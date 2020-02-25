Українські бійці розгромили ворожу позицію на Донбасі: потужне відео

Українські військові потужним ударом розгромили позицію підконтрольних Росії окупантів на Донбасі. З цієї точки бойовики відкривали вогонь по ЗСУ з забороненої мінськими угодами зброї.

Відео успішної оперції українських захисників опублікував журналіст Роман Донік на своїй фейсбук-сторінці.

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Там був АГС (автоматичний гранатомет на станку, – 24 канал) противника. Порушував мінські угоди. Нервував холодноярців. У минулому часі,

– написав журналіст.

На відео видно, що ракета ЗСУ влучила точно у ціль, знищивши позицію бойовиків. Проте де саме українські бійці провели спецоперацію проти ворога – наразі невідомо.

Увага! На відео присутня нецензурна лексика

У коментарях до запису користувачі подякували військовим і підтримали їх: "Красиво полетів", "Можна дивитися вічно", "Полетіли лапті на Батьківщину", "Правильно зробили. Нерви треба берегти", "Аж настрій піднімає", "З вогником", "Слава героям" тощо.



Користувачі подякували військовим ЗСУ за успішну операцію проти бойовиків