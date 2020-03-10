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      Втрати на Донбасі: відомі імена двох загиблих у боях під Пісками

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      Загиблі українські бійці – Андрій Ведешин і Віктор Солтис / Колаж 24 каналу

      В результаті потужних обстрілів проросійських бойовиків на Донбасі загинули українські військові – 34-річний Віктор Солтис і 35-річний Андрій Ведешин.

      Віктор Солтис служив у 131-му розвідальному батальйоні ЗСУ. Він родом із села Володимирівка Кропивницького району. Про це повідомляє пресслужба Кіровоградського обласного військового комісаріату і пресцентр Вінницької ОДА.

      Актуально Кров заливала обличчя, – медик розповів про поранення військових на Донбасі

      Водночас старший солдат Андрій Ведешин загинув близько 09:30 ранку у районі села Піски під час евакуації з поля бою у гелікоптері. Він служив за контрактом у травні 2017 року. Загиблий проживав разом з батьками у селі Кинашів Тульчинського району на Вінничині.

      В українського героя залишились матір, брат та 8-річна донька. Попередньо поховання планується 12 березня у рідному селі Кинашів. 

      Що відомо про деталі бою у Пісках

      Проросійські бойовики влаштували потужний обстріл українських військових у Пісках і під Авдіївкою. Зокрема, окупанти били з артилерії. У результаті підбили вантажівку ЗСУ ГАЗ-66. За уточненими даними штабу ООС внаслідок обстрілу 2 українських військових загинули та ще 11 зазнали поранень.

      Важливо! Загалом на Донбасі у 2020 році загинули вже 23 українські воїни. Зі списком решти загиблих можна ознайомитися за цим посиланням.

      Що відомо про поранених

      • Головний лікар Обласної клінічної лікарні імені Мечникова Сергій Риженко розповів, що кров заливала обличчя бійців, коли їх привезли у лікарню.
      • У 39-річного водія Сергія при госпіталізації діагностували контузію, акубаротравму, розрив слухового проходу. Він родом із Херсонської області. І раніше був у зоні АТО.
      • Іншому постраждалому – 33-річному старшині Дмитру осколок пробив око. У нього також діагностували поранення грудної клітки, живота, лівого плеча, передпліччя, кисті та стегна. У лікарню його привезли із закривавленим обличчям. Офтальмологи провели складну операцію, щоб врятувати бійцю око.

      оос війна на донбасі
      Мапа окупованого Донбасу / Інфографіка 24 каналу

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      Автор: Емал Набі
      Теги: Новини Кропивницького Вінниця Новини України Операція Об'єднаних сил Жертви Війна на Донбасі
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