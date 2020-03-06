На Донбасі загинув офіцер з Донецька Дмитро Фірсов: що про нього відомо

Під час виконання бойового завдання на Донбасі загинув командир взводу 93-ої окремої механізованої бригади "Холодний Яр" Дмитро Фірсов з позивним "Фірс". У п'ятницю, 6 березня, БМП, на якій пересувався боєць разом з підлеглими, підірвався на міні.

Отримані мінно-вибухові травми виявилися несумісними з життям, зазначає 93-тя ОМБр імені Холодного Яру.

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Дмитро Фірсов – донеччанин, який став на захист рідного міста

До війни Дмитро Фірсов разом з родиною жив у Донецьку. Після вторгнення Росії на Схід України він став захищати рідне місто, а його сім'я перебралася до Вінниці.

Спершу "Фірс" був добровольцем батальйону "Донбас", а за кілька місяців став до лав 93-ої механізованої бригади. Побратими кажуть, що бригада стала для загиблого бійця рідним домом, а у рядку "домашня адреса" він зазначав номер військової частини.

У ході російсько-української війни на Донбасі Дмитро Фірсов, зокрема, допомагав з евакуацією українських військових з Іловайського котла. За час служби він вже пережив один підрив на БМП на протитанковій міні. Тоді Дмитро отримав контузію.

Сталося це влітку 2015 року. Та вже невдовзі він повернувся до лав бригади і восени знову підірвався, ушкодивши ногу та око. Крім того, він воював на низці позицій на Донбасі:

у Кримському;

поблизу Новотроїцького;

біля Новоселівки 2.



Загиблий на Донбасі Дмитро Фірсов

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Що про "Фірса" кажуть його побратими

Це була безшабашна людина, у хорошому сенсі цього слова. Він був сміливий, безстрашний. Чудово володів мистецтвом війни,

– згадує побратим Дмитра Фірсова з позивним "Слон".

Ще один побратим з позивним "Грач", згадуючи про численні поранення "Фірса", каже, що той був неймовірно фартовим. За його словами, Фірсов був справжнім воїном – пішов на фронт звичайним солдатом, але дослужився до офіцера.

"Я навіть не уявляю, чи можна взагалі замінити таку людину. Це був мотивований офіцер, патріот, що воював з перших років війни, навчений керувати людьми і технікою", – згадує "Фріса" командир 93-ої ОМБр Дмитро Брижинський.



Дмитро Фірсов з побратимами (знизу)