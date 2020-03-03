08:58
3 март 2020
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      Техно Lifestyle Здоровье Спорт Вкусно Дизайн Афиша Auto Учеба Likar Семья Покер Инвестиции
      more
      КАБИНЕТ МИНИСТРОВ УКРАИНЫ КОРОНАВИРУС COVID-19 СЕРГЕЙ МЕЛЬНИЧУК
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля: Новая русско-турецкая война. Российская медицина пугает
      Вєсті Кремля
      22:15, 2 марта
      Вести.UA: Почему Зеленский созывает Раду. Рабинович подался в диджеи
      Вєсті.UA
      19:46, 2 марта
      Как проворачивают земельную аферу с фальшивыми удостоверениями учасников АТО: расследование
      ЦРУ
      09:00, 30 октября 2019
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 декабря 2018
      Вспомнить Всё: от культа до гонок на лафетах
      Згадати все
      00:57, 25 июля 2019
      КАБИНЕТ МИНИСТРОВ УКРАИНЫ КОРОНАВИРУС COVID-19 СЕРГЕЙ МЕЛЬНИЧУК

      Оккупанты коварно обстреляли Донбасс: есть травмированные, ранена местная жительница

      - Читати новину українською

      В течение суток 2 марта вооруженные формирования Российской Федерации 13 раз нарушили режим прекращения огня. Вследствие обстрелов 2 украинских военных получили ранения, а еще 3 – боевые поражения.

      Оккупанты обстреляли наши позиции из запрещенного Минскими соглашениями оружия, минометов, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия, сообщили в пресс-штабе ООС.

      Важно: Сколько и какое вооружение Россия стянула к границе с Украиной: данные разведки

      Пророссийские боевики 7 раз обстреляли позиции ООС в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" вблизи:

      • Марьинки;
      • Опытного;
      • Красногоровки;
      • Авдеевки;
      • Новомихайловки;
      • Лебединского.

      В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" противник совершил 6 обстрелов наших позиций неподалеку от:

      • Орехова;
      • Новотошковского;
      • Крымского;
      • Красногоровки.

      Заметим, что в Красногоровке вследствие разрыва мины вблизи дома выбито оконное стекло. Осколки ранили местную жительницу. Пострадавшей оперативно оказали медицинскую помощь.

      С начала этих суток оккупанты уже 8 раз открыли огонь по позициям ООС вблизи Широкина. Никто не пострадал.

      В пресс-штабе добавили, что российские оккупационные войска в течение последних 2 дней потеряли 4 боевиков, еще 2 – получили ранения. Кроме того, украинские военные уничтожили 2 единицы вооружения и военной техники.

      Несмотря на режим прекращения огня, пророссийские боевики постоянно игнорируют все договоренности и обстреливают позиции ООС. С начала 2020 года Украина уже потеряла 16 героев – поименный список погибших военных здесь.

      карта окупованого Донбасу окуповані ОРДЛО мапа
      Карта оккупированных территорий Донбасса / Инфографика 24 канала

      Война в Сирии: армия Асада при поддержке россиян пошла в наступление
      сегодня
      Автор: Анастасия Зазуляк
      Теги: Постраждалі Пророссийские боевики Операция Объединенных сил Новости Донецка Новости Луганска Война на Донбассе Новости Украины Украина – Россия Оружие Оккупированные территории
      Комментарии
      powered by lun.ua
      Новости за сегодня
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
      Комментарии
      Публикации
      сегодня , 08:40 Коронавирус похоронит индустриальный мир?
      Кирило Мартинов
      сегодня , 07:09 Туберкулез в Украине: что изменится в системе лечения и есть ли причины для паники
      Світлана Попова
      24 февраля , 14:50 Тест-драйв Mini Cooper SE: грек проти Ґрети
      сегодня , 06:40 Что известно об экс-командире "Айдара" Сергее Мельничуке, которого задержали в Греции
      Альона Захарова
      26 февраля , 14:46 5 самых частых ошибок при ремонте кухни – фото
      Ростислав Струтинський
      Новости
      Больше новостей

      Читай новости даже без интернета

      Скачать
      • 1 Нажміть на у своєму браузері
      • 2 Після цього

        “На Початковий екран

      Читай новини на 24 навіть без інтернету!

      Залиште відгук