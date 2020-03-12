Єрмак розповів, навіщо брав участь у переговорах ТКГ в Мінську

Керівник Офісу Президента України Андрій Єрмак 11 березня брав участь у зустрічі Тристоронньої контактної групи в Мінську, щоб надати новий імпульс переговорам щодо Донбасу.

Єрмак сказав у коментарі РБК-Україна, що його основним завданням на посаді є забезпечення максимально ефективної роботи президента.

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Голова Офісу Президента уточнив, що в його сферу входять внутрішній і зовнішньополітичний напрямки, а пріоритетними питаннями є війна на Донбасі. Окрім того, він займається нормандськими переговорами.

Як і раніше, я представляю Україну в переговорах у нормандському форматі як дипломатичного радника президента Володимира Зеленського, одного з лідерів "нормандської четвірки". Тому для того, щоб надати процесу переговорів новий імпульс, я був присутній на останній зустрічі ТКГ в Мінську,

– заявив Єрмак.

Єрмак взяв участь у засіданні ТКГ: які питання обговорили

11 березня у Мінську відбулося чергове засідання Тристоронньої контактної групи з мирного врегулювання ситуації на Донбасі. Участь у ньому взяв керівник ОПУ Андрій Єрмак і заступник керівника Адміністрації російського президента Дмитро Козак. Останній у Кремлі відповідає за український напрямок.

На засіданні сторони обговорили такі питання:

обмін утримуваними особами. Найближчим часом сторони мають передати список на звільнення.

Найближчим часом сторони мають передати список на звільнення. розведення сил і засобів;

одночасне відкриття контрольних пунктів у Золотому та Щасті.

у Золотому та Щасті. запровадження Консультативної ради. Її створять після консультацій з представниками ОБСЄ, Франції та Німеччини щодо виконання домовленостей, досягнутих під час саміту в нормандському форматі.



Підсумки нормандського саміту / Інфографіка 24 каналу