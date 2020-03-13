Це лише декларація, – Єрмак розповів про скандальний документ, підписаний у Мінську

Керівник Офісу Президента України розповів про обставини підписання протоколу і домовленості у Мінську щодо спільної групи між Україною і бойовиками. Він переконує, що ніякої легалізації бойовиків, як це перекручує Росія, не відбулося.

Про це глава ОПУ сказав в ефірі програми "Свобода слова Савіка Шустера". Він також підтвердив, що саме його підпис стоїть під документом. Політик наголосив, що він не має юридичної сили і є лише декларацією.

Важливо Єрмак розповів, навіщо брав участь у переговорах ТКГ в Мінську

Хочу підкреслити з повною відповідальністю, що ніяких кроків, які б сьогодні створювали правове поле для представників так званих ОРДЛО і їх визнання, не існує. Ні про які прямих переговорах мова не йде,

– наголосив Єрмак.

Він розповів, що на зустріч в Мінську він поїхав, щоб подивитися як виконуються домовленості щодо мінських угод. Також туди покликали представників Франції, Німеччини і Росії, але через коронавірус зміг приїхати тільки Дмитро Козак – заступник керівника адміністрації Путіна.

За словами глави Офісу Президента, Україна не збирається встановлювати діалог з бойовиками, а лише з тими людьми, які не пов'язані з військовим конфліктом і не брали до рук зброї.

Єрмак також додав, що сьогодні в української влади є плани і бажання створити консультаційну раду з такими особами. У межах роботи цієї платформи громадяни України, які проживають сьогодні на тимчасовій окупованій території Донбасу і на підконтрольній Україні зможуть спілкуватися з питань, узгодженими в пакеті мінських угод. Згідно з його даними, консультаційна рада може бути створена вже 25 березня, якщо до цього пройде зустріч у Мінську і будуть підписані необхідні документи.

Він також вказав на тісний взаємозв'язок між мінськими угодами і санкціями міжнародних партнерів України проти Росії. Він розповів, що європейські країни та США попередили Україну про ризик скасування санкцій у випадку розірвання мінських домовленостей. В межах цих угод, за словами Єрмака, Україна повинна погодити з представниками окупованих територій документи.

Що відомо про мінські угоди?Це документ, який узгодили на саміті в Мінську 11 – 12 лютого 2015 року лідери Німеччини, Франції, України та Росії у форматі "нормандської четвірки". Документ містить 13 пунктів, а його мета – деескалація збройного конфлікту на Сході України.

Крім того, мінські домовленості передбачають:

– негайне та всеосяжне припинення вогню в окремих районах Донецької та Луганської областей України та його суворе виконання; – відведення важких озброєнь обома сторонами на рівні відстані з метою створення зони безпеки;

– моніторинг з боку ОБСЄ режиму припинення вогню;

– відведення важкого озброєння із застосуванням всіх необхідних технічних систем.

Скандальний документ підписаний у Мінську: основне