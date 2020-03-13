США пригрозили Росії розплатою після атаки в Пісках

Унаслідок нападу проросійських бойовиків на українські позиції біля Пісків загинули 2 військових, ще 9 – отримали поранення. США нагадали Росії про розплату за її агресію на Донбасі.

Речниця Держдепу Морган Ортагус наголосила, що російська агресія в Україні повинна припинитися.

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Ми продовжимо встановлювати розплату, поки Росія не поважатиме суверенітет та територіальну цілісність України,

– запевнила Морган Ортагус.

Russian aggression in Ukraine must stop. We will continue to impose costs until Russia respects Ukraine’s sovereignty and territorial integrity. https://t.co/tcODruDJ5j — Morgan Ortagus (@statedeptspox) March 12, 2020

Зауважимо, що після підступного нападу біля Пісків 9 наших захисників отримали поранення. Наразі 6 з них перебувають у важкому стані в лікарні Дніпра.

Що відомо про бій під Пісками:

10 березня окупанти влаштували потужний обстріл українських військових у Пісках і під Авдіївкою.

Противник вів вогонь з позицій, розташованих за будинками мирних мешканців. Саме тому ЗСУ не могли одразу вести вогонь у відповідь – аби не нашкодити цивільним.

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Внаслідок обстрілу загинули 2 українських військових – Андрій Ведешин і Віктор Солтис. Ще 11 воїнів зазнали поранень.

Українські захисники пізніше дали адекватну відповідь – знищили 3 та поранили ще 5 бойовиків.

Після обстрілу 6 українських військових перебувають у важкому стані в лікарні Дніпра.



Мапа окупованих територій Донбасу / Інфографіка 24 каналу