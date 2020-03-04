Ситуація на Донбасі: 1 український воїн загинув, багато поранених

Упродовж доби 3 березня проросійські бойовики на Донбасі 7 разів порушували режим припинення вогню. Традиційно окупанти обстрілювали українські позиції з забороненої "Мінськом" зброї.

За інформацією пресцентрі Об’єднаних сил, найгарячіше було в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід". Тут зафіксували шість обстрілів.

​Цікаво! Скільки та яке озброєння Росія стягнула до кордону з Україною: дані розвідки

Де окупанти обстрілювали українські позиції

Чотири рази неподалік Широкиного – з мінометів калібру 82 міліметри бойовики випустили 25 мін, а також вели вогонь з гранатометів різних систем і стрілецької зброї.

– з мінометів калібру 82 міліметри бойовики випустили 25 мін, а також вели вогонь з гранатометів різних систем і стрілецької зброї. Неподалік Зайцевого – з підствольного гранатомету;

– з підствольного гранатомету; Поруч із Лебединським – з міномету калібру 82 міліметри було випущено 8 мін, бойовики здійснили обстріли з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї.

Крім того, один обстріл було зафіксовано в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ". Сталося це поблизу Луганського. Тут окупанти били з великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї.

На жаль, внаслідок ворожих обстрілів один військовослужбовець Об'єднаних сил загинув і ще п’ятеро наших захисники зазнали поранень. Щодо поточної доби, то проросійські окупаційні війська вогневу активність не проявляли. Втрат немає.

Загалом на Донбасі у 2020 році загинули 17 українських воїнів. Востаннє Україна зазанли втрати 1 березня – тоді загинув сержант 46 окремої десантно-штурмової бригади Сергій Руських. Зі списком решти загиблих можете ознайомитися за цим посиланням.

Упродовж доби 2 березня окупанти 13 разів порушували режим припинення вогню. Унаслідок обстрілів 2 українських військових зазнали поранень, а ще 3 – бойових уражень.



Мапа окупованого Донбасу / Інфографіка 24 каналу