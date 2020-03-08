Бойовики влучили ракетою у вантажівку з українськими військовими: є загиблий і поранені

Протягом доби проросійські бойовики чотири рази обстріляли позиції української армії. В результаті обстрілів загинув один український військовослужбовець. Ще шестеро бійців отримали поранення.

Обстріл стався в результаті попадання протитанкової ракети по вантажівці, яка їхало до позицій ЗСУ. Ще двоє військових, які їхали у цьому автомобілі, отримали поранення, один із них – бойове ураження. Окрім цього, троє бійців отримали поранення в результаті обстрілу позицій. Про це повідомляє пресцентр штабу ООС.

Важливо У 2020 році на Донбасі загинули 19 військових: поіменний список

У штабі запевняють, що ЗСУ прицільними вогневими ударами дали адекватну відповідь противнику. Втрати ворога уточнюються.

Противник обстріляв позиції українських військових із заборонених мінськими домовленостями мінометів калібру 82 міліметрів, а також з протитанкового ракетного комплексу, гранатометів різних систем і стрілецької зброї.

Три обстріли зафіксували у районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід", а саме:

двічі неподалік Опитного – з 82-міліметрових мінометів – 15 мін, 15 пострілів зі станкових протитанкових гранатометів, а також здійснив 2 постріли з протитанкового ракетного комплексу;

поблизу Авдіївки – з автоматичних гранатометів та стрілецької зброї.

Один обстріл противник здійснив у районі оперативно-тактичного угруповання "Північ", а саме:

поруч з населеним пунктом Хутір Вільний – з гранатометів різних систем.

Відзначимо, що 7 березня, напередодні Міжнародного дня прав жінок і миру бойовики зухвало обстріляли жителів прифронтової Мар’їнки, що на Донеччині. Працював снайпер. У результаті поранення зазнав чоловік.

В Об’єднаних силах наголошують, що українські воїни вогонь у відповідь не відкривали. Річ у тім, що ворожий снайпер вів вогонь, прикриваючись будинками мирних жителів. А відповівши, воїни ОС могли б наразити на небезпеку цивільне населення.

Також у штабі запевнили, що всі необхідні докази цього військового злочину буде передано до відповідних міжнародних організацій. Це має сприяти тому, що країну-агресор Росію притягнуть до відповідальності.

Хто загинув на Донбасі у 2020 році: список



Мапа окупованого Донбасу / Інфографіка 24 каналу