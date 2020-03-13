Новые минские протоколы: возможно ли примирение и окончание войны на Донбассе
Договоренность в Минске о создании Консультативного совета, а также презентация платформы примирения заместителем секретаря СНБО Сивохо вызвала много вопросов. Что означают новые договоренности, когда и на какие компромиссы можно идти, – в материале 24 канала.
Не забывать о национальных интересах Украины
Какие результаты очередного заседания Трехсторонней контактной группы в Минске
11 марта состоялось очередное заседание Трехсторонней контактной группы по мирному урегулированию ситуации на Донбассе. Участие в мероприятии приняли руководитель Офиса Президента Украины Андрей Ермак и заместитель руководителя администрации российского президента Дмитрий Козак.
Документ В Минске договорились создать совместный с боевиками совет
Стороны достигли договоренностей по таким вопросам:
- обмен удерживаемыми лицами;
- разведение сил и средств;
- одновременное открытие контрольных пунктов в Золотом и Счастье.
- введение Консультативного совета.
СМИ обнародовали информацию, что в Минске договорились о создании фиксирующего субъектность ОРДЛО органа. В частности, сообщают журналисты, Россия будет в статусе гаранта-наблюдателя наравне с Германией, Францией и ОБСЕ.
Будут прямые переговоры с ОРДЛО / Фото Getty
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По словам сопредседателя ГИ "Права справа" Дмитрия Снегирева, не надо забывать о собственных национальных интересах. Чтобы создание Консультативного совета не привело к тому, что Россия переведет войну на Донбассе в рамки внутреннего противостояния. И тогда Кремль потребует от Запада отмены экономических санкций. Специалист также добавляет: пугает возможность открытия контрольного пункта в Счастье. Украина блокировала такую возможность в течение пяти лет.
Единственный приемлемый сценарий – замораживание вооруженного конфликта, признание ОРДЛО временно оккупированными с перспективой их возврата,
– считает эксперт.
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Платформа примирения Сивохо – забегания наперед?
Что такое платформа примирения?
- Ее создали в рамках выполнения гуманитарного плана реинтеграции оккупированных территорий Донбасса. Такая инициатива должна помочь "людям с обеих сторон конфликта слушать и слышать".
- Национальную платформу примирения и единства, которую подготовил заместитель секретаря СНБО Сергей Сивохо, таки презентовали 12 марта. В презентации приняли участие журналисты, конфликтологи, работники Офиса Президента и нового Министерства реинтеграции оккупированных территорий.
- Во время презентации активисты "Азова" ворвались силой в здание, где Сивохо презентовал платформу. Они объяснили, что им интересно "почему Сивохо называет войну с Россией "внутренним конфликтом", а также "почему ни разу не упомянул в своей речи о нападении России на Украину".
- Позже мужчины с криками "позор", "где ты был в 2014 году" и "я на войне свою кровь пролил" начали дергать заместителя секретаря СНБО. Неизвестные ударили Сивохо в спину, он упал на колени. Полицейские не смогли остановить драку.
- Полиция задержала 15 участников потасовки и открыла уголовное производство. Их отправили в Печерское райуправление полиции Киева. Известно, что десять задержанных допросили и уже отпустили.
- Сам Сергей Сивохо считает, что некоторым мира не надо, потому что война – это бизнес и большие деньги. Политик заявил, что это не остановит наше движение к миру".
Сивохо избили во время презентации платформы примирения: видео 24 канала
Снегирев отмечает: недавнее обострение на фронте создает негативный фон для реализации проектов примирения. Какое понимание, если убивают украинских воинов? Надо поднимать вопрос выполнения минских соглашений, убежден он.
Основной пункт – прекращение огня. Также обмен пленными. А уже потом поиск взаимопонимания. Мы забегаем наперед. И это вызывает негатив у общества. После выполнения условий устойчивого мира можно говорить о путь реинтеграции ОРДЛО. Но по украинскому сценарию,
– подчеркнул Дмитрий Снегирев.
Эксперт отмечает: поиск взаимопонимания с ОРДЛО можно начать с экономической составляющей. В частности оплаты за воду, газ и электроэнергию, которые Украина поставляет в ОРДЛО.
Украина не должна содержать оккупированные Россией территории Донбасса бесплатно. И может быть площадкой для поисков компромисса. Верните долги за коммунальные услуги - а там около 30 миллиардов гривен – тогда будем говорить о компромиссе. В ОРДЛО тарифы в четыре раза меньше, чем в Украине, но и их никто не платит,
– подчеркивает Дмитрий Снегирев.
Після цього, зазначає фахівець, треба лобіювати питання присутності українського сигналу в ОРДЛО.