Єрмак розповів, навіщо брав участь у переговорах ТКГ в Мінську
Керівник Офісу Президента України Андрій Єрмак 11 березня брав участь у зустрічі Тристоронньої контактної групи в Мінську, щоб надати новий імпульс переговорам щодо Донбасу.
Єрмак сказав у коментарі РБК-Україна, що його основним завданням на посаді є забезпечення максимально ефективної роботи президента.
Важливо На мирні переговори з Росією є рік часу, – Зеленський розповів, чого очікує від мінських угод
Голова Офісу Президента уточнив, що в його сферу входять внутрішній і зовнішньополітичний напрямки, а пріоритетними питаннями є війна на Донбасі. Окрім того, він займається нормандськими переговорами.
Як і раніше, я представляю Україну в переговорах у нормандському форматі як дипломатичного радника президента Володимира Зеленського, одного з лідерів "нормандської четвірки". Тому для того, щоб надати процесу переговорів новий імпульс, я був присутній на останній зустрічі ТКГ в Мінську,
– заявив Єрмак.
Єрмак взяв участь у засіданні ТКГ: які питання обговорили
11 березня у Мінську відбулося чергове засідання Тристоронньої контактної групи з мирного врегулювання ситуації на Донбасі. Участь у ньому взяв керівник ОПУ Андрій Єрмак і заступник керівника Адміністрації російського президента Дмитро Козак. Останній у Кремлі відповідає за український напрямок.
На засіданні сторони обговорили такі питання:
- обмін утримуваними особами. Найближчим часом сторони мають передати список на звільнення.
- розведення сил і засобів;
- одночасне відкриття контрольних пунктів у Золотому та Щасті.
- запровадження Консультативної ради. Її створять після консультацій з представниками ОБСЄ, Франції та Німеччини щодо виконання домовленостей, досягнутих під час саміту в нормандському форматі.