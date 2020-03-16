В "Слуге народа" продолжаются разборки из-за скандальных протоколов в Минске, – Бутусов

Нардепы от "Слуги народа", которые выступили против последних скандальных договоренностей в Минске, обсуждают возможности создания новой депутатской группы.

В то же время в президентской фракции продолжаются "разборки" с теми депутатами, кто потребовал парламентского контроля. Об этом написал редактор "Цензор.НЕТ" Юрий Бутусов на своей фейсбук-странице.

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Так, "под ударом" нардепы, которые подписали заявление протеста против тайных переговоров с Россией в Минске и создания совместного Консультативного совета с представителями российской оккупационной администрации.

Это обращение разместили на своих страницах 62 депутата, однако затем как минимум 7 депутатов, близких к "группе Коломойского", отозвали свои подписи и удалили записи против протокола,

– сообщил Бутусов.

Он также отметил, что руководство Офиса Президента не ставит в известность парламент о процессе переговоров с Россией.

Скандальные минские договоренности: что нужно знать

После заседания, которое состоялось еще 11 марта, Андрея Ермака обвинили в договоренностях, которые могут легализовать боевиков с Донбасса.

Так, во время этой встречи обсуждалось создание Консультативного совета, в который будут входить украинские граждане и жители временно оккупированных территорий.

Россия уже назвала этот совет "органом для прямого диалога Донбасса и Киева по политическим решениям". Ранее же противоположной стороной на переговорах была именно РФ.

После этого группа нардепов фракции "Слуга народа" распространила в сети заявление, в котором обратился к Зеленскому с требованием не допустить в Консультативный совет представителей ОРДЛО. В ней парламентарии напомнили, что Россия – оккупант Донбасса.