08:30
13 март 2020
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      Техно Lifestyle Здоровье Спорт Вкусно Дизайн Афиша Auto Инвестиции Учеба Likar Семья Покер
      more
      КАРАНТИН В УКРАИНЕ 2020 КОРОНАВИРУС COVID-19 СЕРГЕЙ СИВОХО
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля: Рецидив Поклонской. Рубль заржавел
      Вєсті Кремля
      21:14, 12 марта
      Вести.UA: Отдельный карантин для ОПЗЖопцев. "Голос" без Вакарчука
      Вєсті.UA
      19:20, 12 марта
      Легендарные операции ЦРУ: к каким известным событиям причастна спецслужба США
      ЦРУ
      15:15, 4 марта
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 декабря 2018
      Вспомнить Всё: от культа до гонок на лафетах
      Згадати все
      00:57, 25 июля 2019
      КАРАНТИН В УКРАИНЕ 2020 КОРОНАВИРУС COVID-19 СЕРГЕЙ СИВОХО

      США пригрозили России расплатой после атаки в Песках

      - Читати новину українською

      В результате нападения пророссийских боевиков на украинские позиции возле Песков 10 марта погибли 2 военных, еще 9 – получили ранения. США напомнили России о расплате за ее агрессию на Донбасе.

      Спикер Госдепа Морган Ортагус подчеркнула, что российская агрессия в Украине должна прекратиться.

      Обратите внимание В 2020 году на Донбассе погибли 23 военных: поименный список

      Мы продолжим устанавливать расплату, пока Россия не будет уважать суверенитет и территориальную целостность Украины,
      – заверила Морган Ортагус.

      Заметим, что после коварного нападения под Песками 9 наших защитников получили ранения. Сейчас 6 из них находятся в тяжелом состоянии в больнице Днепра.

      Что известно о бое под Песками:

      • 10 марта оккупанты устроили мощный обстрел украинских военных в Песках и под Авдеевкой.
      • Противник вел огонь с позиций, расположенных за домами мирных жителей. Именно поэтому ВСУ не могли сразу вести огонь в ответ – чтобы не навредить гражданским.
      • Вражеские войска подбили грузовик ВСУ ГАЗ-66.
      • В результате обстрела погибли 2 украинских военных – Андрей Ведешин и Виктор Солтис. Еще 11 воинов получили ранения.
      • Украинские защитники позже дали адекватный ответ – уничтожили 3 и ранили еще 5 боевиков.
      • После обстрела 6 украинских военных находятся в тяжелом состоянии в больнице Днепра.

      Карта окупованого Донбасу окуповані ОРДЛО мапа
      Карта оккупированных территорий Донбасса / Инфографика 24 канала

      12 фактов о мытье рук, которые вас удивят
      сегодня
      Автор: Анастасия Зазуляк
      Теги: Новости Украины Новости политики Новости России Жертвы Новости США Украина – Россия Операция Объединенных сил Война на Донбассе
      Комментарии
      powered by lun.ua
      Новости за сегодня
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter

      Предложения партнеров

      Комментарии
      Публикации
      сегодня , 08:05 "Шахтер" в драматичной игре победил "Вольфсбург" в 1/8 финала Лиги Европы: видео
      Михайло Гема
      сегодня , 07:06 Отставить панику: как пережить карантин из-за коронавируса в Украине
      Ярослав Голобородько
      12 марта , 09:03 Пандемия и запрет въезда в США: мировые фондовые рынки резко обвалились
      Тетяна Панасюк
      11 марта , 19:44 Топ-5 электрокаминов
      сегодня , 04:35 Антон Гура: что известно о блогере, который заявил о "целом самолете инфицированных" из Милана
      Василь Денисюк
      Новости
      Больше новостей

      Читай новости даже без интернета

      Скачать
      • 1 Нажміть на у своєму браузері
      • 2 Після цього

        “На Початковий екран

      Читай новини на 24 навіть без інтернету!

      Залиште відгук