Якщо б мене не звільнили, нині я б пішов сам, – Загороднюк про скандальні домовленості у Мінську

Колишній міністр оборони України Андрій Загороднюк прокоментував домовленості у Мінську про спільну групу між українською стороною і бойовиками. Він наголосив, що війна на Донбасі завжди була війною і ніколи "внутрішнім конфліктом".

Усі ці роки Росія намагалася показати себе "посередником", а не єдиною причиною війни в Україні, підкреслив Андрій Загороднюк.

Важливо Єрмак пояснив скандальні домовленості у Мінську

Його разом з урядом Олексія Гончарука Рада відправила у відставку 4 березня. Втім ексміністр оборони заявив, що коли б цього не сталося тоді, він пішов би у відставку сам.

Якби мене не звільнили тиждень тому, то день моєї відставки був би сьогодні (13 березня – 24 канал),

– заявив Загороднюк.

Що спровокувало таку реакцію ексміністра оборони

Схоже, у такий спосіб він відреагував на нещодавні домовленості у тристоронній контактній групі в Мінську. Там обговорювалася можливість створення консультативної ради, до якої входитимуть українські громадяни та представники тимчасово окупованих територій.

Єрмака звинуватили у тому, що таким чином Україна буцімто визнає бойовиків, а не Росію стороною мінського процесу, а отже і російсько-української війни на Донбасі.

Втім сам голова Офісу Президента запевнив, що про жодну легалізацію бойовиків не може бути й мови. Мовляв, це буде лише дорадча група у політичній підгрупі ТКГ.