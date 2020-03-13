Це лише декларація, – Єрмак розповів про скандальний документ, підписаний у Мінську
Керівник Офісу Президента України розповів про обставини підписання протоколу і домовленості у Мінську щодо спільної групи між Україною і бойовиками. Він переконує, що ніякої легалізації бойовиків, як це перекручує Росія, не відбулося.
Про це глава ОПУ сказав в ефірі програми "Свобода слова Савіка Шустера". Він також підтвердив, що саме його підпис стоїть під документом. Політик наголосив, що він не має юридичної сили і є лише декларацією.
Важливо Єрмак розповів, навіщо брав участь у переговорах ТКГ в Мінську
Хочу підкреслити з повною відповідальністю, що ніяких кроків, які б сьогодні створювали правове поле для представників так званих ОРДЛО і їх визнання, не існує. Ні про які прямих переговорах мова не йде,
– наголосив Єрмак.
Він розповів, що на зустріч в Мінську він поїхав, щоб подивитися як виконуються домовленості щодо мінських угод. Також туди покликали представників Франції, Німеччини і Росії, але через коронавірус зміг приїхати тільки Дмитро Козак – заступник керівника адміністрації Путіна.
За словами глави Офісу Президента, Україна не збирається встановлювати діалог з бойовиками, а лише з тими людьми, які не пов'язані з військовим конфліктом і не брали до рук зброї.
Єрмак також додав, що сьогодні в української влади є плани і бажання створити консультаційну раду з такими особами. У межах роботи цієї платформи громадяни України, які проживають сьогодні на тимчасовій окупованій території Донбасу і на підконтрольній Україні зможуть спілкуватися з питань, узгодженими в пакеті мінських угод. Згідно з його даними, консультаційна рада може бути створена вже 25 березня, якщо до цього пройде зустріч у Мінську і будуть підписані необхідні документи.
Він також вказав на тісний взаємозв'язок між мінськими угодами і санкціями міжнародних партнерів України проти Росії. Він розповів, що європейські країни та США попередили Україну про ризик скасування санкцій у випадку розірвання мінських домовленостей. В межах цих угод, за словами Єрмака, Україна повинна погодити з представниками окупованих територій документи.
Що відомо про мінські угоди?Це документ, який узгодили на саміті в Мінську 11 – 12 лютого 2015 року лідери Німеччини, Франції, України та Росії у форматі "нормандської четвірки". Документ містить 13 пунктів, а його мета – деескалація збройного конфлікту на Сході України.
Крім того, мінські домовленості передбачають:
– негайне та всеосяжне припинення вогню в окремих районах Донецької та Луганської областей України та його суворе виконання; – відведення важких озброєнь обома сторонами на рівні відстані з метою створення зони безпеки;
– моніторинг з боку ОБСЄ режиму припинення вогню;
– відведення важкого озброєння із застосуванням всіх необхідних технічних систем.
Скандальний документ підписаний у Мінську: основне
- Зустріч тристоронньої контактної групи у Мінську відбулася 11 березня. У ній брали участь голова Офісу Президента України Андрій Єрмак та відповідальний у Кремлі за український напрямок Дмитро Козак. Під час зустрічі сторони підписали документ про створення консультативної ради, у якій братимуть участь представники України і бойовики з окупованих Росією територій Донбасу.
- Новий орган має здебільшого складатися з політичної підгрупи ТКГ. А його запуск відбудеться після консультацій з представниками ОБСЄ, Франції та Німеччини. Темою цих консультацій стане виконання домовленостей, досягнутих під час паризького саміту в нормандському форматі.
- Росія, зі свого боку, називає вищезазначену Консультативну раду "органом для прямого діалогу Донбасу та Києва з політичних рішень".
- Це вже викликало шквал критики серед політиків, які звинувачують нового очільника ОПУ у держзраді. Мовляв, підписання таких домовленостей фактично легалізовує бойовиків як частину переговорного процесу. Раніше ж протилежною стороною на переговорах була Росія, яка і контролює бойовиків на Донбасі.
- Нардеп від "Європейської солідарності" Володимир В'ятрович навіть звернувся з листом до голови СБУ із вимогою відкрити кримінальну справу проти глави Офісу Президента Андрія Єрмака і Леоніда Кучми. Нардеп вважає державною зрадою створення "консультативної ради" спільно з бойовиками з окупованих територій Донбасу і зняття з Росії відповідальності за агресію.
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