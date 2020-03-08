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      Боевики попали ракетой в грузовик с украинскими военными: есть погибший и раненые

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      В течение суток пророссийские боевики четыре раза обстреляли позиции украинской армии. В результате обстрелов погиб один украинский военнослужащий. Еще шестеро бойцов получили ранения.

      Обстрел произошел в результате попадания противотанковой ракеты по грузовику, который ехал к позициям ВСУ. Еще двое военных, которые ехали в этом автомобиле, получили ранения, один из них – боевое поражение. Кроме этого, трое бойцов получили ранения в результате обстрела позиций. Об этом сообщает пресс-центр штаба ООС.

      Важно В 2020 году на Донбассе погибли 19 военных: поименный список

      В штабе уверяют, что ВСУ прицельными огневыми ударами дали адекватный ответ противнику. Потери врага уточняются.

      Противник обстрелял позиции украинских военных из запрещенных минскими договоренностями минометов калибра 82 миллиметров, а также из противотанкового ракетного комплекса, гранатометов различных систем и стрелкового оружия.

      Три обстрела зафиксировали в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток", а именно:

      • дважды неподалеку Опросного – из 82-миллиметровых минометов – 15 мин, 15 выстрелов из станковых противотанковых гранатометов, а также совершил 2 выстрела из противотанкового ракетного комплекса;
      • вблизи Авдеевки – из автоматических гранатометов и стрелкового оружия.

      Один обстрел противник совершил в районе оперативно-тактической группировки "Север", а именно:

      • рядом с населенным пунктом Хутор Свободный – из гранатометов различных систем.

      Отметим, что 7 марта, накануне Международного дня прав женщин и мира боевики дерзко обстреляли жителей прифронтовой Марьинки, что в Донецкой области. Работал снайпер. В результате ранения получил мужчина.

      В Объединенных силах подчеркивают, что украинские воины огонь в ответ не открывали. Дело в том, что вражеский снайпер вел огонь, прикрываясь домами мирных жителей. А ответив, воины ОС могли бы подвергнуть опасности гражданское население.

      Также в штабе заверили, что все необходимые доказательства этого военного преступления будут переданы в соответствующие международные организации. Это должно способствовать тому, что страну-агрессор Россию привлекут к ответственности.

      Кто погиб на Донбассе в 2020 году: список

      1. Сергей Дичек – 48-летний военный погиб 5 января из подрыва грузовика с украинскими бойцами, служил в 140-м отдельном разведывательном батальоне;
      2. Сергей Рацун – 43-летний воин погиб 6 января от вражеской пули, служил в 93-й ОМБр имени Холодного Яра;
      3. Николай Довженко – 23-летний боец ​​погиб 9 января от враждебного ранения, служил в 28-ой ОМБр Рыцарей Зимнего Похода;
      4. Виталий Караван – 26-летний защитник погиб 14 января предположительно из-за неосторожного обращения с боеприпасами, служил в 56-ой отдельной мотопехотной Мариупольской бригаде;
      5. Алексей Кучкин – 24-летний воин погиб 15 января от пули снайпера, служил в 92-ой ОМБр атамана Ивана Сирко;
      6. Николай Сорочук – 22-летний военный погиб 22 января от пули снайпера, служил в 10-ой ОГШБр;
      7. Игорь Химичук – 29-летний старший солдат погиб от вражеской пули во время выполнения боевой задачи.
      8. Валерий Закусило – 32-летний военный погиб на Донбассе 18 января от вражеской пули.
      9. Александр Слободанюк – младший сержант, погиб от пули вражеского снайпера. Воину было 48 лет, из которых 22 он отдал защите Украины.
      10. Евгений Щуренко – 41-летний боец, который служил в одесской 28-ой Отдельной механизированной бригаде имени Рыцарей Зимнего Похода. Погиб 26 января накануне своего дня рождения от вражеской пули.
      11. Антон Хоба – 28-летний военнослужащий ВСУ. Погиб тоже 26 января. На передовой Антон Хоба находился с 2014 года.
      12. Клавдия Сытник – 33-летняя женщина-медик попала под обстрел вблизи Новотошковского, когда несла лекарства украинскому воину. Погибла 1 февраля.
      13. Максим Хитайлов – 22-летний гранатометчик погиб во время кровавого боя вблизи Золотого 18 февраля. Максим заключил контракт с армией в апреле 2019 года.
      14. Дмитрий Гринь – 28-летний старший водитель мотопехотного отделения подорвался на взрывчатке 26 февраля. Военный погиб при исполнении боевых задач. Герой заключил контракт с ВСУ в январе 2019 года.
      15. Владимир Федченко – 46-летний боец, который служил в 93-й бригаде "Холодный Яр" с 2016 года. Военный принимал участие в обороне Старогнатовки и Авдеевки. 27 февраля Владимир погиб от пули снайпера.
      16. Игорь Гавриляк – 33-летний военный из 72-й ОМБР Черных Запорожцев.
      17. Сергей Руських – 31-летний защитник из Мариуполя, защищал родной Донбасс от оккупантов в рядах Вооруженных сил Украины с 2018 года.
      18. Владимир Черненко – 25-летний защитник, погиб в результате обстрела украинских позиций. Служил в 13-м отдельном мотопехотном батальоне 58-й отдельной мотопехотной бригады. Имел звание старшего сержанта.
      19. Дмитрий Фирсов – 40-летний боец погиб вблизи Крымского в результате подрыва БМП на мине. Был бойцом 93-й отдельной механизированной бригады, в которой командовал взводом.


      Карта оккупированного Донбасса / Инфографика 24 канала

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      Автор: Эмал Наби
      Теги: Новости Украины Война на Донбассе Потери Пророссийские боевики Операция Объединенных сил
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