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      На Донбассе погиб военный Владимир Федченко: что о нем известно

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      Главный сержант взвода Владимир Федченко с позывным "Фэд" погиб на Донбассе 27 февраля в результате обстрела пророссийских оккупантов. Его убила пуля снайпера.

      Федченко служил в 93-й бригаде "Холодный Яр". Он оборонял родную Луганщину от врага, передает пресс-служба бригады.

      Помним: С начала года на Донбассе погибли 14 военных: поименный список

      Жизнь Владимира оборвала пуля снайпера российских террористов под прикрытием стрелкового оружия. Погиб "холодноярец" на своей родной Луганщине, которую защищал от российских оккупантов,
      – говорится в сообщении.

      Что известно о погибшем герое:

      • Владимир Федченко родился 13 мая 1973 года в селе Нещеретово на Луганщине.
      • Имел среднее профессионально-техническое образование.
      • В 93 бригаду "Холодный Яр" пришел в декабре 2016 года, имел опыт участия в боевых действиях и ранее.
      • Владимир также оборонял в составе 93 бригады Старогнатовку и Авдеевку.
      • Его не дождалась дома жена Людмила и четверо детей: взрослая дочь и трое сыновей, двое из которых еще учатся в школе, а третий – студент.

      Это был человек, на котором держалась рота, опора роты. Он был опытный – 3,5 года в нашем подразделении. Командиры ему доверяли. Очень хороший дядька. Он был за людей, всегда тащил за своих,
      - вспоминают собратья "Феда".

      Они выражают свои соболезнования семье и близким героя. К ним присоединяется редакция 24 канала.

      Внимание! Похоронят Владимира Федченко 29 февраля в родном селе Нещеретово. Церемония прощания начнется в 13:00. Он стал 15-м погибшим украинским военным на Донбассе с начала 2020 года.

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      Автор: Ирина Выхрущ
      Теги: Новости Украины Война на Донбассе Потери
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