Окупанти підступно обстріляли Донбас: є травмовані, поранено місцеву мешканку
Упродовж доби 2 березня збройні формування Російської Федерації 13 разів порушили режим припинення вогню. Унаслідок обстрілів 2 українських військових отримали поранення, а ще 3 – бойове ураження.
Окупанти обстріляли наші позиції із забороненої мінськими угодами зброї, мінометів, гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї, повідомили у пресштабі ООС.
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Проросійські бойовики 7 разів обстріляли позиції ООС у районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" поблизу:
- Мар'їнки;
- Опитного;
- Красногорівки;
- Авдіївки;
- Новомихайлівки;
- Лебединського.
У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" противник здійснив 6 обстрілів наших позицій неподалік:
- Оріхового;
- Новотошківського;
- Кримського;
- Красногорівки.
Зауважимо, що у Красногорівці унаслідок розриву міни поблизу будинку вибито віконне скло. Осколки поранили місцеву мешканку. Постраждалій оперативно надали медичну допомогу.
З початку цієї доби окупанти уже 8 разів відкрили вогонь по позиціях ООС поблизу Широкиного. Ніхто не постраждав.
У пресштабі додали, що російські окупаційні війська упродовж останніх 2 днів втратили 4 бойовиків, ще 2 – отримали поранення. Окрім того, українські військові знищили 2 одиниці озброєння та військової техніки.
Незважаючи на режим припинення вогню, проросійські бойовики постійно ігнорують усі домовленості та обстрілюють позиції ООС. Від початку 2020 року Україна вже втратила 16 героїв – поіменний список загиблих військових тут.
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