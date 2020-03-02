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      На Донбассе погиб боец Сергей Русских из Мариуполя

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      В воскресенье, 1 марта, в районе Операции объединенных сил погиб украинский военный Сергей Русских. Он служил сержантом 46 отдельной десантно-штурмовой бригады.

      В бригаде уже выразили соболезнования родным и близким погибшего героя.

      Важно! С начала года на Донбассе погибли 16 военных: поименный список

      Сергею Николаевичу Русских был 41 год. Он родился 31 января 1979 года в Мариуполе, а защищал родной Донбасс от оккупантов в рядах Вооруженных сил Украины с 2018 года.

      У военного остались родители, жена и маленький ребенок.

      Мы выражаем искренние соболезнования семье и близким Героя. Вечная слава павшему бойцу! Мы сделаем все возможное, чтобы его жертва не была напрасной!
      – заявили в 46-й ОДШБ.

      Важно! В воскресенье, 1 марта, председатель Львовской ОГА Максим Козицкий сообщил, что на Донбассе погиб 33-летний военный со Львовщины Игорь Гавриляк. В то же время в ежедневной сводке штаба ООС за воскресенье отмечается, что в этот день погиб только один украинский военный.

       

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      Автор: Василий Денисюк
      Теги: Вооруженные силы Украины Операция Объединенных сил Потери Война на Донбассе Новости Мариуполя Новости Украины
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