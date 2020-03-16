13:40
16 март 2020
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      Техно Lifestyle Здоровье Спорт Вкусно Дизайн Афиша Auto Инвестиции Учеба Likar Семья Покер
      more
      КАРАНТИН В УКРАИНЕ 2020 КОРОНАВИРУС COVID-19 ВЫБОРЫ НА 179 ОКРУГЕ
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля. Сливки: Коронавирус не мешает коронации. Фиаско Роскосмоса
      Вєсті Кремля
      18:44, 14 марта
      Вести.UA. Жир: Гончарук и Рябошапка стали добычей. Схема хищения Гутцайта
      Вєсті.UA
      17:44, 14 марта
      Легендарные операции ЦРУ: к каким известным событиям причастна спецслужба США
      ЦРУ
      15:15, 4 марта
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 декабря 2018
      Вспомнить Всё: от культа до гонок на лафетах
      Згадати все
      00:57, 25 июля 2019
      КАРАНТИН В УКРАИНЕ 2020 КОРОНАВИРУС COVID-19 ВЫБОРЫ НА 179 ОКРУГЕ

      В "Слуге народа" продолжаются разборки из-за скандальных протоколов в Минске, – Бутусов

      - Читати новину українською

      Нардепы от "Слуги народа", которые выступили против последних скандальных договоренностей в Минске, обсуждают возможности создания новой депутатской группы.

      В то же время в президентской фракции продолжаются "разборки" с теми депутатами, кто потребовал парламентского контроля. Об этом написал редактор "Цензор.НЕТ" Юрий Бутусов на своей фейсбук-странице.

      К теме Если бы меня не уволили, сейчас я бы пошел сам, – Загороднюк о скандальных договоренности в Минске

      Так, "под ударом" нардепы, которые подписали заявление протеста против тайных переговоров с Россией в Минске и создания совместного Консультативного совета с представителями российской оккупационной администрации.

      Это обращение разместили на своих страницах 62 депутата, однако затем как минимум 7 депутатов, близких к "группе Коломойского", отозвали свои подписи и удалили записи против протокола,
      – сообщил Бутусов.

      Он также отметил, что руководство Офиса Президента не ставит в известность парламент о процессе переговоров с Россией.

      Скандальные минские договоренности: что нужно знать

      • После заседания, которое состоялось еще 11 марта, Андрея Ермака обвинили в договоренностях, которые могут легализовать боевиков с Донбасса.
      • Так, во время этой встречи обсуждалось создание Консультативного совета, в который будут входить украинские граждане и жители временно оккупированных территорий.
      • Россия уже назвала этот совет "органом для прямого диалога Донбасса и Киева по политическим решениям". Ранее же противоположной стороной на переговорах была именно РФ.

      После этого группа нардепов фракции "Слуга народа" распространила в сети заявление, в котором обратился к Зеленскому с требованием не допустить в Консультативный совет представителей ОРДЛО. В ней парламентарии напомнили, что Россия – оккупант Донбасса.

      • Впоследствии группа парламентариев пришла в Офис Президента, чтобы обсудить вопрос с президентом.
      • Тогда руководитель ОП Андрей Ермак заверил нардепов из фракции "Слуга народа", что в минском процессе Украина не перейдет "красные линии". С боевиками переговоров вести никто не будет. Стороной переговоров была и есть Россия.

       

      Коронавирус: симптомы у людей, профилактика и как пытаются лечить Covid-2019
      сегодня
      Автор: Ирина Юрковская
      Теги: Новости Украины Украина – Россия Война на Донбассе Минские договоренности Слуга народа Новости политики
      Комментарии
      powered by lun.ua
      Новости за сегодня
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter

      Предложения партнеров

      Комментарии
      Публикации
      сегодня , 13:20 Коронавирус: симптомы у людей, профилактика и как пытаются лечить Covid-2019
      Анастасія Кушпіт
      сегодня , 12:51 Карантин в Украине: в каких городах закроют торговые центры, кафе и рестораны
      Альона Захарова
      13 марта , 20:02 Рынок земли: инвестиционные возможности
      сегодня , 13:21 Дмитрий Чинь из Concert.ua рассказал о ситуации с переносом и отменой концертов
      сегодня , 12:14 Коронавирус наш, или Шесть лет спустя
      Михайло Дубинянський
      Новости
      Больше новостей

      Читай новости даже без интернета

      Скачать
      • 1 Нажміть на у своєму браузері
      • 2 Після цього

        “На Початковий екран

      Читай новини на 24 навіть без інтернету!

      Залиште відгук