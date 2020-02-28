На Донбасі загинув військовий Володимир Федченко: що про нього відомо
Головний сержант взводу Володимир Федченко з позивним "Фед" загинув на Донбасі 27 лютого внаслідок обстрілу проросійських окупантів. Його вбила куля снайпера.
Федченко служив у 93-тій бригаді "Холодний Яр". Він обороняв рідну Луганщину від ворога, передає пресслужба бригади.
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Життя Володимира обірвала куля снайпера російських терористів під прикриттям стрілецької зброї. Загинув "холодноярець" на своїй рідній Луганщині, яку боронив від російських окупантів,
– мовиться у повідомленні.
Що відомо про загиблого героя:
- Володимир Федченко народився 13 травня 1973 року у селі Нещеретове на Луганщині.
- Мав середню професійно-технічну освіту.
- У 93 бригаду "Холодний Яр" прийшов у грудні 2016 року, мав досвід участі у бойових діях і раніше.
- Володимир також обороняв у складі 93 бригади Старогнатівку та Авдіївку.
- Його не дочекалася вдома дружина Людмила і четверо дітей: доросла донька й троє синів, двоє з яких ще навчаються у школі, а третій – студент.
Це була людина, на якій трималася рота, опора роти. Він був досвідчений – 3,5 роки у нашому підрозділі. Командири йому довіряли. Дуже хороший дядько. Він був за людей, завжди тягнув за своїх,
– пригадують побратими "Феда".
Вони висловлюють свої співчуття родині та близьким героя. До них приєднується редакція 24 каналу.
Увага! Поховають Володимира Федченка 29 лютого у рідному селі Нещеретове. Церемонія прощання розпочнеться о 13:00. Він став 15 загиблим українським військовим на Донбасі від початку 2020 року.