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      Єрмак розповів, навіщо брав участь у переговорах ТКГ в Мінську

      - Читать новость на русском
      Єрмак розповів про свою участь у ТКГ в Мінську / pravda.com.ua

      Керівник Офісу Президента України Андрій Єрмак 11 березня брав участь у зустрічі Тристоронньої контактної групи в Мінську, щоб надати новий імпульс переговорам щодо Донбасу.

      Єрмак сказав у коментарі РБК-Україна, що його основним завданням на посаді є забезпечення максимально ефективної роботи президента.

      Важливо На мирні переговори з Росією є рік часу, – Зеленський розповів, чого очікує від мінських угод

      Голова Офісу Президента уточнив, що в його сферу входять внутрішній і зовнішньополітичний напрямки, а пріоритетними питаннями є війна на Донбасі. Окрім того, він займається нормандськими переговорами.

      Як і раніше, я представляю Україну в переговорах у нормандському форматі як дипломатичного радника президента Володимира Зеленського, одного з лідерів "нормандської четвірки". Тому для того, щоб надати процесу переговорів новий імпульс, я був присутній на останній зустрічі ТКГ в Мінську,
      – заявив Єрмак.

      Єрмак взяв участь у засіданні ТКГ: які питання обговорили

      11 березня у Мінську відбулося чергове засідання Тристоронньої контактної групи з мирного врегулювання ситуації на Донбасі. Участь у ньому взяв керівник ОПУ Андрій Єрмак і заступник керівника Адміністрації російського президента Дмитро Козак. Останній у Кремлі відповідає за український напрямок.

      На засіданні сторони обговорили такі питання: 

      • обмін утримуваними особами. Найближчим часом сторони мають передати список на звільнення.
      • розведення сил і засобів;
      • одночасне відкриття контрольних пунктів у Золотому та Щасті.
      • запровадження Консультативної ради. Її створять після консультацій з представниками ОБСЄ, Франції та Німеччини щодо виконання домовленостей, досягнутих під час саміту в нормандському форматі. 

      підсумки нормандського саміту, про що домовилася нормандська четвірка
      Підсумки нормандського саміту / Інфографіка 24 каналу

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      Автор: Наталя Боднар
      Теги: Україна – Росія Новини України Новини політики Війна на Донбасі Нормандський формат Мінськ Мінські домовленості Президент України Офіс Президента Андрій Єрмак
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