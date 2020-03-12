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      Ермак рассказал, зачем принимал участие в переговорах ТКГ в Минске

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      Руководитель Офиса Президента Украины Андрей Ермак 11 марта принимал участие во встрече Трехсторонней контактной группы в Минске, чтобы придать новый импульс переговорам по Донбассу.

      Ермак сказал в комментарии РБК-Украина, что его основной задачей на посту является обеспечение максимально эффективной работы президента.

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      Глава Офиса Президента уточнил, что в его сферу входят внутреннее и внешнеполитическое направления, а приоритетным вопросом является война на Донбассе. Кроме того, он занимается нормандскими переговорами.

      Как и раньше, я предствляю Украину в переговорах в нормандском формате в качестве дипломатического советника президента Владимира Зеленского, одного из лидеров "нормандской четверки". Поэтому для того, чтобы придать новый импульс процессу переговоров, я присутствовал на последней встрече ТКГ в Минске,
      – заявил Ермак.

      Ермак принял участие в заседании ТКГ: какие вопросы обсудили

      11 марта в Минске состоялось очередное заседание Трехсторонней контактной группы по мирному урегулированию ситуации на Донбассе. Участие в нем принял руководитель ОПУ Андрей Ермак и заместитель руководителя Администрации российского президента Дмитрий Козак. Последний в Кремле отвечает за украинское направление.

      На заседании стороны обсудили такие вопросы:

      • обмен удерживаемыми лицами. В ближайшее время стороны должны передать список на освобождение.
      • разведение сил и средств;
      • одновременное открытие контрольных пунктов в Золотом и Счастье.
      • введение Консультативного совета. Его создадут после консультаций с представителями ОБСЕ, Франции и Германии по выполнению договоренностей, достигнутых во время саммита в нормандском формате.

      підсумки нормандського саміту, про що домовилася нормандська четвірка
      Итоги нормандского саммита / Инфографика 24 канала

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      Автор: Наталья Боднар
      Теги: Война на Донбассе Нормандский формат Минск Минские договоренности Президент Украины Офіс Президента Андрей Ермак Новости Украины Новости политики
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