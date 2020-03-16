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      У "Слузі народу" тривають розбірки через скандальні протоколи у Мінську, – Бутусов

      - Читать новость на русском
      У "Слузі народу" продовжується напруга через Мінськ / 24 Канал

      Нардепи від "Слуги народу", які виступили проти останніх скандальних домовленостей у Мінську, обговорюють можливості створення нової депутатської групи.

      Водночас в президентській фракції тривають "розбірки" із тими депутатами, хто зажадав парламентського контролю. Про це написав редактор "Цензор.НЕТ" Юрій Бутусов на своїй фейсбук-сторінці.

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      Так, "під ударом" нардепи, які підписали заяву протесту проти таємних переговорів з Росією в Мінську і створення спільного Консультативної ради з представниками російської окупаційної адміністрації.

      Це звернення розмістили на своїх сторінках 62 депутати, однак потім як мінімум 7 депутатів, близьких до "групи Коломойського", відкликали свої підписи і видалили записи проти протоколу,
      – повідомив Бутусов.

      Він також зазначив, що керівництво Офісу Президента не ставить до відома парламент про процес переговорів з Росією.

      Скандальні мінські домовленості: що треба знати

      • Після засідання, яке відбулось ще 11 березня, Андрія Єрмака звинуватили у домовленостях, які можуть легалізувати бойовиків з Донбасу.
      • Так, під час цієї зустрічі обговорювалося створення консультативної ради, до якої входитимуть українські громадяни та мешканці тимчасово окупованих територій.
      • Росія вже назвала цю раду "органом для прямого діалогу Донбасу та Києва з політичних рішень". Раніше ж протилежною стороною на переговорах була саме РФ.

      Після цього група нардепів фракції "Слуга народу" поширила у мережі заяву, в якій звернулася до Зеленського з вимогою не допустити до Консультативної ради представників ОРДЛО. У ній парламентарі нагадали, що Росія – окупант Донбасу.

      • Згодом група парламентарів прийшла в Офіс Президента, щоб обговорити питання з президентом.
      • Тоді керівник ОП Андрій Єрмак запевнив нардепів з фракції "Слуга народу", що в мінському процесі Україна не перейде "червоні лінії". З бойовиками переговорів вести ніхто не буде. Стороною для перемовин була і є Росія.

       

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      Автор: Ірина Юрковська
      Теги: Новини України Україна – Росія Війна на Донбасі Мінські домовленості Слуга народу Новини політики
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