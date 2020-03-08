Бойовики влучили ракетою у вантажівку з українськими військовими: є загиблий і поранені
Протягом доби проросійські бойовики чотири рази обстріляли позиції української армії. В результаті обстрілів загинув один український військовослужбовець. Ще шестеро бійців отримали поранення.
Обстріл стався в результаті попадання протитанкової ракети по вантажівці, яка їхало до позицій ЗСУ. Ще двоє військових, які їхали у цьому автомобілі, отримали поранення, один із них – бойове ураження. Окрім цього, троє бійців отримали поранення в результаті обстрілу позицій. Про це повідомляє пресцентр штабу ООС.
Важливо У 2020 році на Донбасі загинули 19 військових: поіменний список
У штабі запевняють, що ЗСУ прицільними вогневими ударами дали адекватну відповідь противнику. Втрати ворога уточнюються.
Противник обстріляв позиції українських військових із заборонених мінськими домовленостями мінометів калібру 82 міліметрів, а також з протитанкового ракетного комплексу, гранатометів різних систем і стрілецької зброї.
Три обстріли зафіксували у районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід", а саме:
- двічі неподалік Опитного – з 82-міліметрових мінометів – 15 мін, 15 пострілів зі станкових протитанкових гранатометів, а також здійснив 2 постріли з протитанкового ракетного комплексу;
- поблизу Авдіївки – з автоматичних гранатометів та стрілецької зброї.
Один обстріл противник здійснив у районі оперативно-тактичного угруповання "Північ", а саме:
- поруч з населеним пунктом Хутір Вільний – з гранатометів різних систем.
Відзначимо, що 7 березня, напередодні Міжнародного дня прав жінок і миру бойовики зухвало обстріляли жителів прифронтової Мар’їнки, що на Донеччині. Працював снайпер. У результаті поранення зазнав чоловік.
В Об’єднаних силах наголошують, що українські воїни вогонь у відповідь не відкривали. Річ у тім, що ворожий снайпер вів вогонь, прикриваючись будинками мирних жителів. А відповівши, воїни ОС могли б наразити на небезпеку цивільне населення.
Також у штабі запевнили, що всі необхідні докази цього військового злочину буде передано до відповідних міжнародних організацій. Це має сприяти тому, що країну-агресор Росію притягнуть до відповідальності.
Хто загинув на Донбасі у 2020 році: список
- Сергій Дичек – 48-річний військовий загинув 5 січня через підрив вантажівки з українськими бійцями, служив у 130-му окремому розвідувальному батальйоні;
- Сергій Рацун – 43-річний воїн загинув 6 січня від ворожої кулі, служив у 93-ій ОМБр імені Холодного Яру;
- Микола Довженко – 23-річний боєць загинув 9 січня від ворожого поранення, служив у 28-ій ОМБр Лицарів Зимового Походу;
- Віталій Караван – 26-річний захисник загинув 13 січня імовірно через необережне поводження з боєприпасами, служив у 56-ій окремій мотопіхотній Маріупольській бригаді;
- Олексій Кучкін – 24-річний воїн загинув 15 січня від кулі снайпера, служив у 92-ій ОМБр отамана Івана Сірка;
- Микола Сорочук – 22-річний військовий загинув 22 січня від кулі снайпера, служив у 10-ій ОГШБр;
- Ігор Хімічук – 29-річний старший солдат загинув від ворожої кулі під час виконання бойового завдання.
- Валерій Закусило – 32-річний військовий загинув на Донбасі 18 січня від ворожої кулі.
- Олександр Слободанюк – молодший сержант, загинув від кулі ворожого снайпера. Воїну було 48 років, з яких 22 він віддав захисту України.
- Євген Щуренко – 41-річний боєць, який служив в одеській 28-ій Окремій механізованій бригаді імені Лицарів Зимового Походу. Загинув 26 січня напередодні свого дня народження від ворожої кулі.
- Антон Хоба – 28-річний військовослужбовець ЗСУ. Загинув теж 26 січня. На передовій Антон Хоба перебував з 2014 року.
- Клавдія Ситник – 33-річна жінка-медик потрапила під обстріл поблизу Новотошківського, коли несла ліки українському воїну. Загинула 1 лютого.
- Максим Хітайлов – 22-річний гранатометник загинув під час кривавого бою поблизу Золотого 18 лютого. Максим уклав контракт з армією у квітні 2019 року.
- Дмитро Гринь – 28-річний старший водій мотопіхотного відділення підірвався на вибухівці 26 лютого. Військовий загинув під час виконання бойових завдань. Герой уклав контракт з ЗСУ у січні 2019 року.
- Володимир Федченко – 46-річний боєць, який служив у 93-тій бригаді "Холодний Яр" з 2016 року. Військовий брав участь в обороні Старогнатівки та Авдіївки. 27 лютого Володимир загинув від кулі снайпера.
- Ігор Гавриляк – 33-річний військовий із 72 ОМБР Чорних Запорожців.
- Сергій Руських – 31-річний захисник із Маріуполя, захищав рідний Донбас від окупантів у лавах Збройних сил України з 2018 року.
- Володимир Черненко – 25-річний захисник, загинув унаслідок обстрілу українських позицій. Служив він у 13-му окремому мотопіхотному батальйоні 58-ї окремої мотопіхотної бригади. Мав звання старшого сержанта.
- Дмитро Фірсов – 40-річний боєць загинув поблизу Кримського внаслідок підриву БМП на міні. Був бійцем 93-ої окремої механізованої бригади, у якій командував взводом.
Мапа окупованого Донбасу / Інфографіка 24 каналу
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