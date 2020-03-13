США пригрозили России расплатой после атаки в Песках
В результате нападения пророссийских боевиков на украинские позиции возле Песков 10 марта погибли 2 военных, еще 9 – получили ранения. США напомнили России о расплате за ее агрессию на Донбасе.
Спикер Госдепа Морган Ортагус подчеркнула, что российская агрессия в Украине должна прекратиться.
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Мы продолжим устанавливать расплату, пока Россия не будет уважать суверенитет и территориальную целостность Украины,
– заверила Морган Ортагус.
Заметим, что после коварного нападения под Песками 9 наших защитников получили ранения. Сейчас 6 из них находятся в тяжелом состоянии в больнице Днепра.
Что известно о бое под Песками:
- 10 марта оккупанты устроили мощный обстрел украинских военных в Песках и под Авдеевкой.
- Противник вел огонь с позиций, расположенных за домами мирных жителей. Именно поэтому ВСУ не могли сразу вести огонь в ответ – чтобы не навредить гражданским.
- Вражеские войска подбили грузовик ВСУ ГАЗ-66.
- В результате обстрела погибли 2 украинских военных – Андрей Ведешин и Виктор Солтис. Еще 11 воинов получили ранения.
- Украинские защитники позже дали адекватный ответ – уничтожили 3 и ранили еще 5 боевиков.
- После обстрела 6 украинских военных находятся в тяжелом состоянии в больнице Днепра.
Карта оккупированных территорий Донбасса / Инфографика 24 канала