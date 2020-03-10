Бойовики влаштували атаку в Пісках і під Авдіївкою: один український воїн загинув

Бойовики влаштували потужний обстріл українських військових у Пісках і під Авдіївкою. Зокрема, окупанти били з артилерії – зі 120- та 122-міліметрових мінометів і гаубиць. У результаті підбили вантажівку ЗСУ ГАЗ-66. Крім того, є жертва серед українських воїнів.

Про це пише журналіст Юрій Бутусов у фейсбуці.

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"Бій у Пісках і під Авдіївкою – обстріл українських позицій з російських 120- та 122-міліметрових мінометів і гаубиць під Донецьком. Підбито вантажівку ГАЗ-66 ЗСУ. Наші почали відповідати за годину. Поранені в одному з розвідбатів", – зауважив він.

Журналіст Андрій Цаплієнко, зі свого боку, зазначив, під час евакуації помер важкопоранений боєць.

У пресцентрі Об'єднаних сил бій у Пісках і у районі Авдіївки поки не коментуюють.

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Додамо, що 8 березня бойовики влучили ракетою у вантажівку з українськими військовими. У результаті загинув український військовослужбовець Сергій Черних і ще шестеро бійців зазнали поранення.

Карта окупованих територій Донбасу / Інфографіка 24 каналу