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      Ермак объяснил скандальные договоренности в Минске

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      Глава Офиса Президента Украины Андрей Ермак рассказал, что на переговорах в Минске было договорено обсудить внесение поправок в Конституцию относительно децентрализации и выборов на Донбассе с представителями оккупированных территорий. Мол, ранее вместе с Украиной, ОБСЕ и Россией в Минске в статусе наблюдателей были те же представители оккупированных территорий.

      Украинские граждане, которые вынужденно переселены с оккупированного Донбасса, были лишены права иметь свой голос и выражать свою позицию, заявил глава ОПУ во время своего брифинга.

      К слову Ермак рассказал, зачем участвовал в переговорах ТКГ в Минске

      Это было открыто – мы говорили об этом и в Париже, и на Мюнхенской конференции. Говорили, что это недопустимо и не отвечает нашим интересам. Поэтому на последней встрече в Минске участники переговоров заявили о необходимости создания консультативного совета, который будет действовать в политической подгруппе,
      – пояснил Андрей Ермак.

      Украинская сторона заявила о необходимости создания этого совета, как совещательного органа, который может рассматривать вопросы, согласованные в пакете минских договоренностей. Так же он сможет вносить предложения, которые затем, возможно, будут использованы в работе политической подгруппы.

      Новость дополняется...

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      Теги: Новости политики Новости Украины
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