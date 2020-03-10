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      Бойовики влаштували атаку в Пісках і під Авдіївкою: один український воїн загинув

      - Читать новость на русском
      Окупанти накрили артилерією українських воїнів у Пісках і районі Авдіївки: є загиблий / ТАСС

      Бойовики влаштували потужний обстріл українських військових у Пісках і під Авдіївкою. Зокрема, окупанти били з артилерії – зі 120- та 122-міліметрових мінометів і гаубиць. У результаті підбили вантажівку ЗСУ ГАЗ-66. Крім того, є жертва серед українських воїнів.

      Про це пише журналіст Юрій Бутусов у фейсбуці. 

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      "Бій у Пісках і під Авдіївкою – обстріл українських позицій з російських 120- та 122-міліметрових мінометів і гаубиць під Донецьком. Підбито вантажівку ГАЗ-66 ЗСУ. Наші почали відповідати за годину. Поранені в одному з розвідбатів", – зауважив він. 

      Журналіст Андрій Цаплієнко, зі свого боку, зазначив, під час евакуації помер важкопоранений боєць.

      У пресцентрі Об'єднаних сил бій у Пісках і у районі Авдіївки поки не коментуюють. 

      Ще одна цинічна атака бойовиків на Донбасі! Окупанти скинули на медичне авто українських бійців дві гранати: фото

      Додамо, що 8 березня бойовики влучили ракетою у вантажівку з українськими військовими. У результаті загинув український військовослужбовець Сергій Черних і ще шестеро бійців зазнали поранення.

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      Автор: Андрій Шляхтін
      Теги: Новини України Війна на Донбасі Авдіївка Збройні сили України Жертви Операція Об'єднаних сил
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