На Донбассе в результате обстрела погиб военный

Пророссийские оккупанты продолжают цинично обстреливать позиции украинских защитников на Донбассе. Так, 27 февраля враг открывал огонь 5 раз, используя при этом запрещенное минскими соглашениями вооружение. Вследствие таких циничных действий боевиков погиб военный, еще один защитник получил ранения.

Дважды оккупанты стреляли в районе оперативно-тактической группировки "Восток". Неспокойно было у Новомихайловки и Красногоровки, передают в штабе ООС.

Потери за 26 февраля: На Донбассе погиб военный Дмитрий Гринь: фото

Там стреляли из гранатометов различных систем, стрелкового оружия. В районе оперативно-тактической группировки "Север" били вблизи Новотошковского и Орехово. Вблизи первого выпустили 30 мин с запрещенных 120-миллиметровых минометов. Вблизи второго – 3 мины.

Сегодня, 27 февраля, в результате вражеских обстрелов один военнослужащий Объединенных сил погиб и еще один получил ранения,

– передают в штабе ООС.



Карта оккупированных территорий на Донбассе / инфографика 24 канала

Внимание! Это уже 15 погибший украинский военный от начала 2020 года. С поименным списком погибших героев можно ознакомиться в материале 24 канала.