Ймовірно, представники української влади контактували із Келлогом та пояснили йому позицію нашої держави. Таку думку 24 Каналу озвучив політолог, виконавчий директор Міжнародної асоціації малих громад Олексій Буряченко.

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Правильний крок

Олексій Буряченко зазначив, що Кіт Келлог – це професіонал, який розуміється на військовій справі та є досвідченим політиком. Ймовірно, представники української влади пояснили йому позицію, що наша держава не допустить повторення Мінських угод, він міг погодитись із нею.

Це для мене надзвичайно позитивний сигнал. Я б високо відзначив тих людей, які проводили з ним базовий діалог. Це не можна назвати офіційними перемовинами. Але те, що до нього вже донесли базові позиції – це дуже правильно,

– сказав він.

Якщо Келлог продовжить бути настільки зануреним у питання російсько-української війни, у принципи її справедливого завершення, то це може бути формуванням трансляції сильної позиції для України та США. Найімовірніше, після інавгурації Трампа його позиція буде заявлена публічно.