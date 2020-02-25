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      Украинские бойцы разгромили вражескую позицию на Донбассе: мощное видео

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      Украинские бойцы уничтожили позицию боевиков на Донбассе / Скриншот

      Украинские военные мощным ударом разгромили позицию подконтрольных России оккупантов на Донбассе. С этой точки боевики открывали огонь по ВСУ с запрещенного минскими соглашениями оружия.

      Видео успешной оперции украинских защитников опубликовал журналист Роман Доник на своей фейсбук-странице.

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      Там был АГС (автоматический гранатомет на станке – 24 канал) противника. Нарушал минские соглашения. Нервировал холодноярцев. В прошедшем времени,
      – написал журналист.

      На видео видно, что ракета ВСУ попала точно в цель, уничтожив позицию боевиков. Однако где именно украинские бойцы провели спецоперацию против врага – пока неизвестно.

      Внимание! На видео присутствует нецензурная лексика

       

      В комментариях к записи пользователи поблагодарили военных и поддержали их: "Красиво полетел", "Можно смотреть вечно", "Полетели лапти на Родину", "Правильно сделали. Нервы надо беречь", "Только настроение поднимает", "С огоньком", "Слава героям" и другие.


      Пользователи поблагодарили военных ВСУ за успешную операцию против боевиков

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      Автор: Наталья Боднар
      Теги: Новости Украины Пророссийские боевики Война на Донбассе Вооруженные силы Украины Оружие
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