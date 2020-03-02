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      На Донбасі загинув боєць Сергій Руських з Маріуполя

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      На Донбасі загинув боєць 46-ої ОДШБ Сергій Руських / колаж 24 каналу

      У неділю, 1 березня, у районі Операції об'єднаних сил загинув український військовий Сергій Руських. Він служив сержантом 46 окремої десантно-штурмової бригади.

      У бригаді вже висловили співчуття рідним та близьким загиблого героя.

      Важливо! З початку року на Донбасі загинули 16 військових: поіменний список

      Сергій Миколайовичу Руських був 41 рік. Він народився 31 січня 1979 року у Маріуполі, а захищав рідний Донбас від окупантів у лавах Збройних сил України з 2018 року.

      У військового залишилися батьки, дружина і маленька дитина.

      Ми висловлюємо щирі співчуття родині та близьким Героя. Вічна слава полеглому бійцю! Ми зробимо все можливе, аби його жертва не була марною!
      – заявили у 46-ій ОДШБ.

      Важливо! У неділю, 1 березня, голова Львівської ОДА Максим Козицький повідомив, що на Донбасі загинув 33-річний військовий з Львівщини Ігор Гавриляк. Водночас у щоденному зведенні штабу ООС за неділю зазначається, що у цей день загинув лише один український військовий.

       

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      Автор: Василь Денисюк
      Теги: Збройні сили України Операція Об'єднаних сил Втрати Війна на Донбасі Новини Маріуполя Новини України
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