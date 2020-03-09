Підрив вантажівки з військовими: загинув 29-річний боєць Сергій Черних
Проросійські бойовики влучили ракетою у вантажівку з українськими військовими у неділю, 8 березня. Внаслідок підступного обстрілу загинув 29-річний військовий з Херсонської області Сергій Черних.
Український воїн служив у 57-ій окремій мотопіхотній бригаді імені кошового отамана Костя Гордієнка, повідомляє херсонське комунальне підприємство "Оберіг" у своєму фейсбуці.
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Сам Сергій Черних родом з селища Райське, що входить до Новокаховської міської ради Херсонської області.
Висловлюємо щирі співчуття батькам! Вічна пам'ять і царство небесне герою!
– наголосили у підприємстві.
Сергій Черних став вже 20 втратою Об'єднаних сил на Донбасі у 2020 році. Лише у березні, крім нього, загинули четверо українських бійців:
Боєць Сергій Черних, який 8 березня загинув на Донбасі