооружений обеими сторонами на равные расстояния с целью создания зоны безопасности;
      – мониторинг со стороны ОБСЕ режима прекращения огня;
      – отвод тяжелого вооружения с применением всех необходимых технических систем.

      Скандальный документ подписан в Минске: основное

      • Встреча трехсторонней контактной группы в Минске состоялась 11 марта. В ней участвовали председатель Офиса Президента Украины Андрей Ермак и ответственный в Кремле за украинское направление Дмитрий Козак. Во время встречи стороны подписали документ о создании консультативного совета, в котором примут участие представители Украины и боевики с оккупированных Россией территорий Донбасса.
      • Новый орган основном состоять из политической подгруппы ТКГ. А его запуск состоится после консультаций с представителями ОБСЕ, Франции и Германии. Темой этих консультаций станет выполнение договоренностей, достигнутых во время парижского саммита в нормандском формате.
      • Россия, со своей стороны, называет вышеупомянутій Консультативный совет "органом для прямого диалога Донбасса и Киева с политических решений".
      • Это уже вызвало шквал критики среди политиков, которые обвиняют нового главу ОПГ в госизмене. Мол, подписание таких договоренностей фактически легализирует боевиков как часть переговорного процесса. Ранее же противоположной стороной на переговорах была Россия, которая контролирует боевиков на Донбассе.
      • Нардеп от "Европейской солидарности" Владимир Вятрович даже обратился с письмом к главе СБУ с требованием возбудить уголовное дело против главы Офиса Президента Андрея Ермака и Леонида Кучмы. Нардеп считает государственной изменой создания "консультативного совета" совместно с боевиками из оккупированных территорий Донбасса и снятия с России ответственность за агрессию.





      Протокол заседания ТКГ в Минске 11 марта

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      Автор: Эмал Наби
      Теги: Минские договоренности Пророссийские боевики Оккупированные территории Новости Украины Новости политики Андрей Ермак
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