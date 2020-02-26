На Донбассе погиб украинский военный

Несмотря на режим прекращения огня, оккупанты утром 26 февраля открыли огонь по украинским позициям. В результате подрыва на взрывчатке погиб украинский военный.

Сейчас имя военного остается неизвестным. Украинский воин погиб в результате подрыва на "неустановленном взрывном устройстве", сообщили в пресс-службе Минобороны.

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По состоянию на 12.30, пророссийские боевики уже 4 раза нарушили режим тишины на Донецком направлении. Оккупанты открыли огонь вблизи Марьинки и Павлополя.

Редакция 24 канала выражает искренние соболезнования родным, близким и боевым собратьям героя.

Оккупанты продолжают обстреливать украинские позиции на Донбассе, несмотря на любые договоренности. Лишь с начала 2020 года пророссийские боевики более 130 раз открыли огонь. В результате обстрелов погибли уже 14 военных.

Кто погиб на Донбассе в 2020 году: список

Карта оккупированных территорий Донбасса / Инфографика 24 канала