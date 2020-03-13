Ермак объяснил скандальные договоренности в Минске

Глава Офиса Президента Украины Андрей Ермак рассказал, что на переговорах в Минске было договорено обсудить внесение поправок в Конституцию относительно децентрализации и выборов на Донбассе с представителями оккупированных территорий. Мол, ранее вместе с Украиной, ОБСЕ и Россией в Минске в статусе наблюдателей были те же представители оккупированных территорий.

Украинские граждане, которые вынужденно переселены с оккупированного Донбасса, были лишены права иметь свой голос и выражать свою позицию, заявил глава ОПУ во время своего брифинга.

К слову Ермак рассказал, зачем участвовал в переговорах ТКГ в Минске

Это было открыто – мы говорили об этом и в Париже, и на Мюнхенской конференции. Говорили, что это недопустимо и не отвечает нашим интересам. Поэтому на последней встрече в Минске участники переговоров заявили о необходимости создания консультативного совета, который будет действовать в политической подгруппе,

– пояснил Андрей Ермак.

Украинская сторона заявила о необходимости создания этого совета, как совещательного органа, который может рассматривать вопросы, согласованные в пакете минских договоренностей. Так же он сможет вносить предложения, которые затем, возможно, будут использованы в работе политической подгруппы.

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