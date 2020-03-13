Новые минские протоколы: возможно ли примирение и окончание войны на Донбассе

Договоренность в Минске о создании Консультативного совета, а также презентация платформы примирения заместителем секретаря СНБО Сивохо вызвала много вопросов. Что означают новые договоренности, когда и на какие компромиссы можно идти, – в материале 24 канала.

Не забывать о национальных интересах Украины

Какие результаты очередного заседания Трехсторонней контактной группы в Минске

11 марта состоялось очередное заседание Трехсторонней контактной группы по мирному урегулированию ситуации на Донбассе. Участие в мероприятии приняли руководитель Офиса Президента Украины Андрей Ермак и заместитель руководителя администрации российского президента Дмитрий Козак.

Документ В Минске договорились создать совместный с боевиками совет

Стороны достигли договоренностей по таким вопросам:

обмен удерживаемыми лицами;

разведение сил и средств;

одновременное открытие контрольных пунктов в Золотом и Счастье.

введение Консультативного совета.

СМИ обнародовали информацию, что в Минске договорились о создании фиксирующего субъектность ОРДЛО органа. В частности, сообщают журналисты, Россия будет в статусе гаранта-наблюдателя наравне с Германией, Францией и ОБСЕ.



Будут прямые переговоры с ОРДЛО / Фото Getty

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По словам сопредседателя ГИ "Права справа" Дмитрия Снегирева, не надо забывать о собственных национальных интересах. Чтобы создание Консультативного совета не привело к тому, что Россия переведет войну на Донбассе в рамки внутреннего противостояния. И тогда Кремль потребует от Запада отмены экономических санкций. Специалист также добавляет: пугает возможность открытия контрольного пункта в Счастье. Украина блокировала такую возможность в течение пяти лет.

Единственный приемлемый сценарий – замораживание вооруженного конфликта, признание ОРДЛО временно оккупированными с перспективой их возврата,

– считает эксперт.

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Платформа примирения Сивохо – забегания наперед?

Что такое платформа примирения?

Ее создали в рамках выполнения гуманитарного плана реинтеграции оккупированных территорий Донбасса. Такая инициатива должна помочь "людям с обеих сторон конфликта слушать и слышать".

Национальную платформу примирения и единства, которую подготовил заместитель секретаря СНБО Сергей Сивохо, таки презентовали 12 марта. В презентации приняли участие журналисты, конфликтологи, работники Офиса Президента и нового Министерства реинтеграции оккупированных территорий.

Во время презентации активисты "Азова" ворвались силой в здание, где Сивохо презентовал платформу. Они объяснили, что им интересно "почему Сивохо называет войну с Россией "внутренним конфликтом", а также "почему ни разу не упомянул в своей речи о нападении России на Украину".

Позже мужчины с криками "позор", "где ты был в 2014 году" и "я на войне свою кровь пролил" начали дергать заместителя секретаря СНБО. Неизвестные ударили Сивохо в спину, он упал на колени. Полицейские не смогли остановить драку.

Полиция задержала 15 участников потасовки и открыла уголовное производство. Их отправили в Печерское райуправление полиции Киева. Известно, что десять задержанных допросили и уже отпустили.

Сам Сергей Сивохо считает, что некоторым мира не надо, потому что война – это бизнес и большие деньги. Политик заявил, что это не остановит наше движение к миру".

Сивохо избили во время презентации платформы примирения: видео 24 канала

Снегирев отмечает: недавнее обострение на фронте создает негативный фон для реализации проектов примирения. Какое понимание, если убивают украинских воинов? Надо поднимать вопрос выполнения минских соглашений, убежден он.

Основной пункт – прекращение огня. Также обмен пленными. А уже потом поиск взаимопонимания. Мы забегаем наперед. И это вызывает негатив у общества. После выполнения условий устойчивого мира можно говорить о путь реинтеграции ОРДЛО. Но по украинскому сценарию,

– подчеркнул Дмитрий Снегирев.

Эксперт отмечает: поиск взаимопонимания с ОРДЛО можно начать с экономической составляющей. В частности оплаты за воду, газ и электроэнергию, которые Украина поставляет в ОРДЛО.

Украина не должна содержать оккупированные Россией территории Донбасса бесплатно. И может быть площадкой для поисков компромисса. Верните долги за коммунальные услуги - а там около 30 миллиардов гривен – тогда будем говорить о компромиссе. В ОРДЛО тарифы в четыре раза меньше, чем в Украине, но и их никто не платит,

– подчеркивает Дмитрий Снегирев.

Після цього, зазначає фахівець, треба лобіювати питання присутності українського сигналу в ОРДЛО.