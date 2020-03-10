Втрати на Донбасі: відомі імена двох загиблих у боях під Пісками
В результаті потужних обстрілів проросійських бойовиків на Донбасі загинули українські військові – 34-річний Віктор Солтис і 35-річний Андрій Ведешин.
Віктор Солтис служив у 131-му розвідальному батальйоні ЗСУ. Він родом із села Володимирівка Кропивницького району. Про це повідомляє пресслужба Кіровоградського обласного військового комісаріату і пресцентр Вінницької ОДА.
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Водночас старший солдат Андрій Ведешин загинув близько 09:30 ранку у районі села Піски під час евакуації з поля бою у гелікоптері. Він служив за контрактом у травні 2017 року. Загиблий проживав разом з батьками у селі Кинашів Тульчинського району на Вінничині.
В українського героя залишились матір, брат та 8-річна донька. Попередньо поховання планується 12 березня у рідному селі Кинашів.
Що відомо про деталі бою у Пісках
Проросійські бойовики влаштували потужний обстріл українських військових у Пісках і під Авдіївкою. Зокрема, окупанти били з артилерії. У результаті підбили вантажівку ЗСУ ГАЗ-66. За уточненими даними штабу ООС внаслідок обстрілу 2 українських військових загинули та ще 11 зазнали поранень.
Важливо! Загалом на Донбасі у 2020 році загинули вже 23 українські воїни. Зі списком решти загиблих можна ознайомитися за цим посиланням.
Що відомо про поранених
- Головний лікар Обласної клінічної лікарні імені Мечникова Сергій Риженко розповів, що кров заливала обличчя бійців, коли їх привезли у лікарню.
- У 39-річного водія Сергія при госпіталізації діагностували контузію, акубаротравму, розрив слухового проходу. Він родом із Херсонської області. І раніше був у зоні АТО.
- Іншому постраждалому – 33-річному старшині Дмитру осколок пробив око. У нього також діагностували поранення грудної клітки, живота, лівого плеча, передпліччя, кисті та стегна. У лікарню його привезли із закривавленим обличчям. Офтальмологи провели складну операцію, щоб врятувати бійцю око.