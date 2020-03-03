Окупанти підступно обстріляли Донбас: є травмовані, поранено місцеву мешканку

Упродовж доби 2 березня збройні формування Російської Федерації 13 разів порушили режим припинення вогню. Унаслідок обстрілів 2 українських військових отримали поранення, а ще 3 – бойове ураження.

Окупанти обстріляли наші позиції із забороненої мінськими угодами зброї, мінометів, гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї, повідомили у пресштабі ООС.

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Проросійські бойовики 7 разів обстріляли позиції ООС у районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" поблизу:

Мар'їнки;

Опитного;

Красногорівки;

Авдіївки;

Новомихайлівки;

Лебединського.

У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" противник здійснив 6 обстрілів наших позицій неподалік:

Оріхового;

Новотошківського;

Кримського;

Красногорівки.

Зауважимо, що у Красногорівці унаслідок розриву міни поблизу будинку вибито віконне скло. Осколки поранили місцеву мешканку. Постраждалій оперативно надали медичну допомогу.

З початку цієї доби окупанти уже 8 разів відкрили вогонь по позиціях ООС поблизу Широкиного. Ніхто не постраждав.

У пресштабі додали, що російські окупаційні війська упродовж останніх 2 днів втратили 4 бойовиків, ще 2 – отримали поранення. Окрім того, українські військові знищили 2 одиниці озброєння та військової техніки.

Незважаючи на режим припинення вогню, проросійські бойовики постійно ігнорують усі домовленості та обстрілюють позиції ООС. Від початку 2020 року Україна вже втратила 16 героїв – поіменний список загиблих військових тут.



Мапа окупованих територій Донбасу / Інфографіка 24 каналу