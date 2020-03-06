00:04
7 бер 2020
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      Техно Lifestyle Здоров'я Спорт Смачно Дизайн Афіша Auto Інвестиції Освіта Likar Сім'я Покер
      more
      ВОДА В КРИМУ КОРОНАВІРУС В УКРАЇНІ РУСЛАН РЯБОШАПКА НОВИЙ УРЯД ШМИГАЛЯ
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля: Мусульмани проти конституції РФ. Термінатор по-російськи
      Вєсті Кремля
      20:52, 6 березня
      Вєсті.UA: 8 негритят Зеленського. Шмигаль вляпався у мокру справу
      Вєсті.UA
      20:24, 6 березня
      Як провертають зухвалу земельну аферу з фальшивими посвідченнями учасників АТО: розслідування
      ЦРУ
      09:00, 30 жовтня 2019
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 грудня 2018
      Згадати Все: Від культу до перегонів на лафетах
      Згадати все
      00:57, 25 липня 2019
      ВОДА В КРИМУ КОРОНАВІРУС В УКРАЇНІ РУСЛАН РЯБОШАПКА НОВИЙ УРЯД ШМИГАЛЯ

      На Донбасі загинув офіцер з Донецька Дмитро Фірсов: що про нього відомо

      - Читать новость на русском
      На Донбасі загинув український військовий Дмитро Фірсов / колаж 24 каналу

      Під час виконання бойового завдання на Донбасі загинув командир взводу 93-ої окремої механізованої бригади "Холодний Яр" Дмитро Фірсов з позивним "Фірс". У п'ятницю, 6 березня, БМП, на якій пересувався боєць разом з підлеглими, підірвався на міні.

      Отримані мінно-вибухові травми виявилися несумісними з життям, зазначає 93-тя ОМБр імені Холодного Яру.

      Варто пам'ятати З початку року на Донбасі загинули 19 військових: поіменний список

      Дмитро Фірсов – донеччанин, який став на захист рідного міста

      До війни Дмитро Фірсов разом з родиною жив у Донецьку. Після вторгнення Росії на Схід України він став захищати рідне місто, а його сім'я перебралася до Вінниці.

      Спершу "Фірс" був добровольцем батальйону "Донбас", а за кілька місяців став до лав 93-ої механізованої бригади. Побратими кажуть, що бригада стала для загиблого бійця рідним домом, а у рядку "домашня адреса" він зазначав номер військової частини.

      У ході російсько-української війни на Донбасі Дмитро Фірсов, зокрема, допомагав з евакуацією українських військових з Іловайського котла. За час служби він вже пережив один підрив на БМП на протитанковій міні. Тоді Дмитро отримав контузію.

      Сталося це влітку 2015 року. Та вже невдовзі він повернувся до лав бригади і восени знову підірвався, ушкодивши ногу та око. Крім того, він воював на низці позицій на Донбасі:

      • у Кримському;
      • поблизу Новотроїцького;
      • біля Новоселівки 2.


      Загиблий на Донбасі Дмитро Фірсов

      До слова На Донбасі від початку війни загинули 13 жінок: що про них відомо

      Що про "Фірса" кажуть його побратими

      Це була безшабашна людина, у хорошому сенсі цього слова. Він був сміливий, безстрашний. Чудово володів мистецтвом війни,
      – згадує побратим Дмитра Фірсова з позивним "Слон".

      Ще один побратим з позивним "Грач", згадуючи про численні поранення "Фірса", каже, що той був неймовірно фартовим. За його словами, Фірсов був справжнім воїном – пішов на фронт звичайним солдатом, але дослужився до офіцера.

      "Я навіть не уявляю, чи можна взагалі замінити таку людину. Це був мотивований офіцер, патріот, що воював з перших років війни, навчений керувати людьми і технікою", – згадує "Фріса" командир 93-ої ОМБр Дмитро Брижинський.


      Дмитро Фірсов з побратимами (знизу)

      Як видалити профіль в Instagram: покрокова інструкція
      6 березня
      Автор: Василь Денисюк
      Теги: Новини України Збройні сили України Іловайська трагедія Новини Донецька Війна на Донбасі Втрати
      Коментарі
      powered by lun.ua
      Новини за 6 березня
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter

      Пропозиції партнерів

      Коментарі
      Публікації
      6 березня , 23:00 Сирия: хлипкий мир и ничейные мигранты
      Іван Яковина
      6 березня , 22:16 Головні новини 6 березня: "коронавірус в Раді", вода для Криму
      Вероніка Климська
      27 лютого , 17:16 Історії успіху підприємців: як просто створити незабутній подарунок
      Віктор Терешков
      6 березня , 17:34 Призовий конкурс для дизайнерів від компанії Dimplex
      6 березня , 22:00 Хто перший кине в мене камінь?
      Дмитро Кулеба
      Новини
      Більше новин

      Читай новини навіть без інтернету

      Завантажити
      • 1 Нажміть на у своєму браузері
      • 2 Після цього

        “На Початковий екран

      Читай новини на 24 навіть без інтернету!

      Залиште відгук