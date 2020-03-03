Оккупанты коварно обстреляли Донбасс: есть травмированные, ранена местная жительница
В течение суток 2 марта вооруженные формирования Российской Федерации 13 раз нарушили режим прекращения огня. Вследствие обстрелов 2 украинских военных получили ранения, а еще 3 – боевые поражения.
Оккупанты обстреляли наши позиции из запрещенного Минскими соглашениями оружия, минометов, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия, сообщили в пресс-штабе ООС.
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Пророссийские боевики 7 раз обстреляли позиции ООС в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" вблизи:
- Марьинки;
- Опытного;
- Красногоровки;
- Авдеевки;
- Новомихайловки;
- Лебединского.
В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" противник совершил 6 обстрелов наших позиций неподалеку от:
- Орехова;
- Новотошковского;
- Крымского;
- Красногоровки.
Заметим, что в Красногоровке вследствие разрыва мины вблизи дома выбито оконное стекло. Осколки ранили местную жительницу. Пострадавшей оперативно оказали медицинскую помощь.
С начала этих суток оккупанты уже 8 раз открыли огонь по позициям ООС вблизи Широкина. Никто не пострадал.
В пресс-штабе добавили, что российские оккупационные войска в течение последних 2 дней потеряли 4 боевиков, еще 2 – получили ранения. Кроме того, украинские военные уничтожили 2 единицы вооружения и военной техники.
Несмотря на режим прекращения огня, пророссийские боевики постоянно игнорируют все договоренности и обстреливают позиции ООС. С начала 2020 года Украина уже потеряла 16 героев – поименный список погибших военных здесь.
Карта оккупированных территорий Донбасса / Инфографика 24 канала
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