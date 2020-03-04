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      На Донбасі загинув молодий воїн Володимир Черненко

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      На Донбасі в зоні проведення Операції Об’єднаних сил загину український воїн Володимир Черненко. Чоловікові було 24 роки. Служив він у 13-му окремому мотопіхотному батальйоні 58-ї окремої мотопіхотної бригади. Інцидент трапився 3 березня.

      Про загибель Володимира Черненка сповістив Чернігівський обласний військовий комісаріат у фейсбуці. Загинув воїн внаслідок обстрілу українських позицій з боку бойовиків. Детальніше про обставини загибелі Черненка наразі інформації немає.

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      Також військкомат висловив співчуття рідним, близьким та друзям загиблого Героя. Дату поховання вони пообіцяли оприлюднити пізніше.

      Довідка! Володимир Черненка народився 28 січня 1995 року. Жив у містечку Новгород-Сіверський на Чернігівщині. На фронт пішов 1 березня 2017 року. Служив за контрактом.

      У звіті пресцентру Об’єднаних сил за 3 березня мовиться, що на Донбасі один воїн загинув і ще п’ять українських захисників зазнали поранень. Щоправда, як це сталося, у штабі не уточнили. Упродовж цієї доби бойовики 7 разі порушували режим припинення вогню.

      Зауважимо, що у 2020 році внаслідок військових дій на Донбасі Україна загалом втратила вже 18 військових.

      Хто ще загинув на Донбасі у 2020 році: список

      1. Сергій Дичек – 48-річний військовий, загинув 5 січня через підрив вантажівки з українськими бійцями, служив у 130-му окремому розвідувальному батальйоні;
      2. Сергій Рацун – 43-річний воїн, загинув 6 січня від ворожої кулі, служив у 93-ій ОМБр імені Холодного Яру;
      3. Микола Довженко – 23-річний боєць, загинув 9 січня від ворожого поранення, служив у 28-ій ОМБр Лицарів Зимового Походу;
      4. Віталій Караван – 26-річний захисник, загинув 13 січня імовірно через необережне поводження з боєприпасами, служив у 56-ій окремій мотопіхотній Маріупольській бригаді;
      5. Олексій Кучкін – 24-річний воїн, загинув 15 січня від кулі снайпера, служив у 92-ій ОМБр отамана Івана Сірка;
      6. Микола Сорочук – 22-річний військовий, загинув 22 січня від кулі снайпера, служив у 10-ій ОГШБр;
      7. Ігор Хімічук – 29-річний старший солдат, загинув від ворожої кулі під час виконання бойового завдання.
      8. Валерій Закусило – 32-річний військовий, загинув на Донбасі 18 січня від ворожої кулі.
      9. Олександр Слободанюк – молодший сержант, загинув від кулі ворожого снайпера. Йому було 48 років, з яких 22 він віддав захисту України.
      10. Євген Щуренко – 41-річний боєць, який служив в одеській 28-ій Окремій механізованій бригаді імені Лицарів Зимового Походу. Загинув 26 січня напередодні свого дня народження від ворожої кулі.
      11. Антон Хоба – 28-річний військовослужбовець ЗСУ. Загинув теж 26 січня. На передовій Антон Хоба перебував з 2014 року.
      12. Клавдія Ситник – 33-річна жінка-медик потрапила під обстріл поблизу Новотошківського, коли несла ліки українському воїну. Загинула 1 лютого.
      13. Максим Хітайлов – 22-річний гранатометник загинув під час кривавого бою поблизу Золотого 18 лютого. Максим уклав контракт з армією у квітні 2019 року.
      14. Дмитро Гринь – 28-річний старший водій мотопіхотного відділення підірвався на вибухівці 26 лютого. Військовий загинув під час виконання бойових завдань. Герой уклав контракт з ЗСУ у січні 2019 року.
      15. Володимир Федченко – 46-річний боєць, який служив у 93-тій бригаді "Холодний Яр" з 2016 року. Військовий брав участь в обороні Старогнатівки та Авдіївки. 27 лютого Володимир загинув від кулі снайпера.
      16. Ігор Гавриляк – 33-річний військовий із 72 ОМБР Чорних Запорожців.
      17. Сергій Руських – 31-річний захисник із Маріуполя, захищав рідний Донбас від окупантів у лавах Збройних сил України з 2018 року.
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      Автор: Андрій Шляхтін
      Теги: Новини України Втрати Жертви Операція Об'єднаних сил Війна на Донбасі
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