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      Єрмак пояснив скандальні домовленості у Мінську

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      Єрмак запевняє, що ніхто не легалізовував бойовиків у Мінську / pravda.com.ua

      Голова Офісу Президента України Андрій Єрмак розповів, що на переговорах у Мінську було домовлено обговорити внесення правок у Конституцію України щодо децентралізації і виборів на Донбасі з представниками окупованих територій. Втім він запевнив, що тут не мовиться про жодну легалізацію бойовиків.

      Українські громадяни, які вимушено переселені з окупованого Донбасу, були позбавлені права мати свій голос і висловлювати свою позицію, заявив голова ОПУ під час свого брифінгу.

      Важливо У Мінську домовились створити спільну з бойовиками раду: документ

      Це було відкрито – ми говорили про це і в Парижі, і на Мюнхенській конференції. Казали, що це неприпустимо і не відповідає нашим інтересам. Тому на останній зустрічі у Мінську учасники переговорів заявили про необхідність створення консультативної ради, яка буде діяти у політичній підгрупі,
      – пояснив Андрій Єрмак.

      Відтак українська сторона заявила про необхідність створення цієї ради, як дорадчого органу, який може розглядати питання, узгоджені у пакеті мінських домовленостей. Так само вона зможе вносити пропозиції, які потім, можливо, будуть використані у роботі політичної підгрупи.

      "Хочу наголосити з повною відповідальністю, що жодних кроків, які б створювали правове поле для представників окупованих територій чи їхнє визнання, не існує. Жодних прямих перемовин – про це не мовиться", – запевнив голова Офісу президента.

      Він ще раз наголосив, що мовиться лише про створення платформи, на якій громадяни як на контрольованій, так і на непідконтрольній території зможуть спілкуватися щодо узгоджених у Мінську питань.

      Якщо це рішення буде ухвалено, то це відбудеться під час наступної зустрічі тристоронньої контактної групи,
      – підкреслив Єрмак.

      До слова Єрмак розповів, навіщо брав участь у переговорах ТКГ в Мінську

      Відповідаючи на питання про можливе визнання бойовиків, він підкреслив, що нині цього не зробила навіть Росія, якій вони підконтрольні. Відтак і про визнання з боку України не може бути і мови.

      "Механізм того, як відбиратимуться представники від вільної і окупованої територій, сьогодні ще допрацьовується. Втім я можу вам сказати, що коли цей орган буде створено, то з боку України це будуть справжні фахівці, патріотично налаштовані люди, які є авторитетами в Україні і світі. Наразі ми думаємо і консультуємося щодо цих осіб", – пояснив очільник Офісу Президента України.

      Окремо він розповів, що 12 березня мала відбутися зустріч радників нормандського формату. Втім її перенесли через карантин. Тому наступного тижня така розмова відбудеться у телефонному режимі.

      Зокрема, ми будемо говорити про дату можливого саміту лідерів. Він має відбутися у Берліні, як я сподіваюся, у квітні,
      – підкреслив Андрій Ємрак.

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      Що відомо про останню зустріч у Мінську і чому вона скандальна

      Остання зустріч тристоронньої контактної групи у Мінську відбулася 11 березня. На ній, зокрема, брали участь голова Офісу Президента України Андрій Єрмак та відповідальний у Кремлі за український напрямок Дмитро Козак.

      Під час зустрічі було підписано документ про створення консультативної ради, у якій братимуть участь представники України і тимчасово окупованих Росією територій Донбасу.

      В Українському суспільстві і політикумі звинуватили владу у "державній зраді". Мовляв, підписання таких домовленостей фактично легалізовує бойовиків як частину переговорного процесу. Раніше ж протилежною стороною на переговорах була Росія, яка і контролює бойовиків на Донбасі.

      Крім того, на зустрічі було досягнуто ще кілька домовленостей:

      • обмін утримуваними особами. Найближчим часом сторони мають передати список на звільнення.
      • розведення сил і засобів, українська сторона запропонувала нові ділянки;
      • одночасне відкриття контрольних пунктів у Золотому та Щасті.
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      Автор: Василь Денисюк
      Теги: Новини Росії Дмитро Козак Офіс Президента Війна на Донбасі Окуповані території Мінськ Мінські домовленості Андрій Єрмак Новини України Новини політики
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