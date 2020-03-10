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      Потери на Донбассе: известны имена двоих погибших в боях под Песками

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      Виктор Солтис / Кіровоградський обласний військовий комісаріат

      В результате мощных обстрелов пророссийских боевиков на Донбассе погибли украинские военные – 34-летний Виктор Солтис и 35-летний Андрей Ведешин.

      Он родом из села Владимировка Кропивницкого района. Виктор Солтис родился 2 октября 1986 года. Об этом сообщает пресс-служба Кировоградского областного военного комиссариата.

      Актуально Кровь заливала лицо, – медик рассказал о ранении военных на Донбассе

      Что известно о деталях боя в Песках

      Пророссийские боевики устроили мощный обстрел украинских военных в Песках и под Авдеевкой. В частности, оккупанты били из артиллерии. В результате подбили грузовик ВСУ ГАЗ-66. По уточненным данным штаба ООС вследствие обстрелов 2 украинских военных погибли и еще 11 получили ранения.

      Важно! Всего на Донбассе в 2020 году погибли уже 23 украинских воина. Со списком остальных погибших можно ознакомиться по этой ссылке.

      Что известно о раненых

      • Главный врач Областной клинической больницы имени Мечникова Сергей Рыженко рассказал, что кровь заливала лица бойцов, когда их привезли в больницу.
      • У 39-летнего водителя Сергея при госпитализации диагностировали контузию, акубаротравму, разрыв слухового прохода. Он родом из Херсонской области. И раньше был в зоне АТО.
      • Другому пострадавшему – 33-летнему старшине Дмитрию осколок пробил глаз. У него также диагностировали ранение грудной клетки, живота, левого плеча, предплечья, кисти и бедра. В больницу его привезли с окровавленным лицом. Офтальмологи провели сложную операцию, чтобы спасти бойцу глаз.

      оос війна на донбасі
      Карта оккупированного Донбасса / Инфографика 24 канала

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      Автор: Эмал Наби
      Теги: Новости Кропивницкого Винница Новости Украины Операция Объединенных сил Жертвы Война на Донбассе
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