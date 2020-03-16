В "Слуге народа" продолжаются разборки из-за скандальных протоколов в Минске, – Бутусов
Нардепы от "Слуги народа", которые выступили против последних скандальных договоренностей в Минске, обсуждают возможности создания новой депутатской группы.
В то же время в президентской фракции продолжаются "разборки" с теми депутатами, кто потребовал парламентского контроля. Об этом написал редактор "Цензор.НЕТ" Юрий Бутусов на своей фейсбук-странице.
К теме Если бы меня не уволили, сейчас я бы пошел сам, – Загороднюк о скандальных договоренности в Минске
Так, "под ударом" нардепы, которые подписали заявление протеста против тайных переговоров с Россией в Минске и создания совместного Консультативного совета с представителями российской оккупационной администрации.
Это обращение разместили на своих страницах 62 депутата, однако затем как минимум 7 депутатов, близких к "группе Коломойского", отозвали свои подписи и удалили записи против протокола,
– сообщил Бутусов.
Он также отметил, что руководство Офиса Президента не ставит в известность парламент о процессе переговоров с Россией.
Скандальные минские договоренности: что нужно знать
- После заседания, которое состоялось еще 11 марта, Андрея Ермака обвинили в договоренностях, которые могут легализовать боевиков с Донбасса.
- Так, во время этой встречи обсуждалось создание Консультативного совета, в который будут входить украинские граждане и жители временно оккупированных территорий.
- Россия уже назвала этот совет "органом для прямого диалога Донбасса и Киева по политическим решениям". Ранее же противоположной стороной на переговорах была именно РФ.
После этого группа нардепов фракции "Слуга народа" распространила в сети заявление, в котором обратился к Зеленскому с требованием не допустить в Консультативный совет представителей ОРДЛО. В ней парламентарии напомнили, что Россия – оккупант Донбасса.
- Впоследствии группа парламентариев пришла в Офис Президента, чтобы обсудить вопрос с президентом.
- Тогда руководитель ОП Андрей Ермак заверил нардепов из фракции "Слуга народа", что в минском процессе Украина не перейдет "красные линии". С боевиками переговоров вести никто не будет. Стороной переговоров была и есть Россия.