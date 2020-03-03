08:45
3 бер 2020
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      Техно Lifestyle Здоров'я Спорт Смачно Дизайн Афіша Auto Освіта Likar Сім'я Покер Інвестиції
      more
      КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ КОРОНАВІРУС COVID-19 СЕРГІЙ МЕЛЬНИЧУК
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля: Нова російсько-турецька війна. Що лякає більше, ніж коронавірус
      Вєсті Кремля
      22:11, 2 березня
      Вєсті.UA: Чому Зеленський скликає Раду. Рабінович подався в діджеї
      Вєсті.UA
      19:44, 2 березня
      Як провертають зухвалу земельну аферу з фальшивими посвідченнями учасників АТО: розслідування
      ЦРУ
      09:00, 30 жовтня 2019
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 грудня 2018
      Згадати Все: Від культу до перегонів на лафетах
      Згадати все
      00:57, 25 липня 2019
      КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ КОРОНАВІРУС COVID-19 СЕРГІЙ МЕЛЬНИЧУК

      Окупанти підступно обстріляли Донбас: є травмовані, поранено місцеву мешканку

      - Читать новость на русском
      Окупанти підступно обстріляли Донбас / hromadske.ua

      Упродовж доби 2 березня збройні формування Російської Федерації 13 разів порушили режим припинення вогню. Унаслідок обстрілів 2 українських військових отримали поранення, а ще 3 – бойове ураження.

      Окупанти обстріляли наші позиції із забороненої мінськими угодами зброї, мінометів, гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї, повідомили у пресштабі ООС.

      Важливо: Скільки та яке озброєння Росія стягнула до кордону з Україною: дані розвідки

      Проросійські бойовики 7 разів обстріляли позиції ООС у районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" поблизу:

      • Мар'їнки;
      • Опитного;
      • Красногорівки;
      • Авдіївки;
      • Новомихайлівки;
      • Лебединського.

      У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" противник здійснив 6 обстрілів наших позицій неподалік:

      • Оріхового;
      • Новотошківського;
      • Кримського;
      • Красногорівки.

      Зауважимо, що у Красногорівці унаслідок розриву міни поблизу будинку вибито віконне скло. Осколки поранили місцеву мешканку. Постраждалій оперативно надали медичну допомогу.

      З початку цієї доби окупанти уже 8 разів відкрили вогонь по позиціях ООС поблизу Широкиного. Ніхто не постраждав.

      У пресштабі додали, що російські окупаційні війська упродовж останніх 2 днів втратили 4 бойовиків, ще 2 – отримали поранення. Окрім того, українські військові знищили 2 одиниці озброєння та військової техніки.

      Незважаючи на режим припинення вогню, проросійські бойовики постійно ігнорують усі домовленості та обстрілюють позиції ООС. Від початку 2020 року Україна вже втратила 16 героїв – поіменний список загиблих військових тут.

      карта окупованого Донбасу окуповані ОРДЛО мапа
      Мапа окупованих територій Донбасу / Інфографіка 24 каналу

      Як завантажити музику на iPhone: перевіряємо найпопулярніші способи
      сьогодні
      Автор: Анастасія Зазуляк
      Теги: Постраждалі Проросійські бойовики Операція Об'єднаних сил Новини Донецька Новини Луганська Війна на Донбасі Новини України Україна – Росія Зброя Окуповані території
      Коментарі
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
      Коментарі
      Публікації
      сьогодні , 08:40 Коронавірус поховає індустріальний світ?
      Кирило Мартинов
      сьогодні , 07:09 Туберкульоз в Україні: що зміниться в системі лікування і чи є причини для паніки
      Світлана Попова
      24 лютого , 20:00 MINI Cooper SE: електричний, але драйвовий
      2 березня , 15:30 Чому Грузія краще Іспанії: топ-30 причин придбати житло в Батумі
      26 лютого , 14:47 5 найчастіших помилок при ремонті кухні – фото
      Ростислав Струтинський
      Новини
      Більше новин

      Читай новини навіть без інтернету

      Завантажити
      • 1 Нажміть на у своєму браузері
      • 2 Після цього

        “На Початковий екран

      Читай новини на 24 навіть без інтернету!

      Залиште відгук