На Донбасі загинув військовий Володимир Федченко: що про нього відомо

Головний сержант взводу Володимир Федченко з позивним "Фед" загинув на Донбасі 27 лютого внаслідок обстрілу проросійських окупантів. Його вбила куля снайпера.

Федченко служив у 93-тій бригаді "Холодний Яр". Він обороняв рідну Луганщину від ворога, передає пресслужба бригади.

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Життя Володимира обірвала куля снайпера російських терористів під прикриттям стрілецької зброї. Загинув "холодноярець" на своїй рідній Луганщині, яку боронив від російських окупантів,

– мовиться у повідомленні.

Що відомо про загиблого героя:

Володимир Федченко народився 13 травня 1973 року у селі Нещеретове на Луганщині.

Мав середню професійно-технічну освіту.

У 93 бригаду "Холодний Яр" прийшов у грудні 2016 року, мав досвід участі у бойових діях і раніше.

Володимир також обороняв у складі 93 бригади Старогнатівку та Авдіївку.

Його не дочекалася вдома дружина Людмила і четверо дітей: доросла донька й троє синів, двоє з яких ще навчаються у школі, а третій – студент.

Це була людина, на якій трималася рота, опора роти. Він був досвідчений – 3,5 роки у нашому підрозділі. Командири йому довіряли. Дуже хороший дядько. Він був за людей, завжди тягнув за своїх,

– пригадують побратими "Феда".

Вони висловлюють свої співчуття родині та близьким героя. До них приєднується редакція 24 каналу.

Увага! Поховають Володимира Федченка 29 лютого у рідному селі Нещеретове. Церемонія прощання розпочнеться о 13:00. Він став 15 загиблим українським військовим на Донбасі від початку 2020 року.