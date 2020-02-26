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      На Донбассе погиб украинский военный

      - Читати новину українською
      26 февраля на Донбассе погиб военный / pinterest.ru

      Несмотря на режим прекращения огня, оккупанты утром 26 февраля открыли огонь по украинским позициям. В результате подрыва на взрывчатке погиб украинский военный.

      Сейчас имя военного остается неизвестным. Украинский воин погиб в результате подрыва на "неустановленном взрывном устройстве", сообщили в пресс-службе Минобороны.

      Обратите внимание: Украинские бойцы разгромили вражескую позицию на Донбассе: мощное видео

      По состоянию на 12.30, пророссийские боевики уже 4 раза нарушили режим тишины на Донецком направлении. Оккупанты открыли огонь вблизи Марьинки и Павлополя.

      Редакция 24 канала выражает искренние соболезнования родным, близким и боевым собратьям героя.

      Оккупанты продолжают обстреливать украинские позиции на Донбассе, несмотря на любые договоренности. Лишь с начала 2020 года пророссийские боевики более 130 раз открыли огонь. В результате обстрелов погибли уже 14 военных.

      Кто погиб на Донбассе в 2020 году: список

      1. Сергей Дычек – 48-летний военный погиб 5 января из-за подрыва грузовика с украинскими бойцами, служил в 130-м отдельном разведывательном батальоне;
      2. Сергей Рацун – 43-летний воин погиб 6 января от вражеской пули, служил в 93-й ОМБр имени Холодного Яра;
      3. Николай Довженко – 23-летний боец погиб 9 января от вражеского ранения, служил в 28-ой ОМБр Рыцарей Зимнего Похода;
      4. Виталий Караван – 26-летний защитник погиб 13 января предположительно из-за неосторожного обращения с боеприпасами, служил в 56-й отдельной мотопехотной Мариупольской бригаде;
      5. Алексей Кучкин – 24-летний воин погиб 15 января от пули снайпера, служил в 92-й ОМБр атамана Ивана Сирко;
      6. Николай Сорочук – 22-летний военный погиб 22 января от пули снайпера, служил в 10-й ОГШБр;
      7. Игорь Химичук – 29-летний старший солдат погиб от вражеской пули во время выполнения боевого задания.
      8. Валерий Закусило – 32-летний военный погиб на Донбассе 18 января от вражеской пули.
      9. Александр Слободанюк – младший сержант, погиб от пули вражеского снайпера. Воину было 48 лет, из которых 22 года он отдал защите Украины.
      10. Евгений Щуренко – 41-летний боец, который служил в одесской 28-й Отдельной механизированной бригаде имени Рыцарей Зимнего Похода. Погиб 26 января накануне своего дня рождения от вражеской пули.
      11. Антон Хоба – 28-летний военнослужащий ВСУ. Погиб тоже 26 января. На передовой Антон Хоба находился с 2014 года.
      12. Клавдия Сытнык – 33-летняя женщина-медик попала под обстрел вблизи Новотошковского, когда несла лекарства украинскому воину. Погибла 1 февраля.
      13. Максим Хитайлов – 22-летний гранатометчик погиб во время кровавого боя вблизи Золотого 18 февраля. Максим заключил контракт с армией в апреле 2019 года.

      карта окупованого Донбасу окуповані ОРДЛО мапаКарта оккупированных территорий Донбасса / Инфографика 24 канала

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      Автор: Анастасия Зазуляк
      Теги: Новости Украины Новости России Потери Оккупированные территории Пророссийские боевики Украина – Россия Взрыв Новости Луганска Новости Донецка Жертвы Операция Объединенных сил Міністерство оборони України Война на Донбассе
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