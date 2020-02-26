На Донбасі загинув український військовий

Незважаючи на режим припинення вогню, окупанти вранці 26 лютого відкрили вогонь по українських позиціях. Унаслідок підриву на вибухівці загинув український військовий.

Наразі ім'я військового залишається невідомим. Український воїн загинув унаслідок підриву на "невстановленому вибуховому пристрої", повідомили у пресслужбі Міноборони.

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Станом на 12.30 проросійські бойовики уже 4 рази порушили режим тиші на Донецькому напрямку. Окупанти відкрили вогонь поблизу Мар'їнки та Павлополя.

Редакція 24 каналу висловлює щирі співчуття рідним, близьким і бойовим побратимам героя.

Окупанти продовжують обстрілювати українські позиції на Донбасі, незважаючи на будь-які домовленості. Лише з початку 2020 року проросійські бойовики більше 130 разів відкрили вогонь. Унаслідок обстрілів загинули уже 14 військових.

Хто загинув на Донбасі у 2020 році: список

Сергій Дичек – 48-річний військовий загинув 5 січня через підрив вантажівки з українськими бійцями, служив у 130-му окремому розвідувальному батальйоні; Сергій Рацун – 43-річний воїн загинув 6 січня від ворожої кулі, служив у 93-ій ОМБр імені Холодного Яру; Микола Довженко – 23-річний боєць загинув 9 січня від ворожого поранення, служив у 28-ій ОМБр Лицарів Зимового Походу; Віталій Караван – 26-річний захисник загинув 13 січня імовірно через необережне поводження з боєприпасами, служив у 56-ій окремій мотопіхотній Маріупольській бригаді; Олексій Кучкін – 24-річний воїн загинув 15 січня від кулі снайпера, служив у 92-ій ОМБр отамана Івана Сірка; Микола Сорочук – 22-річний військовий загинув 22 січня від кулі снайпера, служив у 10-ій ОГШБр; Ігор Хімічук – 29-річний старший солдат загинув від ворожої кулі під час виконання бойового завдання. Валерій Закусило – 32-річний військовий загинув на Донбасі 18 січня від ворожої кулі. Олександр Слободанюк – молодший сержант, загинув від кулі ворожого снайпера. Воїну було 48 років, з яких 22 він віддав захисту України. Євген Щуренко – 41-річний боєць, який служив в одеській 28-ій Окремій механізованій бригаді імені Лицарів Зимового Походу. Загинув 26 січня напередодні свого дня народження від ворожої кулі. Антон Хоба – 28-річний військовослужбовець ЗСУ. Загинув теж 26 січня. На передовій Антон Хоба перебував з 2014 року. Клавдія Ситник – 33-річна жінка-медик потрапила під обстріл поблизу Новотошківського, коли несла ліки українському воїну. Загинула 1 лютого. Максим Хітайлов – 22-річний гранатометник загинув під час кривавого бою поблизу Золотого 18 лютого. Максим уклав контракт з армією у квітні 2019 року.



Мапа окупованих територій Донбасу / Інфографіка 24 каналу