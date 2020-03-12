Ермак рассказал, зачем принимал участие в переговорах ТКГ в Минске
Руководитель Офиса Президента Украины Андрей Ермак 11 марта принимал участие во встрече Трехсторонней контактной группы в Минске, чтобы придать новый импульс переговорам по Донбассу.
Ермак сказал в комментарии РБК-Украина, что его основной задачей на посту является обеспечение максимально эффективной работы президента.
Важно На мирные переговоры с Россией есть год времени, – Зеленский рассказал, чего ожидает от минских соглашений
Глава Офиса Президента уточнил, что в его сферу входят внутреннее и внешнеполитическое направления, а приоритетным вопросом является война на Донбассе. Кроме того, он занимается нормандскими переговорами.
Как и раньше, я предствляю Украину в переговорах в нормандском формате в качестве дипломатического советника президента Владимира Зеленского, одного из лидеров "нормандской четверки". Поэтому для того, чтобы придать новый импульс процессу переговоров, я присутствовал на последней встрече ТКГ в Минске,
– заявил Ермак.
Ермак принял участие в заседании ТКГ: какие вопросы обсудили
11 марта в Минске состоялось очередное заседание Трехсторонней контактной группы по мирному урегулированию ситуации на Донбассе. Участие в нем принял руководитель ОПУ Андрей Ермак и заместитель руководителя Администрации российского президента Дмитрий Козак. Последний в Кремле отвечает за украинское направление.
На заседании стороны обсудили такие вопросы:
- обмен удерживаемыми лицами. В ближайшее время стороны должны передать список на освобождение.
- разведение сил и средств;
- одновременное открытие контрольных пунктов в Золотом и Счастье.
- введение Консультативного совета. Его создадут после консультаций с представителями ОБСЕ, Франции и Германии по выполнению договоренностей, достигнутых во время саммита в нормандском формате.