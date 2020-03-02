Сколько и какое вооружение Россия стянула к границе с Украиной: данные разведки

Россия в непосредственной близости от украинских границ фактически завершила создание трех центров обеспечения мобилизационного развертывания. В целом вдоль украинских границ разместились 87 – 90 тысяч военных Вооруженных сил России.

Как в комментарии "Обозреватель" рассказал представитель Главного управления разведки Министерства обороны Украины Вадим Скибицкий, вдоль украинских границ Россия разместила:

более 35 тысяч военнослужащих, входящих в 1 и 2 армейский корпусы,

1 100 танков,

2 500 боевых бронированных машин,

1 600 артиллерийских и ракетных систем,

340 боевых самолетов,

240 боевых вертолетов,

более 50 кораблей / катеров,

6 подводных лодок.

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По его словам, все эти группировки могут быть усилены за счет трех центров обеспечения мобилизационного развертывания (ЦЗМР). Они могут мобилизовать почти 40 тысяч человек.

Размещаются эти центры в:

Богучаре (Белгородская область),

Каменск-Шахтинском (Ростовская область),

Новоозерное (Крым).

Этот процесс – не новый. Наращивание группировки войск РФ прежде всего в Западном и Южном военных округах началось сразу после начала агрессии против нашего государства. После того, как был захвачен Крым, после того, как им не удалось создать так называемую Новороссию, когда мы остановили российские оккупационные войска на той линии, которая сейчас является линией фронта. Именно в этот период, осень 2014-го – 2015-й год, начался процесс наращивания группировки российских войск,

– добавил Скибицкий.

По его словам, после начала агрессии Кремля у украинской границы также начали действовать:

20 армия (Западный военный округ),

новосозданная 8 армия (противовоздушная оборона),

группировки войск на оккупированной территории Крыма.

Что касается последнего, на полуострове с 2014-го по 2019 год произошло увеличение численности военнослужащих РФ в 2,5 раза – с 10-12 тысяч человек (до начала агрессии) до 32 тысяч 500 человек (сейчас).

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