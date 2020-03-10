Втрати на Донбасі: відомі імена двох загиблих у боях під Пісками

В результаті потужних обстрілів проросійських бойовиків на Донбасі загинули українські військові – 34-річний Віктор Солтис і 35-річний Андрій Ведешин.

Віктор Солтис служив у 131-му розвідальному батальйоні ЗСУ. Він родом із села Володимирівка Кропивницького району. Про це повідомляє пресслужба Кіровоградського обласного військового комісаріату і пресцентр Вінницької ОДА.

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Водночас старший солдат Андрій Ведешин загинув близько 09:30 ранку у районі села Піски під час евакуації з поля бою у гелікоптері. Він служив за контрактом у травні 2017 року. Загиблий проживав разом з батьками у селі Кинашів Тульчинського району на Вінничині.

В українського героя залишились матір, брат та 8-річна донька. Попередньо поховання планується 12 березня у рідному селі Кинашів.

Що відомо про деталі бою у Пісках

Проросійські бойовики влаштували потужний обстріл українських військових у Пісках і під Авдіївкою. Зокрема, окупанти били з артилерії. У результаті підбили вантажівку ЗСУ ГАЗ-66. За уточненими даними штабу ООС внаслідок обстрілу 2 українських військових загинули та ще 11 зазнали поранень.

Важливо! Загалом на Донбасі у 2020 році загинули вже 23 українські воїни. Зі списком решти загиблих можна ознайомитися за цим посиланням.

Що відомо про поранених

Головний лікар Обласної клінічної лікарні імені Мечникова Сергій Риженко розповів, що кров заливала обличчя бійців, коли їх привезли у лікарню.

У 39-річного водія Сергія при госпіталізації діагностували контузію, акубаротравму, розрив слухового проходу. Він родом із Херсонської області. І раніше був у зоні АТО.

Іншому постраждалому – 33-річному старшині Дмитру осколок пробив око. У нього також діагностували поранення грудної клітки, живота, лівого плеча, передпліччя, кисті та стегна. У лікарню його привезли із закривавленим обличчям. Офтальмологи провели складну операцію, щоб врятувати бійцю око.



Мапа окупованого Донбасу / Інфографіка 24 каналу