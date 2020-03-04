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      Ситуація на Донбасі: 1 український воїн загинув, багато поранених

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      Як минула доба на Донбасі / Соцмережі

      Упродовж доби 3 березня проросійські бойовики на Донбасі 7 разів порушували режим припинення вогню. Традиційно окупанти обстрілювали українські позиції з забороненої "Мінськом" зброї.

      За інформацією пресцентрі Об’єднаних сил, найгарячіше було в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід". Тут зафіксували шість обстрілів.

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      Де окупанти обстрілювали українські позиції

      • Чотири рази неподалік Широкиного – з мінометів калібру 82 міліметри бойовики випустили 25 мін, а також вели вогонь з гранатометів різних систем і стрілецької зброї.
      • Неподалік Зайцевого – з підствольного гранатомету;
      • Поруч із Лебединським – з міномету калібру 82 міліметри було випущено 8 мін, бойовики здійснили обстріли з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї.

      Крім того, один обстріл було зафіксовано в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ". Сталося це поблизу Луганського. Тут окупанти били з великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї.

      На жаль, внаслідок ворожих обстрілів один військовослужбовець Об'єднаних сил загинув і ще п’ятеро наших захисники зазнали поранень. Щодо поточної доби, то проросійські окупаційні війська вогневу активність не проявляли. Втрат немає.

      Загалом на Донбасі у 2020 році загинули 17 українських воїнів. Востаннє Україна зазанли втрати 1 березня – тоді загинув сержант 46 окремої десантно-штурмової бригади Сергій Руських. Зі списком решти загиблих можете ознайомитися за цим посиланням. 

      Упродовж доби 2 березня окупанти 13 разів порушували режим припинення вогню. Унаслідок обстрілів 2 українських військових зазнали поранень, а ще 3 – бойових уражень.

      пама ОРДЛО карта окупованого Донбасу
      Мапа окупованого Донбасу / Інфографіка 24 каналу

      Гороскоп на 4 березня для всіх знаків зодіаку
      сьогодні
      Автор: Андрій Шляхтін
      Теги: Проросійські бойовики Жертви Операція Об'єднаних сил Війна на Донбасі Новини України
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