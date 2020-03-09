Подрыв грузовика с военными: погиб 29-летний боец Сергей Черных

Пророссийские боевики попали ракетой в грузовик с украинскими военными в воскресенье, 8 марта. Вследствие коварного обстрела погиб 29-летний военный из Херсонской области Сергей Черных.

Украинский военнослужащий служил в 57-ой отдельной мотопехотной бригаде имени кошевого атамана Костя Гордиенко, сообщает херсонское коммунальное предприятие "Оберег" в своем Фейсбуке.

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Сам Сергей Черных родом из поселка Райское, что входит в Новокаховского городского совета Херсонской области.

Выражаем искренние соболезнования родителям! Вечная память и царствие небесное герою!

- отметили на предприятии.

Сергей Черных стал уже 20 потерей Объединенных сил на Донбассе в 2020 году. Только в марте, кроме него, погибли четверо украинских бойцов:



Боец Сергей Черных, который 8 марта погиб на Донбассе