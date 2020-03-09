Подрыв грузовика с военными: погиб 29-летний боец Сергей Черных
Пророссийские боевики попали ракетой в грузовик с украинскими военными в воскресенье, 8 марта. Вследствие коварного обстрела погиб 29-летний военный из Херсонской области Сергей Черных.
Украинский военнослужащий служил в 57-ой отдельной мотопехотной бригаде имени кошевого атамана Костя Гордиенко, сообщает херсонское коммунальное предприятие "Оберег" в своем Фейсбуке.
Важно Боевики попали ракетой в грузовик с украинскими военными: есть погибший и раненые
Сам Сергей Черных родом из поселка Райское, что входит в Новокаховского городского совета Херсонской области.
Выражаем искренние соболезнования родителям! Вечная память и царствие небесное герою!
- отметили на предприятии.
Сергей Черных стал уже 20 потерей Объединенных сил на Донбассе в 2020 году. Только в марте, кроме него, погибли четверо украинских бойцов:
Боец Сергей Черных, который 8 марта погиб на Донбассе