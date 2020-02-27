На Донбасі внаслідок обстрілу загинув військовий

Проросійські окупанти продовжують цинічно обстрілювати позиції українських оборонців на Донбасі. Так, 27 лютого ворог відкривав вогонь 5 разів, використовуючи при цьому заборонене мінськими угодами озброєння. Внаслідок таких цинічних дій бойовиків загинув військовий, ще один захисник отримав поранення.

Двічі окупанти стріляли у районі оперативно-тактичного угруповання "Схід". Неспокійно було біля Новомихайлівки та Красногорівки, передають у штабі ООС.

Втрати за 26 лютого: На Донбасі загинув військовий Дмитро Гринь – фото

Там стріляли з гранатометів різних систем, стрілецької зброї. У районі оперативно-тактичного угруповання "Північ" гатили поблизу Новотошківського та Оріхового. Поблизу першого випустили 30 мін з заборонених 120-міліметрових мінометів. Біля іншого – 3 міни.

Сьогодні, 27 лютого, внаслідок ворожих обстрілів один військовослужбовець Об'єднаних сил загинув та ще один отримав поранення,

– передають у штабі ООС.



Карта окупованих територій на Донбасі/ інфографіка 24 каналу

Увага! Це вже 15 загиблий український військовий від початку 2020 року. З поіменним списком загиблих героїв можна ознайомитись у матеріалі 24 каналу.