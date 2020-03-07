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      На Донбассе погиб офицер из Донецка Дмитрий Фирсов: что о нем известно

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      Во время выполнения боевого задания на Донбассе погиб командир взвода 93-й отдельной механизированной бригады "Холодный Яр" Дмитрий Фирсов с позывным "Фирс". В пятницу, 6 марта, БМП, на которой передвигался боец вместе с подчиненными, подорвался на мине.

      Полученные минно-взрывные травмы оказались несовместимыми с жизнью, отмечает 93-я ОМБр имени Холодного Яра.

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      Дмитрий Фирсов – дончанин, который встал на защиту родного города

      До войны Дмитрий Фирсов вместе с семьей жил в Донецке. После вторжения России на Восток Украины он стал защищать родной город, а его семья перебралась в Винницу.

      Сначала "Фирс" был добровольцем батальона "Донбасс", а через несколько месяцев стал в ряды 93-й механизированной бригады. Собратья говорят, что бригада стала для погибшего бойца родным домом, а в строке "домашний адрес" он отмечал номер воинской части.

      В ходе российско-украинской войны на Донбассе Дмитрий Фирсов, в частности, помогал с эвакуацией украинских военных из Иловайского котла. За время службы он уже пережил один подрыв на БМП противотанковой мины. Тогда Дмитрий получил контузию.

      Случилось это летом 2015 года. И уже вскоре он вернулся в ряды бригады и осенью снова подорвался, повредив ногу и глаз. Кроме того, он воевал на ряде позиций на Донбассе:

      • в Крымском;
      • вблизи Новотроицкого;
      • возле Новоселовки 2.


      Погибший на Донбассе Дмитрий Фирсов

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      Что о "Фирсе" говорят его побратимы

      Это была безбашенный человек, в хорошем смысле этого слова. Он был смелый, бесстрашный. Прекрасно владел искусством войны,
      – вспоминает побратим Дмитрия Фирсова с позывным "Слон".

      Еще один собрат с позывным "Грач", вспоминая многочисленные ранения "Фирса", говорит, что тот был невероятно удачлив. По его словам, Фирсов был настоящим воином – ушел на фронт обычным солдатом, но дослужился до офицера.

      "Я даже не представляю, можно ли вообще заменить такого человека. Это был мотивированный офицер, патриот, воевавший с первых лет войны, обученный руководить людьми и техникой", – вспоминает "Фирса" командир 93-й ОМБр Дмитрий Брыжинский.


      Дмитрий Фирсов с побратимами (снизу)

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      Автор: Василий Денисюк
      Теги: Новости Украины Вооруженные силы Украины Иловайская трагедия Новости Донецка Война на Донбассе Потери
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