Это лишь декларация, – Ермак рассказал о скандальном документе подписанном в Минске

Руководитель Офиса Президента Украины рассказал об обстоятельствах подписания протокола и договоренности в Минске по совместной группы между Украиной и боевиками. Он утверждает, что никакой легализации боевиков, как это искажает Россия, не произошло.

Об этом глава ОПГ сказал в эфире программы "Свобода слова Савика Шустера". Он также подтвердил, что именно его подпись стоит под документом. Политик подчеркнул, что он не имеет юридической силы и является лишь декларацией.

Важно Ермак рассказал, зачем участвовал в переговорах ТКГ в Минске

Хочу подчеркнуть с полной ответственностью, что никаких шагов, которые бы сегодня создавали правовое поле для представителей так называемых ОРДЛО и их признания, не существует. Ни о каких прямых переговорах речь не идет,

– отметил Ермак.

Он рассказал, что на встречу в Минске он уехал, чтобы посмотреть как выполняются договоренности о минских соглашений. Также туда позвали представителей Франции, Германии и России, но из-за коронавируса смог приехать только Дмитрий Козак – заместитель руководителя администрации Путина.

По словам главы Офиса Президента, Украина не собирается устанавливать диалог с боевиками, а только с теми людьми, которые не связаны с военным конфликтом и не брали в руки оружия.

Ермак также добавил, что сегодня в украинской власти есть планы и желание создать консультационный совет с такими лицами. В рамках работы этой платформы граждане Украины, которые проживают сегодня на временной оккупированной территории Донбасса и на подконтрольной Украины смогут общаться по вопросам, согласованным в пакете минских соглашений. Согласно его данным, консультационный совет может быть создан уже 25 марта, если до этого пройдет встреча в Минске и будут подписаны необходимые документы.

Он также указал на тесную взаимосвязь между минскими соглашениями и санкциями международных партнеров Украины против России. Он рассказал, что европейские страны и США предупредили Украину о риске отмены санкций в случае расторжения минских договоренностей. В рамках этих соглашений, по словам Ермака, Украина должна согласовать с представителями оккупированных территорий документы.

Что известно о минских соглашениях?

Это документ, который согласовали на саммите в Минске 11-12 февраля 2015 года лидеры Германии, Франции, Украины и России в формате "нормандской четверки". Документ содержит 13 пунктов, а его цель – деэскалация вооруженного конфликта на Востоке Украины.

Кроме того, минские договоренности предусматривают:

– немедленное и всеобъемлющее прекращение огня в отдельных районах Донецкой и Луганской областей Украины и его строгое выполнение;

– отвод тяжелых вооружений обеими сторонами на равные расстояния с целью создания зоны безопасности;

– мониторинг со стороны ОБСЕ режима прекращения огня;

– отвод тяжелого вооружения с применением всех необходимых технических систем.

Скандальный документ подписан в Минске: основное

Встреча трехсторонней контактной группы в Минске состоялась 11 марта. В ней участвовали председатель Офиса Президента Украины Андрей Ермак и ответственный в Кремле за украинское направление Дмитрий Козак. Во время встречи стороны подписали документ о создании консультативного совета, в котором примут участие представители Украины и боевики с оккупированных Россией территорий Донбасса.

Новый орган основном состоять из политической подгруппы ТКГ. А его запуск состоится после консультаций с представителями ОБСЕ, Франции и Германии. Темой этих консультаций станет выполнение договоренностей, достигнутых во время парижского саммита в нормандском формате.

Россия, со своей стороны, называет вышеупомянутій Консультативный совет "органом для прямого диалога Донбасса и Киева с политических решений".

Это уже вызвало шквал критики среди политиков, которые обвиняют нового главу ОПГ в госизмене. Мол, подписание таких договоренностей фактически легализирует боевиков как часть переговорного процесса. Ранее же противоположной стороной на переговорах была Россия, которая контролирует боевиков на Донбассе.

Нардеп от "Европейской солидарности" Владимир Вятрович даже обратился с письмом к главе СБУ с требованием возбудить уголовное дело против главы Офиса Президента Андрея Ермака и Леонида Кучмы. Нардеп считает государственной изменой создания "консультативного совета" совместно с боевиками из оккупированных территорий Донбасса и снятия с России ответственность за агрессию.









Протокол заседания ТКГ в Минске 11 марта