Потери на Донбассе: известны имена двоих погибших в боях под Песками

В результате мощных обстрелов пророссийских боевиков на Донбассе погибли украинские военные – 34-летний Виктор Солтис и 35-летний Андрей Ведешин.

Он родом из села Владимировка Кропивницкого района. Виктор Солтис родился 2 октября 1986 года. Об этом сообщает пресс-служба Кировоградского областного военного комиссариата.

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Что известно о деталях боя в Песках

Пророссийские боевики устроили мощный обстрел украинских военных в Песках и под Авдеевкой. В частности, оккупанты били из артиллерии. В результате подбили грузовик ВСУ ГАЗ-66. По уточненным данным штаба ООС вследствие обстрелов 2 украинских военных погибли и еще 11 получили ранения.

Важно! Всего на Донбассе в 2020 году погибли уже 23 украинских воина. Со списком остальных погибших можно ознакомиться по этой ссылке.

Что известно о раненых

Главный врач Областной клинической больницы имени Мечникова Сергей Рыженко рассказал, что кровь заливала лица бойцов, когда их привезли в больницу.

У 39-летнего водителя Сергея при госпитализации диагностировали контузию, акубаротравму, разрыв слухового прохода. Он родом из Херсонской области. И раньше был в зоне АТО.

Другому пострадавшему – 33-летнему старшине Дмитрию осколок пробил глаз. У него также диагностировали ранение грудной клетки, живота, левого плеча, предплечья, кисти и бедра. В больницу его привезли с окровавленным лицом. Офтальмологи провели сложную операцию, чтобы спасти бойцу глаз.



Карта оккупированного Донбасса / Инфографика 24 канала