У "Слузі народу" тривають розбірки через скандальні протоколи у Мінську, – Бутусов

Нардепи від "Слуги народу", які виступили проти останніх скандальних домовленостей у Мінську, обговорюють можливості створення нової депутатської групи.

Водночас в президентській фракції тривають "розбірки" із тими депутатами, хто зажадав парламентського контролю. Про це написав редактор "Цензор.НЕТ" Юрій Бутусов на своїй фейсбук-сторінці.

До теми Якщо б мене не звільнили, нині я б пішов сам, – Загороднюк про скандальні домовленості у Мінську

Так, "під ударом" нардепи, які підписали заяву протесту проти таємних переговорів з Росією в Мінську і створення спільного Консультативної ради з представниками російської окупаційної адміністрації.

Це звернення розмістили на своїх сторінках 62 депутати, однак потім як мінімум 7 депутатів, близьких до "групи Коломойського", відкликали свої підписи і видалили записи проти протоколу,

– повідомив Бутусов.

Він також зазначив, що керівництво Офісу Президента не ставить до відома парламент про процес переговорів з Росією.

Скандальні мінські домовленості: що треба знати

Після засідання, яке відбулось ще 11 березня, Андрія Єрмака звинуватили у домовленостях, які можуть легалізувати бойовиків з Донбасу.

Так, під час цієї зустрічі обговорювалося створення консультативної ради, до якої входитимуть українські громадяни та мешканці тимчасово окупованих територій.

Росія вже назвала цю раду "органом для прямого діалогу Донбасу та Києва з політичних рішень". Раніше ж протилежною стороною на переговорах була саме РФ.

Після цього група нардепів фракції "Слуга народу" поширила у мережі заяву, в якій звернулася до Зеленського з вимогою не допустити до Консультативної ради представників ОРДЛО. У ній парламентарі нагадали, що Росія – окупант Донбасу.