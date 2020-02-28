На Донбассе погиб военный Владимир Федченко: что о нем известно

Главный сержант взвода Владимир Федченко с позывным "Фэд" погиб на Донбассе 27 февраля в результате обстрела пророссийских оккупантов. Его убила пуля снайпера.

Федченко служил в 93-й бригаде "Холодный Яр". Он оборонял родную Луганщину от врага, передает пресс-служба бригады.

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Жизнь Владимира оборвала пуля снайпера российских террористов под прикрытием стрелкового оружия. Погиб "холодноярец" на своей родной Луганщине, которую защищал от российских оккупантов,

– говорится в сообщении.

Что известно о погибшем герое:

Владимир Федченко родился 13 мая 1973 года в селе Нещеретово на Луганщине.

Имел среднее профессионально-техническое образование.

В 93 бригаду "Холодный Яр" пришел в декабре 2016 года, имел опыт участия в боевых действиях и ранее.

Владимир также оборонял в составе 93 бригады Старогнатовку и Авдеевку.

Его не дождалась дома жена Людмила и четверо детей: взрослая дочь и трое сыновей, двое из которых еще учатся в школе, а третий – студент.

Это был человек, на котором держалась рота, опора роты. Он был опытный – 3,5 года в нашем подразделении. Командиры ему доверяли. Очень хороший дядька. Он был за людей, всегда тащил за своих,

- вспоминают собратья "Феда".

Они выражают свои соболезнования семье и близким героя. К ним присоединяется редакция 24 канала.

Внимание! Похоронят Владимира Федченко 29 февраля в родном селе Нещеретово. Церемония прощания начнется в 13:00. Он стал 15-м погибшим украинским военным на Донбассе с начала 2020 года.