США пригрозили России расплатой после атаки в Песках

В результате нападения пророссийских боевиков на украинские позиции возле Песков 10 марта погибли 2 военных, еще 9 – получили ранения. США напомнили России о расплате за ее агрессию на Донбасе.

Спикер Госдепа Морган Ортагус подчеркнула, что российская агрессия в Украине должна прекратиться.

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Мы продолжим устанавливать расплату, пока Россия не будет уважать суверенитет и территориальную целостность Украины,

– заверила Морган Ортагус.

Russian aggression in Ukraine must stop. We will continue to impose costs until Russia respects Ukraine’s sovereignty and territorial integrity. https://t.co/tcODruDJ5j — Morgan Ortagus (@statedeptspox) March 12, 2020

Заметим, что после коварного нападения под Песками 9 наших защитников получили ранения. Сейчас 6 из них находятся в тяжелом состоянии в больнице Днепра.

Что известно о бое под Песками:

10 марта оккупанты устроили мощный обстрел украинских военных в Песках и под Авдеевкой.

Противник вел огонь с позиций, расположенных за домами мирных жителей. Именно поэтому ВСУ не могли сразу вести огонь в ответ – чтобы не навредить гражданским.

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В результате обстрела погибли 2 украинских военных – Андрей Ведешин и Виктор Солтис. Еще 11 воинов получили ранения.

Украинские защитники позже дали адекватный ответ – уничтожили 3 и ранили еще 5 боевиков.

После обстрела 6 украинских военных находятся в тяжелом состоянии в больнице Днепра.



Карта оккупированных территорий Донбасса / Инфографика 24 канала