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      На Донбассе в результате обстрела погиб военный

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      Пророссийские оккупанты продолжают цинично обстреливать позиции украинских защитников на Донбассе. Так, 27 февраля враг открывал огонь 5 раз, используя при этом запрещенное минскими соглашениями вооружение. Вследствие таких циничных действий боевиков погиб военный, еще один защитник получил ранения.

      Дважды оккупанты стреляли в районе оперативно-тактической группировки "Восток". Неспокойно было у Новомихайловки и Красногоровки, передают в штабе ООС.

      Потери за 26 февраля: На Донбассе погиб военный Дмитрий Гринь: фото

      Там стреляли из гранатометов различных систем, стрелкового оружия. В районе оперативно-тактической группировки "Север" били вблизи Новотошковского и Орехово. Вблизи первого выпустили 30 мин с запрещенных 120-миллиметровых минометов. Вблизи второго – 3 мины.

      Сегодня, 27 февраля, в результате вражеских обстрелов один военнослужащий Объединенных сил погиб и еще один получил ранения,
      – передают в штабе ООС.


      Карта оккупированных территорий на Донбассе / инфографика 24 канала

      Внимание! Это уже 15 погибший украинский военный от начала 2020 года. С поименным списком погибших героев можно ознакомиться в материале 24 канала.

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      Автор: Ирина Выхрущ
      Теги: Новости Украины Жертвы Война на Донбассе Пророссийские боевики Операция Объединенных сил
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