На Донбасі загинув молодий воїн Володимир Черненко

На Донбасі в зоні проведення Операції Об’єднаних сил загину український воїн Володимир Черненко. Чоловікові було 24 роки. Служив він у 13-му окремому мотопіхотному батальйоні 58-ї окремої мотопіхотної бригади. Інцидент трапився 3 березня.

Про загибель Володимира Черненка сповістив Чернігівський обласний військовий комісаріат у фейсбуці. Загинув воїн внаслідок обстрілу українських позицій з боку бойовиків. Детальніше про обставини загибелі Черненка наразі інформації немає.

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Також військкомат висловив співчуття рідним, близьким та друзям загиблого Героя. Дату поховання вони пообіцяли оприлюднити пізніше.

Довідка! Володимир Черненка народився 28 січня 1995 року. Жив у містечку Новгород-Сіверський на Чернігівщині. На фронт пішов 1 березня 2017 року. Служив за контрактом.

У звіті пресцентру Об’єднаних сил за 3 березня мовиться, що на Донбасі один воїн загинув і ще п’ять українських захисників зазнали поранень. Щоправда, як це сталося, у штабі не уточнили. Упродовж цієї доби бойовики 7 разі порушували режим припинення вогню.

Зауважимо, що у 2020 році внаслідок військових дій на Донбасі Україна загалом втратила вже 18 військових.

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