Вероятно, представители украинской власти контактировали с Кэллогом и объяснили ему позицию нашего государства. Такое мнение 24 Каналу озвучил политолог, исполнительный директор Международной ассоциации малых общин Алексей Буряченко.

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Правильный шаг

Алексей Буряченко отметил, что Кит Келлог – это профессионал, который разбирается в военном деле и является опытным политиком. Вероятно, представители украинской власти объяснили ему позицию, что наше государство не допустит повторения Минских соглашений, он мог согласиться с ней.

Это для меня очень позитивный сигнал. Я бы высоко отметил тех людей, которые проводили с ним базовый диалог. Это нельзя назвать официальными переговорами. Но то, что до него уже донесли базовые позиции – это очень правильно,

– сказал он.

Если Келлог продолжит быть настолько погруженным в вопрос российско-украинской войны, в принципы ее справедливого завершения, то это может быть формированием трансляции сильной позиции для Украины и США. Вероятнее всего, после инаугурации Трампа его позиция будет заявлена публично.