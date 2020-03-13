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      США пригрозили Росії розплатою після атаки в Пісках

      - Читать новость на русском
      США пригрозили Росії розплатою / slovoidilo.ua

      Унаслідок нападу проросійських бойовиків на українські позиції біля Пісків загинули 2 військових, ще 9 – отримали поранення. США нагадали Росії про розплату за її агресію на Донбасі.

      Речниця Держдепу Морган Ортагус наголосила, що російська агресія в Україні повинна припинитися.

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      Ми продовжимо встановлювати розплату, поки Росія не поважатиме суверенітет та територіальну цілісність України,
      – запевнила Морган Ортагус.

      Зауважимо, що після підступного нападу біля Пісків 9 наших захисників отримали поранення. Наразі 6 з них перебувають у важкому стані в лікарні Дніпра.

      Що відомо про бій під Пісками:

      • 10 березня окупанти влаштували потужний обстріл українських військових у Пісках і під Авдіївкою.
      • Противник вів вогонь з позицій, розташованих за будинками мирних мешканців. Саме тому ЗСУ не могли одразу вести вогонь у відповідь – аби не нашкодити цивільним.
      • Ворожі війська підбили вантажівку ЗСУ ГАЗ-66.
      • Внаслідок обстрілу загинули 2 українських військових – Андрій Ведешин і Віктор Солтис. Ще 11 воїнів зазнали поранень.
      • Українські захисники пізніше дали адекватну відповідь – знищили 3 та поранили ще 5 бойовиків.
      • Після обстрілу 6 українських військових перебувають у важкому стані в лікарні Дніпра.

      Карта окупованого Донбасу окуповані ОРДЛО мапа
      Мапа окупованих територій Донбасу / Інфографіка 24 каналу

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      Автор: Анастасія Зазуляк
      Теги: Новини України Новини політики Новини Росії Жертви Новини США Україна – Росія Операція Об'єднаних сил Війна на Донбасі
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