Боевики попали ракетой в грузовик с украинскими военными: есть погибший и раненые

В течение суток пророссийские боевики четыре раза обстреляли позиции украинской армии. В результате обстрелов погиб один украинский военнослужащий. Еще шестеро бойцов получили ранения.

Обстрел произошел в результате попадания противотанковой ракеты по грузовику, который ехал к позициям ВСУ. Еще двое военных, которые ехали в этом автомобиле, получили ранения, один из них – боевое поражение. Кроме этого, трое бойцов получили ранения в результате обстрела позиций. Об этом сообщает пресс-центр штаба ООС.

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В штабе уверяют, что ВСУ прицельными огневыми ударами дали адекватный ответ противнику. Потери врага уточняются.

Противник обстрелял позиции украинских военных из запрещенных минскими договоренностями минометов калибра 82 миллиметров, а также из противотанкового ракетного комплекса, гранатометов различных систем и стрелкового оружия.

Три обстрела зафиксировали в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток", а именно:

дважды неподалеку Опросного – из 82-миллиметровых минометов – 15 мин, 15 выстрелов из станковых противотанковых гранатометов, а также совершил 2 выстрела из противотанкового ракетного комплекса;

вблизи Авдеевки – из автоматических гранатометов и стрелкового оружия.

Один обстрел противник совершил в районе оперативно-тактической группировки "Север", а именно:

рядом с населенным пунктом Хутор Свободный – из гранатометов различных систем.

Отметим, что 7 марта, накануне Международного дня прав женщин и мира боевики дерзко обстреляли жителей прифронтовой Марьинки, что в Донецкой области. Работал снайпер. В результате ранения получил мужчина.

В Объединенных силах подчеркивают, что украинские воины огонь в ответ не открывали. Дело в том, что вражеский снайпер вел огонь, прикрываясь домами мирных жителей. А ответив, воины ОС могли бы подвергнуть опасности гражданское население.

Также в штабе заверили, что все необходимые доказательства этого военного преступления будут переданы в соответствующие международные организации. Это должно способствовать тому, что страну-агрессор Россию привлекут к ответственности.

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