Ермак рассказал, зачем принимал участие в переговорах ТКГ в Минске

Руководитель Офиса Президента Украины Андрей Ермак 11 марта принимал участие во встрече Трехсторонней контактной группы в Минске, чтобы придать новый импульс переговорам по Донбассу.

Ермак сказал в комментарии РБК-Украина, что его основной задачей на посту является обеспечение максимально эффективной работы президента.

Важно На мирные переговоры с Россией есть год времени, – Зеленский рассказал, чего ожидает от минских соглашений

Глава Офиса Президента уточнил, что в его сферу входят внутреннее и внешнеполитическое направления, а приоритетным вопросом является война на Донбассе. Кроме того, он занимается нормандскими переговорами.

Как и раньше, я предствляю Украину в переговорах в нормандском формате в качестве дипломатического советника президента Владимира Зеленского, одного из лидеров "нормандской четверки". Поэтому для того, чтобы придать новый импульс процессу переговоров, я присутствовал на последней встрече ТКГ в Минске,

– заявил Ермак.

Ермак принял участие в заседании ТКГ: какие вопросы обсудили

11 марта в Минске состоялось очередное заседание Трехсторонней контактной группы по мирному урегулированию ситуации на Донбассе. Участие в нем принял руководитель ОПУ Андрей Ермак и заместитель руководителя Администрации российского президента Дмитрий Козак. Последний в Кремле отвечает за украинское направление.

На заседании стороны обсудили такие вопросы:

обмен удерживаемыми лицами. В ближайшее время стороны должны передать список на освобождение.

В ближайшее время стороны должны передать список на освобождение. разведение сил и средств;

одновременное открытие контрольных пунктов в Золотом и Счастье.

в Золотом и Счастье. введение Консультативного совета. Его создадут после консультаций с представителями ОБСЕ, Франции и Германии по выполнению договоренностей, достигнутых во время саммита в нормандском формате.



Итоги нормандского саммита / Инфографика 24 канала