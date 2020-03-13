США пригрозили Росії розплатою після атаки в Пісках
Унаслідок нападу проросійських бойовиків на українські позиції біля Пісків загинули 2 військових, ще 9 – отримали поранення. США нагадали Росії про розплату за її агресію на Донбасі.
Речниця Держдепу Морган Ортагус наголосила, що російська агресія в Україні повинна припинитися.
Зверніть увагу У 2020 році на Донбасі загинули 23 військових: поіменний список
Ми продовжимо встановлювати розплату, поки Росія не поважатиме суверенітет та територіальну цілісність України,
– запевнила Морган Ортагус.
Зауважимо, що після підступного нападу біля Пісків 9 наших захисників отримали поранення. Наразі 6 з них перебувають у важкому стані в лікарні Дніпра.
Що відомо про бій під Пісками:
- 10 березня окупанти влаштували потужний обстріл українських військових у Пісках і під Авдіївкою.
- Противник вів вогонь з позицій, розташованих за будинками мирних мешканців. Саме тому ЗСУ не могли одразу вести вогонь у відповідь – аби не нашкодити цивільним.
- Ворожі війська підбили вантажівку ЗСУ ГАЗ-66.
- Внаслідок обстрілу загинули 2 українських військових – Андрій Ведешин і Віктор Солтис. Ще 11 воїнів зазнали поранень.
- Українські захисники пізніше дали адекватну відповідь – знищили 3 та поранили ще 5 бойовиків.
- Після обстрілу 6 українських військових перебувають у важкому стані в лікарні Дніпра.
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